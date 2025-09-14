Sau kỳ nghỉ hè, Vương phi Kate liên tục là tâm điểm chú ý với diện mạo mới mẻ. Đầu tháng 9, cô xuất hiện cùng Thân vương William tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên London với mái tóc vàng sáng rực rỡ. Nhưng chỉ vài ngày sau, trong trận bóng bầu dục hôm 6/9, Vương phi đã trở lại với gam màu "bronde" quen thuộc - sự pha trộn tinh tế giữa nâu nhạt và highlight vàng.





Và rồi, đến chuyến công tác ngày 11/9, Vương phi Kate lại khiến người hâm mộ ngỡ ngàng với kỹ năng búi tóc "thần sầu". Trong đoạn video được fanpage chia sẻ, Vương phi nhẹ nhàng xoắn mái tóc dài, giấu gọn phần đuôi chỉ bằng vài động tác tay. Không cần kẹp, không cần dây chun, mái tóc vẫn giữ nếp gọn gàng, toát lên vẻ sang trọng mà vẫn tự nhiên đúng chất effortless.

Khi đã búi tóc xong, Vương phi Kate còn gây thiện cảm bởi sự giản dị: Cô tháo áo vest xám kẻ Prince of Wales của NTK Bella Freud, buộc tạp dề và trực tiếp trải nghiệm kỹ thuật in lụa thủ công tại Marina Mill. Đây cũng là dịp cô tôn vinh nghệ thuật thủ công truyền thống của Anh – niềm tự hào của ngành dệt may nước này.





Trước đó, Vương phi Kate đã đến thăm một xưởng dệt khác, tìm hiểu toàn bộ quy trình sản xuất từ khâu thiết kế đến khi hoàn thiện vải. Sự chăm chú và hứng khởi của cô càng khiến công chúng thêm yêu mến hình ảnh một thành viên Hoàng gia gần gũi, tận tâm với văn hóa và nghệ thuật bản địa.

Khoảnh khắc búi tóc "10 giây thần kỳ" không chỉ gây sốt vì sự khéo léo mà còn gián tiếp "dập tan" tin đồn mái tóc của Vương phi Kate không hoàn toàn tự nhiên. Dưới video, người hâm mộ bình luận rộn ràng: "Đúng vậy, đó là mái tóc thật tuyệt đẹp của cô ấy! Chưa bao giờ nghi ngờ". Một người khác thêm: "Tuyệt vời! Một lần nữa chứng minh sự chân thật – lý do khiến tôi ngưỡng mộ cô ấy".





Ở tuổi 43, Vương phi Kate vẫn liên tục khẳng định vị thế biểu tượng thời trang Hoàng gia, với phong cách biến hóa nhưng luôn tinh tế, vừa xa hoa mà vẫn gần gũi, khiến công chúng không ngừng ngưỡng mộ.