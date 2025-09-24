Xuất hiện tại giải golf Princess of Monaco Cup lần thứ tư, Vương phi Charlene sánh đôi Vua Albert trong bộ đầm trắng semi-sheer của Elie Saab. Nhưng khác với bản gốc, Charlene tinh tế chỉnh sửa để chiếc váy cưới trở thành tuyên ngôn thời trang của riêng mình. Cổ áo được cắt thành dáng tròn trẻ trung, tay ren dài biến mất để lộ đôi cánh tay trần khỏe khoắn – chi tiết táo bạo đủ để khiến người ta phải bàn tán.

Bộ váy vẫn giữ nguyên phần thắt lưng satin và chân váy dài chạm mắt cá chân, mang đến cảm giác thanh thoát, tinh khôi. Để hoàn thiện phong cách, Vương phi chọn giày slingback màu trắng của Jimmy Choo, tóc búi thấp gọn gàng với lọn xoăn Hollywood sóng nhẹ ôm lấy khuôn mặt. Trang điểm tông hồng raspberry kết hợp má hồng đào, khuyên ngọc trai và nhẫn kim cương đính hôn – chỉ bấy nhiêu đã đủ để tạo nên một diện mạo vừa quyền lực vừa nữ tính.

Các stylist quốc tế không tiếc lời khen ngợi. Oriona Robb – chuyên gia thời trang xa xỉ nhận xét: "Vương phi Charlene đã đưa tinh thần 'quiet luxury' lên một tầm cao mới. Thiết kế Elie Saab với ren thêu hoa xuyên thấu kết hợp cùng dáng váy không tay tạo sự cân bằng hoàn hảo giữa lãng mạn và hiện đại".

Không chỉ dừng ở một bộ váy, Vương phi Charlene gần đây liên tục chinh phục công chúng với loạt thiết kế trắng "đỉnh cao" từ chiếc váy ren guipure Oscar de la Renta trong buổi picnic Hoàng gia, bộ đầm gladiator cá tính tại tiệc F1 Grand Prix, cho tới dáng váy Bardot quyến rũ tại dạ tiệc Hội Chữ thập đỏ Monaco. Dù biến hóa ở phong cách nào từ quý phái, lãng mạn đến mạnh mẽ, Charlene vẫn giữ vững thần thái kiêu sa, khẳng định ngôi vị một trong những biểu tượng thời trang nổi bật nhất Hoàng gia châu Âu.

Theo Hello