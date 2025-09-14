Hoàng tử George mới tròn 12 tuổi vào tháng 7 vừa qua, nhưng theo lời Vương phi Kate, cậu bé đã lớn nhanh đến mức có thể đi vừa giày của mẹ. Trong đoạn video được chia sẻ trên TikTok, khi cùng Thân vương William tới thăm khu vườn mới cải tạo của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên London, Vương phi Kate đã nán lại trò chuyện cùng đám đông.

Một người hâm mộ đề cập đến các con của nhà Wales, và Kate mỉm cười nói: "Tôi biết, bọn trẻ lớn nhanh quá. George đã đi vừa giày của tôi rồi!". Cô còn đưa tay ra hiệu chiều cao của con trai, cho thấy tốc độ phát triển "thần tốc" của vị Hoàng tử nhỏ.

Theo tạp chí Hello! từng đưa tin năm 2023, Vương phi Kate thường chọn giày size 38,5–39 (tương đương size Mỹ 8–9). Điều này đồng nghĩa Hoàng tử George hiện đã đạt đến vóc dáng không hề kém cạnh mẹ.

Bên ngoài bảo tàng, một phụ nữ xúc động kể rằng mình từng có mặt tại bệnh viện St. Mary's vào cả ba lần Kate sinh nở để chờ đón Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis. Nghe vậy, Vương phi bật cười: "Thật sao? Trời ơi, mới như hôm qua thôi". Một người khác còn nhớ lại: "Chị đã gửi cho chúng tôi bữa sáng nữa". Kate đáp lời đầy ấm áp: "Tốt quá, tôi mừng là mọi người nhận được. Đó là điều nhỏ nhất tôi có thể làm".

Chuyến thăm bảo tàng này đánh dấu sự trở lại của Thân vương William và Vương phi Kate sau 7 tuần nghỉ hè. Cả hai tham gia nhiều hoạt động cùng trẻ em, truyền cảm hứng cho thế hệ nhỏ tuổi về tình yêu thiên nhiên và sự kết nối với môi trường sống ngay giữa lòng đô thị.

Khoảnh khắc "George đã bằng giày mẹ" không chỉ là chi tiết đáng yêu mà còn nhắc công chúng rằng các Hoàng tử và Công chúa nhà Wales đang trưởng thành từng ngày. Người hâm mộ Hoàng gia vẫn luôn dõi theo hành trình ấy, từ giây phút chào đời trước ống kính toàn thế giới cho tới hiện tại khi những đứa trẻ ấy đang trở thành thế hệ kế vị mới của Hoàng gia Anh.