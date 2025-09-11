Trong giới thời trang, cảnh tượng con gái mượn quần áo từ tủ của mẹ vốn là chuyện thường thấy. Thế nhưng khi “mẹ mượn lại đồ con gái”, đặc biệt là ở Hoàng gia, thì câu chuyện lại trở nên thú vị hơn bao giờ hết.





Mới đây, Vương hậu Mary của Đan Mạch đã khiến công chúng bất ngờ khi diện lại chiếc blouse hoa của thương hiệu Zimmermann, vốn từng được Công chúa Josephine mặc vào tháng 5 vừa qua. Khi ấy, công chúa nhỏ xuất hiện trên ban công Cung điện Hoàng gia Copenhagen cùng gia đình để chúc mừng sinh nhật Vua Frederik X. Josephine chọn cách kết hợp chiếc áo hoa cổ cao, tay bồng nữ tính với quần trắng dáng suông, tạo nên vẻ ngoài trong trẻo, tươi mới đúng chất thiếu nữ mùa hè.





Đến lượt Vương hậu Mary , bà biến tấu trang phục theo phong cách chín chắn, thanh lịch. Thay vì quần trắng, Vương hậu phối áo cùng chân váy đen dáng A-line thắt lưng bản to và giày slingback cao gót mũi nhọn. Chỉ một sự thay đổi khéo léo, chiếc áo hoa đã lập tức chuyển mình từ sự tươi trẻ sang nét sang trọng, hiện đại minh chứng cho sự đa năng của một item cổ điển.





Không chỉ là màn “chia sẻ tủ đồ” ngọt ngào giữa hai mẹ con, khoảnh khắc này còn cho thấy tinh thần thời trang gắn kết nhiều thế hệ: Một chiếc áo có thể vừa hợp với tuổi thiếu niên, vừa nâng tầm phong cách của một Vương hậu. Dù phiên bản blouse mà mẹ con Hoàng gia lựa chọn hiện đã “sold out”, thương hiệu Zimmermann vẫn có nhiều thiết kế tương tự, đủ để bất kỳ ai muốn thử nghiệm phong cách “đa thế hệ” có thể tìm thấy lựa chọn phù hợp.

Khoảnh khắc Vương hậu Mary và Công chúa Josephine vô tình “match đồ” đã chứng minh: Thời trang Hoàng gia không hề khô cứng, mà còn đầy sự ngẫu hứng, tinh tế và giàu cảm hứng.