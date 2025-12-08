Khi không khí lễ hội cuối năm đang len lỏi khắp các ngõ ngách, mọi ánh mắt lại đổ dồn về Westminster Abbey để chiêm ngưỡng Vương phi Kate - biểu tượng thời trang của sự thanh lịch tại buổi hòa nhạc Giáng sinh thường niên. Tối ngày 5/12 vừa qua, sánh bước bên Hoàng tử William và ba thiên thần nhỏ, Kate Middleton đã thực sự tỏa sáng như một "nữ hoàng mùa đông". Không chọn những bộ cánh mới toanh xa xỉ, cô khéo léo diện lại thiết kế cũ nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng ngút ngàn. Nhìn cách Vương phi phối đồ, chị em lại có thêm một bài học thời trang đắt giá: Đôi khi, sự lộng lẫy không nằm ở giá tiền, mà nằm ở cách ta thổi hồn vào những món đồ quen thuộc để đón chào năm mới.

"Nữ hoàng Giáng sinh" và bản phối thời trang đi vào lòng người

Tối thứ Sáu vừa qua, Westminster Abbey tại London dường như bừng sáng hơn thường lệ, không chỉ bởi ánh đèn lung linh của mùa lễ hội mà còn bởi sự xuất hiện của gia đình Thân vương xứ Wales. Đây là sự kiện mang tính biểu tượng, một phần không thể thiếu trong lịch của Vương phi Kate mỗi dịp cuối năm. Bước xuống xe, bà mẹ ba con lập tức trở thành tâm điểm của mọi ống kính. Kate, ở tuổi 43, đẹp một cách mặn mà và viên mãn. Cô chọn cho mình một chiếc áo khoác dáng dài màu xanh lá thẫm – gam màu của những cánh rừng thông già, của sự tĩnh lặng và sang trọng tuyệt đối. Được biết, đây là một thiết kế đến từ Catherine Walker, cái tên dường như đã gắn liền với những khoảnh khắc thời trang để đời của cô.

Nhưng điều khiến bộ trang phục này trở nên đặc biệt, và cũng là chi tiết "đắt giá" nhất để chị em chúng ta học hỏi cho mùa Tết lạnh, chính là cách cô nhấn nhá phụ kiện. Kate đã khéo léo kết hợp cùng một chiếc khăn quàng cổ bằng lông nhân tạo của Troy London, cài nhẹ nhàng trên cổ áo. Chính chi tiết này đã nâng tầm set đồ, biến một chiếc áo dạ dáng dài cơ bản trở nên quyền quý và mềm mại hơn bội phần. Để hoàn thiện vẻ ngoài, Vương phi đeo đôi khuyên tai kim cương dáng dài lấp lánh, buông lơi trên bờ vai, lấp ló sau mái tóc xoăn sóng bồng bềnh trứ danh. Có vẻ như bên trong lớp áo dạ ấy là một chiếc váy kẻ caro (tartan) – họa tiết kinh điển của mùa lễ hội, tạo nên một tổng thể vừa hoài cổ, vừa hợp thời. Nhìn Kate rạng rỡ vẫy tay chào đám đông, người ta thấy ở cô không chỉ là một biểu tượng thời trang, mà là hình ảnh của một người phụ nữ hạnh phúc, đang tận hưởng trọn vẹn niềm vui bên gia đình nhỏ.

Bài học từ chiếc áo cũ: Sự tinh tế của người phụ nữ khí chất

Một chi tiết thú vị khiến giới mộ điệu phải gật gù thán phục, đó là bộ cánh này không phải là đồ mới. Các "thánh soi" thời trang đã nhanh chóng nhận ra Vương phi từng diện set đồ y hệt này vào tháng 12 năm 2020 - thời điểm cô cùng chồng đến Lâu đài Windsor để cảm ơn các tình nguyện viên trong đại dịch. Việc Kate mặc lại đồ cũ (recycled look) không phải là chuyện hiếm, nhưng mỗi lần như vậy, cô lại gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về thời trang bền vững và sự chi tiêu thông minh.

Chính điều này lại càng khiến hình ảnh của cô trở nên gần gũi và đáng học hỏi hơn bao giờ hết, đặc biệt là với chị em phụ nữ chúng ta khi Tết đang cận kề. Thay vì mải miết chạy theo những xu hướng "mỳ ăn liền", hay đau đầu vì phải sắm sửa quá nhiều quần áo mới, tại sao chúng ta không thử mở tủ đồ, tìm lại những chiếc áo dạ chất lượng tốt từ vài năm trước và làm mới chúng? Một chiếc ghim cài áo mới, một chiếc khăn lông mềm mại như Kate, hay đơn giản là thay đổi kiểu tóc, cũng đủ để biến bộ đồ cũ thành một diện mạo mới mẻ, sang trọng để du xuân. Màu xanh rừng (forest green) mà Kate chọn cũng là một gợi ý tuyệt vời để thay thế cho màu đỏ truyền thống. Nếu màu đỏ tượng trưng cho may mắn, thì màu xanh thẫm này đại diện cho sự sinh sôi, bền vững và một khí chất trầm ổn, thanh tao rất hợp để đi chúc Tết hay lễ chùa đầu năm.

Không chỉ dừng lại ở chuyện váy áo, buổi hòa nhạc năm nay còn mang ý nghĩa sâu sắc với chủ đề về tình yêu, lòng trắc ẩn và sự kết nối giữa người với người. Buổi lễ có sự góp mặt của nhiều tên tuổi lớn như Kate Winslet, Chiwetel Ejiofor, cùng các màn trình diễn lay động lòng người. Đặc biệt, buổi lễ còn dành một phần trang trọng để tưởng nhớ Nữ công tước xứ Kent, người vừa qua đời vào tháng 9 vừa qua, tri ân những cống hiến trọn đời của bà cho âm nhạc và thiện nguyện.

Nhìn hình ảnh gia đình 5 người của Thân vương William và Kate đứng bên nhau, cùng nhau hát vang những khúc ca Giáng sinh, chúng ta càng thấm thía hơn giá trị của sự đoàn viên. Dù là Hoàng gia hay thường dân, dù ở London hay Việt Nam, thì đích đến cuối cùng của những ngày lễ tết vẫn là được trở về, được quây quần bên những người thân yêu, trong những bộ trang phục ấm áp và tươm tất nhất. Đó mới thực sự là vẻ đẹp vĩnh cửu không bao giờ lỗi mốt.