Học Công chúa Charlotte diện váy nhung tưởng nhớ bà nội: Bí quyết để bé hóa "tiểu thư đài các" du xuân

Trong không khí rộn ràng của buổi hòa nhạc Giáng sinh "Together At Christmas", giữa ánh đèn lung linh và những giai điệu thánh thót, sự xuất hiện của gia đình Thân vương xứ Wales luôn là tâm điểm. Nhưng năm nay, mọi ánh nhìn không chỉ dừng lại ở Công nương Kate, mà còn đổ dồn về cô con gái duy nhất – Công chúa Charlotte. Diện chiếc váy nhung xanh thẫm đài các, cô bé 10 tuổi không chỉ là bản sao hoàn hảo của mẹ, mà qua lăng kính của những người yêu mến Hoàng gia, Charlotte dường như đang thì thầm một câu chuyện cũ. Một chi tiết nhỏ trên cổ áo đã vô tình kết nối hai thế hệ, gợi nhắc về hình bóng của "Đóa hồng nước Anh" – Công nương Diana, theo một cách chân thật và xúc động nhất. Và từ hình ảnh ấy, các mẹ lại có thêm một gợi ý tuyệt vời để sửa soạn xiêm y cho con gái trong dịp Tết cổ truyền sắp tới.

Dáng vẻ "tiểu thư" và sợi dây kết nối vô hình

Công chúa Charlotte trông thật chững chạc và đáng yêu khi xuất hiện cùng mẹ và các anh em tại buổi hòa nhạc Giáng sinh vào thứ Sáu vừa qua. Dù mới 10 tuổi, nhưng rõ ràng cô bé đang bắt đầu tiếp bước mẹ mình - Vương phi xứ Wales, và bà nội - cố Công nương Diana, trên hành trình định hình phong cách cá nhân.

Tại sự kiện được mong chờ nhất mùa lễ hội do mẹ chủ trì, người con thứ của Thân vương và Vương phi xứ Wales đã chọn một chiếc váy nhung màu xanh đậm (deep blue velvet). Sánh bước bên anh trai George và em út Louis, Charlotte ra dáng một "trợ thủ đắc lực" của mẹ. Tuy nhiên, có một chi tiết đắt giá mà nếu lướt qua nhanh, bạn có thể đã bỏ lỡ. Là những người luôn dõi theo từng bước đi thời trang của Hoàng gia, từ những bộ cánh cổ điển đến hiện đại, chúng tôi nhận ra chiếc váy của Charlotte không chỉ đơn thuần là một bộ đồ đẹp. Đó dường như là một sự hồi tưởng ấm áp, một cái cúi đầu đầy trân trọng dành cho phong cách huyền thoại của bà nội mình.

Chiếc cổ áo trứ danh từ năm 1984

Hãy cùng quay ngược thời gian về Lễ rước quân kỳ (Trooping the Colour) vào tháng 6 năm 1984. Khi ấy, Công nương Diana đã diện một chiếc váy màu xanh baby blue tuyệt đẹp của nhà thiết kế người Hà Lan Jan Van Velden, kết hợp cùng chiếc mũ đồng điệu của John Boyd với chi tiết mạng che mặt tinh xảo. Nhưng điểm nhấn đáng chú ý nhất của bộ trang phục chính là chiếc cổ áo hình chữ nhật bản lớn (statement rectangular collar). Đó là một thiết kế mang tư duy thời trang đi trước thời đại, tạo nên nét chấm phá cá tính, sắc sảo nổi bật trên nền sự mềm mại, nền nã của tổng thể.

Và thật bất ngờ, chiếc váy Giáng sinh của Công chúa Charlotte cũng sở hữu phần cổ áo bản lớn với phom dáng tương tự. Mặc dù chiếc váy của cô cháu gái mang tông màu trầm tối hơn, phù hợp với không khí trang trọng và ấm cúng của mùa đông, nhưng người ta không thể không đặt hai hình ảnh cạnh nhau. Sự tương đồng ấy khiến công chúng tin rằng, dòng máu thời trang và khí chất thanh lịch của Diana vẫn đang chảy trôi và được kế thừa một cách trọn vẹn.

Diana: "Người có tầm ảnh hưởng" đầu tiên

Chắc chắn rằng, hiếm ai có thể trở thành "nàng thơ" hoàn hảo hơn cho cô bé 10 tuổi Charlotte ngoài bà nội mình – biểu tượng văn hóa trường tồn, Công nương Diana. Không chỉ được yêu mến bởi những hoạt động từ thiện và tính cách gần gũi, thực tế, gu thẩm mỹ tuyệt vời chính là lý do khiến Diana trở thành một tượng đài không thể thay thế suốt 40 năm qua.

Trước khi internet và mạng xã hội bùng nổ, Diana đã là người tạo nên xu hướng (trendsetter) lớn nhất tại Anh. Laura Sutcliffe, biên tập viên Thời trang và Làm đẹp của tờ HELLO!, người đã dành 8 năm nghiên cứu sâu về thời trang Hoàng gia, thậm chí đã gọi bà là "KOL thời trang đầu tiên" của thế giới. Dù là khi chứng minh rằng một thành viên Hoàng gia vẫn có thể mặc quần short đạp xe (biker shorts) phối cùng áo sweater rộng thùng thình và túi Gucci, hay khi diện những bộ suit màu pastel trang nhã, và cả chiếc "váy trả thù" kinh điển – Diana đã làm tất cả với phong thái đỉnh cao. Mọi người đều muốn mặc giống bà, và dường như thế hệ Hoàng gia tiếp theo cũng đang lặng lẽ học hỏi từ chính di sản ấy.

Gợi ý diện đồ Tết: Sang trọng và hoài cổ như Charlotte

Từ câu chuyện chiếc váy của Công chúa Charlotte, các mẹ bỉm sữa hoàn toàn có thể tìm thấy cảm hứng để lên đồ cho con gái, và cho chính mình trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới. Tết là dịp của sự sum vầy, của những giá trị truyền thống, nên phong cách cổ điển (vintage) luôn là lựa chọn hàng đầu.

Chiếc váy của Charlotte nhắc chúng ta nhớ rằng, nhung luôn là chất liệu của sự sang trọng và ấm áp. Trong tiết trời se lạnh của ngày Tết miền Bắc, hay những buổi tiệc tối đầu năm, một chiếc váy nhung màu đỏ mận, xanh than hay xanh rêu sẽ giúp các bé trông vừa quý phái như một tiểu thư, vừa giữ ấm tuyệt đối. Chất liệu này bắt sáng rất đẹp dưới ánh đèn, cực kỳ phù hợp để chụp những bộ ảnh gia đình kỷ niệm.

Đừng chọn những thiết kế quá rườm rà. Hãy học hỏi chi tiết "cổ áo Diana" trên váy của Charlotte. Một chiếc váy nhung trơn, nhấn nhá bằng phần cổ sen to bản màu trắng hoặc thêu ren nhẹ nhàng sẽ tạo nên sự tương phản thú vị. Chi tiết này giúp gương mặt các bé sáng bừng lên, tạo cảm giác ngoan ngoãn, hiền thục nhưng vẫn rất thời thượng.

Để hoàn thiện vẻ ngoài "chuẩn Hoàng gia" cho bé du xuân, các mẹ chỉ cần phối thêm một đôi tất quần (tights) dày dặn màu đen hoặc xanh navy, cùng một đôi giày búp bê hoặc giày Mary Jane bóng loáng. Đừng quên kiểu tóc tết nửa đầu hoặc buộc nơ ruy băng cùng màu váy.

Mặc đẹp ngày Tết không cần phải quá cầu kỳ hay chạy theo những mốt nhất thời. Đôi khi, chỉ cần nhìn vào những biểu tượng cũ, tìm lại những giá trị kinh điển như cách Charlotte tri ân bà nội, chúng ta đã có thể tạo ra một diện mạo vừa đẹp mắt, vừa đong đầy ý nghĩa tình thân.

Nếu bạn cũng mê mẩn phong cách quý tộc này, hãy thử tìm từ khóa "váy nhung cổ sen" hoặc "váy nhung smocking" cho bé yêu ngay hôm nay để kịp diện Tết nhé!