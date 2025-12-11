Nhắc đến thời trang Hoàng gia Monaco, cái tên Charlene Wittstock chưa bao giờ thôi hot. Người ta yêu mến bà không chỉ bởi xuất thân vận động viên bơi lội với bờ vai và dáng vóc khỏe khoắn, mà còn bởi gu thời trang "không đụng hàng". Charlene có nét thanh lịch bẩm sinh của một Vương phi, nhưng sâu bên trong vẫn là cá tính mạnh mẽ, dám phá vỡ những quy chuẩn khắt khe của cung điện. Gần đây, trong chuỗi sự kiện cuối năm, Vương phi Charlene đã thực sự khiến giới mộ điệu phải ngả mũ với 3 outfit đỉnh cao. Đó là sự giao thoa hoàn hảo giữa nét cổ điển và hơi thở hiện đại, là bài học phối đồ đắt giá cho bất kỳ phụ nữ nào muốn mặc đẹp, sang mà vẫn thoải mái.

Look 1: Sự nổi loạn ngọt ngào với áo choàng đỏ và quần Jeans

Mở đầu cho sự "lột xác" này là một bộ cánh khiến ai nhìn cũng phải thốt lên: "Sao mà khéo mặc thế!". Xuất hiện tại một sự kiện gần đây, Charlene chọn cho mình chiếc đầm dạng áo choàng (cape) màu đỏ rượu vang của nhà mốt Max Mara. Màu đỏ rượu (burgundy) vốn dĩ là "nữ hoàng" của mùa lễ hội, nó trầm ấm, đằm thắm chứ không chói lóa, giúp tôn lên nước da trắng sứ của Vương phi. Thiết kế áo choàng vừa che khuyết điểm bắp tay, vừa tạo cảm giác quyền lực, kết hợp với chiếc thắt lưng cùng tông màu giúp định hình vòng eo, khiến vóc dáng bà trở nên thon gọn, cân đối hơn hẳn.

Nhưng điều bất ngờ nhất không nằm ở chiếc áo hiệu, mà ở phần thân dưới. Thay vì chọn váy lụa hay quần âu như thường lệ, Charlene lại táo bạo phối cùng một chiếc quần jeans xanh đậm (dark denim). Vâng, bạn không nghe nhầm đâu, là quần jeans! Chất liệu denim bụi bặm, phóng khoáng đi cùng sự sang trọng của áo choàng tạo nên một cú va chạm thị giác thú vị. Nó phá tan sự cứng nhắc, già nua thường thấy của thời trang hoàng gia, mang lại nét trẻ trung, gần gũi nhưng vẫn đủ lịch sự. Đôi giày cao gót mũi nhọn của Manolo Blahnik là mảnh ghép cuối cùng, giữ lại nét thanh tao cho tổng thể. Chị em công sở hoàn toàn có thể "học lỏm" công thức này cho những buổi tiệc tất niên: Sang trọng phần trên, thoải mái phần dưới.

Look 2: "Bạch nguyệt quang" giữa đời thực với suit trắng Giorgio Armani

Nếu bộ cánh đầu tiên là sự phá cách, thì bộ cánh thứ hai trong ngày Quốc khánh Monaco lại là lời khẳng định về đẳng cấp "chính thất". Charlene chọn nguyên một cây trắng (all-white) từ thương hiệu Giorgio Armani. Trong thời trang, "Less is more" (càng đơn giản càng đẹp) luôn đúng, và Charlene đã chứng minh điều đó xuất sắc.

Bộ vest trắng với những đường cắt may sắc sảo, ôm vừa vặn lấy cơ thể, tôn lên vóc dáng cao ráo của cựu vận động viên Olympic. Không đính đá cầu kỳ, không họa tiết rườm rà, chính chất liệu vải thượng hạng và phom dáng chuẩn chỉnh đã nói lên sự uy quyền. Để hoàn thiện vẻ ngoài như một "bạch nguyệt quang" – ánh trăng sáng trong trẻo, bà kết hợp cùng mũ rộng vành và giày cao gót cũng màu trắng. Giữa đám đông rực rỡ sắc màu, sắc trắng tinh khôi giúp Charlene nổi bần bật, toát lên khí chất thanh cao, thoát tục mà vẫn đầy uy nghiêm. Đây là gợi ý tuyệt vời cho các nữ doanh nhân trong những cuộc họp quan trọng: Đơn sắc nhưng không đơn điệu.

Look 3: Quý cô cổ điển dạo chơi chợ Giáng sinh

Rũ bỏ vẻ xa cách, Charlene khi đi dạo chợ Giáng sinh lại hóa thân thành một quý cô Paris cổ điển và ấm áp. Lần này, "vũ khí" của bà là chiếc áo khoác dạ dáng dài với họa tiết răng sói (houndstooth) đen trắng. Đây là họa tiết kinh điển, không bao giờ lỗi mốt, luôn mang lại cảm giác hoài cổ (retro) và cực kỳ "tây".

Cách phối của bà cũng rất thông minh và mang tính ứng dụng cao: Bên trong là áo cổ lọ màu đen – món đồ "must-have" của mùa đông, vừa giữ ấm cổ, vừa làm nền cho chiếc áo khoác nổi bật. Dưới chân là đôi boots da thấp cổ, gót vuông vững chãi. Sự lựa chọn này cho thấy sự tinh tế của Charlene: Đi dạo chợ thì cần phải đi bộ nhiều, một đôi giày thoải mái là ưu tiên hàng đầu, nhưng vẫn phải đẹp và "ton-sur-ton" với áo trong. Đặc biệt, mái tóc vàng óng được búi cao gọn gàng giúp gương mặt bà bừng sáng, khoe trọn đường nét thanh tú. Nhìn Charlene lúc này, người ta cứ ngỡ như đang ngắm một bức tranh họa báo thập niên cũ: Bình yên, tao nhã và đầy chất thơ.

Ba bộ trang phục, ba phong cách khác nhau: Khi thì phá cách với jeans, lúc lại quyền lực với vest trắng, và cuối cùng là ấm áp cổ điển với áo dạ. Vương phi Charlene đã cho chúng ta thấy rằng, mặc đẹp không có nghĩa là phải khoác lên mình những bộ đầm dạ hội lộng lẫy quét đất quanh năm. Thời trang thực sự là khi bạn hiểu cơ thể mình, hiểu hoàn cảnh xuất hiện và dám đưa cái "tôi" của mình vào trang phục.

Dù là một Vương phi hay một phụ nữ bình thường, chúng ta đều có quyền làm mới mình mỗi ngày. Đừng ngại thử một chiếc quần jeans với áo kiểu cách điệu, hay diện nguyên cây trắng vào một ngày đẹp trời. Hãy cứ mặc đẹp như thể mỗi ngày đều là một ngày lễ hội, giống như cách Charlene đã và đang tỏa sáng!