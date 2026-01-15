Nếu quay ngược thời gian về năm 2016, hẳn những tín đồ thời trang vẫn chưa quên khoảnh khắc lịch sử khi Vương phi Kate trở thành gương mặt trang bìa cho tạp chí Vogue Anh quốc nhân kỷ niệm 100 năm thành lập, kết hợp cùng Phòng trưng bày Chân dung Quốc gia London. Không váy áo lộng lẫy, không vương miện cầu kỳ, Kate xuất hiện mộc mạc đến bất ngờ.

Dưới ống kính của nhiếp ảnh gia và sự chỉ đạo của Alexandra Shulman, cô diện chiếc áo trench coat da lộn màu nâu đất của Burberry, đội mũ phớt, tựa mình vào chiếc hàng rào gỗ hay tạo dáng bên chiếc xe đạp cũ. Hình ảnh ấy toát lên vẻ đẹp của một người phụ nữ Hoàng gia nhưng vẫn gần gũi, yêu thiên nhiên và đậm chất đồng quê Anh quốc. Tại thời điểm đó, chiếc áo khoác ấy được khen ngợi là hiện đại. Nhưng đến năm 2026 này, khi nhìn lại, chúng ta mới vỡ lẽ: Đó không chỉ là hiện đại, đó là sự vĩnh cửu.





Năm 2026 đang được giới mộ điệu ví von là "phiên bản nâng cấp" của 2016. Sự trở lại của chất liệu da lộn (suede) trong mùa xuân này chính là minh chứng rõ ràng nhất. Giữa tiết trời giao mùa đỏng đảnh, lúc nắng lúc mưa, khi lạnh khi ấm, thì một chiếc trench coat da lộn chính là "vị cứu tinh". Nó đủ ấm để chắn gió, đủ nhẹ để không gây bí bách, và quan trọng nhất là bề mặt chất liệu mang lại cảm giác mềm mại, sang trọng mà ít loại vải nào bì kịp. Màu nâu đất, màu lạc đà hay màu be của da lộn cực kỳ nịnh da và dễ phối đồ, tạo nên vẻ ngoài "expensive" (đắt tiền) một cách tinh tế.

Thực tế, không phải ngẫu nhiên mà xu hướng này bùng nổ trở lại. Chính Kate cũng đã ngầm báo hiệu điều này. Còn nhớ trong một sự kiện năm 2025, khi xuất hiện cùng Cựu Đệ nhất phu nhân Melania Trump, Kate đã diện một chiếc áo khoác dáng lửng từ thương hiệu ME EM có phong cách tương tự. Điều này khẳng định một chân lý: Chu kỳ của thời trang đang ngày càng thu hẹp lại, nhưng những giá trị cốt lõi thì vẫn đứng vững.





Việc đầu tư vào một chiếc áo khoác da lộn vào lúc này không chỉ là để "bắt trend" cho bằng chị bằng em, mà là một khoản đầu tư thông minh cho tủ đồ. Nếu như đôi giày cao gót đế xuồng (Sledge pumps) huyền thoại của Kate có lẽ cần thêm thời gian để thực sự quay lại đường đua, thì chiếc trench coat da lộn lại là item có thể mặc đẹp ở bất kỳ kỷ nguyên nào. Bạn có thể khoác nó bên ngoài một chiếc váy hoa nhí để dạo phố xuân, hay phối cùng quần jeans ống đứng và áo sơ mi trắng cho những ngày đến công sở. Sự mộc mạc của chất liệu da lộn giúp cân bằng lại những set đồ quá nghiêm túc, mang lại vẻ phóng khoáng, tự do nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch cần có.





Rõ ràng, Vương phi Kate không chạy theo mốt, cô ấy chọn những gì phù hợp và tôn lên khí chất của mình nhất. Và vô tình (hoặc hữu ý), những lựa chọn đó đã trở thành di sản thời trang. Năm 2026, khi chúng ta lục tìm lại những cảm hứng ăn mặc từ quá khứ, hình ảnh cô gái với nụ cười rạng rỡ trong chiếc áo khoác nâu trên bìa tạp chí Vogue năm nào lại trở nên sống động hơn bao giờ hết. Đó là lời nhắc nhở nhẹ nhàng cho phái đẹp chúng ta: Đừng ngại mặc lại những món đồ cũ, và cũng đừng ngần ngại đầu tư cho những món đồ chất lượng. Bởi biết đâu, chiếc áo bạn mua hôm nay, 10 năm sau lại là niềm khao khát của cả một thế hệ mới.