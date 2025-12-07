Giữa cái lạnh tháng 12 của London, không khí bên ngoài Tu viện Westminster dường như ấm lên vài phần nhờ sự xuất hiện của gia đình Thân vương xứ Wales. Đây là lần thứ năm Vương phi Kate tổ chức buổi lễ xướng ca "Together at Christmas", sự kiện đã trở thành một truyền thống đẹp đẽ kể từ năm 2021 nhằm tri ân những cống hiến thầm lặng trong cộng đồng. Tuy nhiên, tâm điểm của năm nay không chỉ nằm ở những bản thánh ca hùng tráng, mà lại nằm ở một chi tiết trang trí vô cùng giản dị bên ngoài thánh đường: Một dải xích giấy màu đỏ dài, kết nối những lời nhắn gửi yêu thương.

Chính tại nơi đây, ba người con của Kate và William đã để lại dấu ấn cá nhân của mình theo cách chân thật nhất. Hoàng tử George (12 tuổi), Công chúa Charlotte (10 tuổi) và cậu út tinh nghịch Louis (7 tuổi) đã được bắt gặp đang chăm chú viết tên mình lên những mảnh giấy da màu sắc. Dưới ánh mắt dõi theo đầy tự hào của cha mẹ, từng nét chữ của ba đứa trẻ được nắn nót rồi cẩn thận gắn vào dải xích dài bao quanh cây thông Giáng sinh. Đó là một khoảnh khắc hiếm hoi công chúng được nhìn thấy nét chữ của các tiểu hoàng tử và công chúa, một sự kết nối mộc mạc giữa Hoàng gia và những điều bình dị nhất của tuổi thơ.

Không chỉ gây ấn tượng bằng hành động đáng yêu, gia đình xứ Wales còn thể hiện sự gắn kết chặt chẽ qua ngôn ngữ thời trang – một "đặc sản" luôn được người hâm mộ mong chờ mỗi dịp họ xuất hiện cùng nhau. Năm nay, bảng màu được lựa chọn mang sắc thái trầm ấm, sang trọng và đậm chất Giáng sinh cổ điển.

Hai chàng trai George và Louis chững chạc trong những bộ vest xanh navy kết hợp cùng sơ mi trắng, tạo nên sự "sao y bản chính" đầy thú vị với Thân vương William. Trong khi đó, Công chúa Charlotte duyên dáng với chiếc váy xanh navy cổ trắng, hòa hợp tuyệt đối với các anh em trai. Nhưng sự tinh tế thực sự lại nằm ở cách phối màu của Vương phi Kate và sự kết nối màu sắc tài tình. Kate diện một chiếc áo khoác dáng dài màu xanh rừng già (forest green) đầy quý phái. Màu sắc này được lặp lại khéo léo trên chiếc cà vạt của cậu cả George.

Đặc biệt, cậu út Louis đóng vai trò như một "cầu nối" hoàn hảo cho bức tranh tổng thể của gia đình khi đeo chiếc cà vạt pha trộn cả hai tông màu xanh lá và xanh dương. Chính sự chăm chút tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ này đã thể hiện rõ thông điệp về sự đoàn kết, một khối thống nhất không thể tách rời của gia đình 5 người.

Chủ đề của buổi lễ năm nay là "Tình yêu dưới mọi hình hài" (Love in all its forms), và có lẽ không gì minh họa rõ nét chủ đề này hơn sự hiện diện đông đủ của đại gia đình hai bên. Sự kiện được tổ chức tại chính nơi Kate và William đã trao lời thề nguyện vào năm 2011, càng làm tăng thêm ý nghĩa thiêng liêng về tình yêu và hôn nhân.

Bên cạnh các thành viên Hoàng gia thân thiết như vợ chồng Zara và Mike Tindall, hay gia đình Lord Frederick Windsor, sự kiện còn có sự góp mặt của "hậu phương" vững chắc nhà Middleton. Bố mẹ của Kate, ông bà Carole và Michael Middleton, cùng em trai James và em dâu Alizée đều có mặt để ủng hộ con gái. Sự hiện diện của họ như một lời khẳng định: Dù ở vị thế nào, gia đình vẫn luôn là điểm tựa bình yên nhất.

Buổi lễ còn quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng như Eugene Levy, Dame Mary Berry, Kate Winslet, Chiwetel Ejiofor và Dan Smith trong vai trò diễn giả hoặc nghệ sĩ biểu diễn. Một chi tiết đáng tiếc nhỏ là sự vắng mặt phút chót của Hannah Waddingham trên sân khấu do vấn đề sức khỏe giọng hát, nhưng cô vẫn đến tham dự với tư cách khách mời, minh chứng cho sức hút và ý nghĩa lan tỏa của chương trình.

Khép lại một buổi tối mùa đông London, hình ảnh đọng lại sâu sắc nhất không hẳn là sự xa hoa vương giả, mà chính là những mảnh giấy ghi tên George, Charlotte và Louis đung đưa trên cây thông. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, dù là Hoàng gia hay thường dân, niềm vui của Giáng sinh luôn bắt đầu từ những điều nhỏ bé và sự sum vầy của tình thân.