4 công chúa gen Z nắm quyền lực của hoàng gia châu Âu

Họ sinh ra trong nhung lụa nhưng trưởng thành ở thao trường. Họ đội vương miện nhưng cũng mang ba lô hành quân. Trong khi nhiều người vẫn hình dung Vương nữ là hình ảnh dịu dàng đứng sau bóng tối của nhà vua, thì một thế hệ hoàng nữ mới của châu Âu đang làm điều ngược lại hoàn toàn. Từ Brussels đến Oslo, từ The Hague đến Zaragoza, bốn Vương nữ thuộc thế hệ Gen Z - Elisabeth của Bỉ, Catharina-Amalia của Hà Lan, Ingrid Alexandra của Na Uy và Leonor của Tây Ban Nha đang được rèn giũa để trở thành những nữ vương thực thụ của thế kỷ 21. Đây là câu chuyện của họ, theo chia sẻ của tờ The Telegraph (Anh).

Kỷ nguyên của những nữ vương tương lai

Thoạt nhìn, bức tranh hoàng gia châu Âu năm 2026 dường như hoàn toàn do đàn ông nắm quyền. Sau khi Nữ vương Elizabeth II băng hà năm 2022 và Nữ vương Margrethe của Đan Mạch thoái vị năm 2024, cả 10 vương triều thế tập ở châu Âu đều đang do các vị Quốc vương nam giới lãnh đạo. Nhưng bức tranh đó sắp thay đổi và thay đổi khá nhanh.

Nhiều quốc gia châu Âu hiện nay đã áp dụng nguyên tắc kế vị tuyệt đối theo thứ tự sinh tức là con cả dù trai hay gái đều có quyền kế thừa ngai vàng như nhau. Điều đó có nghĩa là trong vài thập kỷ tới, châu Âu sẽ lại chứng kiến sự trở lại của các nữ vương nhưng lần này, họ đến với hành trang khác hẳn: Bằng thạc sĩ từ Harvard, kinh nghiệm chiến đấu trên xe tăng bộ binh, và bản lĩnh không ngại lên tiếng về những điều trước đây người hoàng gia thường tránh đề cập.

Chuyên gia hoàng gia hàng đầu của Bỉ, Wim Dehandschutter, nhận định: "Những cô gái trẻ này hiểu rằng các vương triều chỉ tồn tại khi được lòng dân. Họ không thể để bản thân trở nên xa cách".

Elisabeth của Bỉ: Từ "Hogwarts hippie" đến Harvard

Sinh năm 2001, Vương nữ Elisabeth là người thừa kế của Quốc vương Philippe và sẽ trở thành Nữ vương đầu tiên trong lịch sử Vương quốc Bỉ khi bước lên ngai vàng. Đó đã là một cột mốc lịch sử. Nhưng điều làm người ta chú ý hơn chính là hành trình chuẩn bị cho vai trò đó của cô.

Vương nữ Élisabeth tham dự bữa tiệc tối long trọng mừng sinh nhật lần thứ 18 của Hoàng tử Christian của Đan Mạch tại Cung điện Christiansborg vào ngày 15 tháng 10 năm 2023 tại Copenhagen, Đan Mạch.

Elisabeth thông thạo bốn thứ tiếng Hà Lan, Pháp, Đức và Anh; từng theo học tại Atlantic College ở xứ Wales, một trường nội trú danh tiếng với đủ loại học sinh quốc tế giàu có từ khắp nơi trên thế giới, được dân học thuật gọi vui là "Hogwarts dành cho những kẻ hippie". Sau đó cô tiếp tục lên Lincoln College, Đại học Oxford, và hiện đang theo học chương trình thạc sĩ chính sách công tại Đại học Harvard dù cô khéo léo giữ kín danh phận hoàng tộc, lúc thì dùng tên Elisabeth van Belgie, lúc thì Elisabeth de Saxe-Cobourg.

Ngoài sách vở, Elisabeth cũng trải qua một năm huấn luyện quân sự tại học viện quân sự hoàng gia Bỉ. Cựu Đại tá Thierry Pirenne, nguyên trưởng bộ phận huấn luyện của học viện, cho biết chương trình đào tạo bao gồm đọc bản đồ, bắn súng, cắm trại dã chiến và chiến thuật và tuyệt đối không có chế độ ưu tiên cho con cái hoàng gia.

Vương nữ Elisabeth từng theo học tại một trường huấn luyện quân sự hoàng gia nổi tiếng khắc nghiệt ở Bỉ, nơi bà học bắn súng. (Nguồn: Reuters)

Một trong những tiêu đề nổi bật nhất trong năm 2025 xung quanh Elisabeth lại là chuyện ngoài lề: Nguy cơ cô không thể quay lại Mỹ để tiếp tục học tại Harvard do làn sóng kiểm soát visa khắt khe với sinh viên quốc tế dưới thời chính quyền mới. Câu chuyện ấy phần nào cho thấy cô đang sống một cuộc đời bình thường đến mức nào đủ để visa trở thành nỗi lo.

Giống như Vương phi xứ Wales Catherine tại Anh, Elisabeth đã trở thành một biểu tượng thời trang không chủ đích. Các tờ báo Bỉ ghi nhận "hiệu ứng Elisabeth", hễ cô mặc gì ra công chúng là chiếc đó cháy hàng trong vài giờ.

Catharina-Amalia của Hà Lan: Vương nữ từ chối tiền, sẵn sàng cưới người mình yêu dù quốc hội không đồng ý

Ở tuổi 22, Vương nữ Catharina-Amalia đang theo học tại Đại học Amsterdam không phải vì bố mẹ sắp đặt mà vì cô chủ động chọn ngành Chính trị, Tâm lý, Luật và Kinh tế từ năm 2022. Sau khi tốt nghiệp, cô thông báo sẽ quay lại học tiếp bằng cử nhân Luật và đồng thời bắt đầu huấn luyện với lực lượng dự bị quân sự tại Defensity College.

Một mối đe dọa từ Kindap đã buộc Vương nữ Catharina-Amalia phải trốn ở Madrid dưới sự bảo vệ của gia đình hoàng gia Tây Ban Nha.

Nhưng điều khiến cô nổi tiếng không phải là tấm bằng đại học. Đó là một bức thư viết tay. Khi tròn 18 tuổi và có quyền nhận trợ cấp hàng năm từ ngân sách nhà nước, Catharina-Amalia đã gửi thư cho Thủ tướng Mark Rutte, thẳng thắn nói rằng việc nhận tiền trong khi chưa làm gì để xứng đáng khiến cô "cảm thấy không thoải mái" nhất là khi nhiều sinh viên khác đang gặp khó khăn tài chính giữa đại dịch.

Cuộc đời của cô không phải không có sóng gió. Do bị đe dọa bắt cóc từ một tổ chức tội phạm, cô đã phải sống bí mật ở Madrid một thời gian dài dưới sự bảo vệ của hoàng gia Tây Ban Nha. Khi an toàn trở lại, chuyến công du nước ngoài độc lập đầu tiên của cô là quay lại Madrid để khánh thành một vườn hoa tulip - món quà cô tặng thành phố để bày tỏ lòng biết ơn vì đã cưu mang mình.

Vương nữ Catharina-Amalia đã thẳng thắn chia sẻ về các vấn đề sức khỏe tâm thần của mình và là người ủng hộ mạnh mẽ hôn nhân đồng giới.

Catharina-Amalia cũng nổi tiếng vì không ngại nói thật về sức khoẻ tâm thần - điều hiếm thấy ở giới hoàng gia. Cô từng thẳng thắn chia sẻ rằng đôi khi áp lực từ trường học, bạn bè và vai trò Vương nữ đổ xuống cùng một lúc, và cô đã tìm đến chuyên gia tâm lý. "Gặp chuyên gia để nói chuyện thỉnh thoảng là điều rất bình thường", cô nói và câu ấy, từ miệng một Vương nữ tương lai, mang sức nặng không nhỏ.

Về chuyện tình cảm, cô không ít lần khiến giới quan sát hoàng gia giật mình khi tuyên bố thẳng rằng cô sẽ cưới người mình yêu, dù quốc hội có đồng ý hay không. "Tôi không thể đánh đổi bản thân mình", đó là câu trả lời của cô khi được hỏi nếu người yêu tương lai không được quốc hội chấp thuận thì sao.

Ingrid Alexandra của Na Uy: Tay súng, vận động viên lướt sóng, và hy vọng còn lại của hoàng gia

Vương nữ Ingrid Alexandra (sinh năm 2004) không phải là người kế vị trực tiếp, phía trước cô còn có ông nội Harald V và cha ruột, Thân vương Haakon. Nhưng truyền thông Na Uy vẫn gọi cô là "hy vọng thuần khiết cuối cùng" của hoàng gia, trong bối cảnh gia đình bị bủa vây bởi một loạt bê bối liên quan đến người anh cùng mẹ khác cha Marius Borg Høiby - người đã bị bắt vì tình nghi tấn công tình dục và nhiều cáo buộc hình sự nghiêm trọng khác.

Vương nữ Ingrid Alexandra, một người phụ nữ giản dị, từng học trường công lập và phục vụ với vai trò xạ thủ trên xe chiến đấu bộ binh CV-90.

Ít ai biết rằng trước khi những bê bối ấy bùng nổ, Ingrid Alexandra đã âm thầm hoàn thành nghĩa vụ quân sự - điều chỉ khoảng 17% thanh niên Na Uy được tuyển chọn mới có cơ hội thực hiện. Sau huấn luyện, cô phục vụ với tư cách xạ thủ trên xe bộ binh chiến đấu CV-90. Không phải vai phụ, không phải nghi lễ, đó là quân sự thực thụ.

Năm 2026, Ingrid Alexandra sẽ tiếp tục học tập tại Đại học Sydney, Australia, thêm một bước trong hành trình trưởng thành của cô. Ngoài học tập và quân sự, cô còn đoạt huy chương vàng giải vô địch lướt sóng trẻ Na Uy năm 2020, và từng có mùa hè đi rửa bát tại một nhà hàng Ý địa phương.

Vương nữ Ingrid Alexandra đã lên tiếng về cam kết của mình đối với các vấn đề môi trường, như biến đổi khí hậu.

Giáo sư Robert Hazell tại Đại học UCL, người nghiên cứu so sánh các vương triều châu Âu, cho rằng bê bối gia đình khó có thể kéo dài ảnh hưởng đến Ingrid Alexandra: "Tất cả các gia đình hoàng gia đều có con chiên ghẻ. Trường hợp của chúng ta có cựu Vương tử Andrew. Chế độ quân chủ thường sống sót qua những vụ bê bối kiểu này", ông nói với The Telegraph.

Leonor của Tây Ban Nha: Cô Vương nữ trẻ nhất, được lòng dân nhất

Ở tuổi 20, Vương nữ Leonor của Tây Ban Nha là người thừa kế hoàng gia trẻ nhất trong nhóm và cũng là người duy nhất vẫn còn lý thuyết có thể bị mất vị trí kế vị vì Tây Ban Nha chưa có luật kế vị tuyệt đối, mặc dù khả năng đó gần như bằng không.

Leonor cũng từng học tại Atlantic College xứ Wales, nơi cô và Elisabeth của Bỉ có lẽ đã chạm mặt nhau dưới mái trường "Hogwarts hippie" ấy. Tháng 10 năm 2023, nhân dịp sinh nhật 18 tuổi, cô tuyên thệ trung thành với Quốc vương và Hiến pháp, chính thức xác nhận tư cách người thừa kế.

Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện quân sự, Công chúa Leonor dự kiến sẽ theo học ngành Luật tại trường đại học.

Năm 2025, Leonor trải qua toàn bộ phần huấn luyện hải quân trên tàu Juan Sebastián de Elcano, hải hành qua Brazil, Chile, Panama, Peru, Colombia và Cộng hòa Dominica rồi cập cảng tại New York. Sau đó cô nhận hàm Thiếu uý Hải quân hạng 2 và bắt đầu năm thứ ba huấn luyện tại Học viện Không quân và Vũ trụ ở San Javier.

Khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào mùa hè 2026, cô dự kiến sẽ theo học đại học, nhiều khả năng là ngành Luật.

Truyền thông Tây Ban Nha gọi Leonor là "người bình thường" theo nghĩa tốt nhất - một Vương nữ không tạo khoảng cách với dân thường và trở thành thành viên được yêu mến nhất trong hoàng gia, dù gia đình cô cũng không tránh khỏi bóng tối của những bê bối.

Điều gì tạo nên một nữ vương của thế kỷ 21?

Đặt bốn cái tên này cạnh nhau, người ta thấy một mẫu số chung đáng kinh ngạc: Tất cả đều học nước ngoài, tất cả đều qua quân sự, tất cả đều chủ động xây dựng hình ảnh công chúng theo cách riêng không né tránh, không ẩn sau giao thức.

Amalia của Hà Lan, Elisabeth của Bỉ và Ingrid Alexandra của Na Uy còn được biết là duy trì một nhóm WhatsApp riêng với nhau, nơi họ trao đổi về bạn bè, mạng xã hội, quyền riêng tư và những áp lực chỉ người ở vị trí của họ mới hiểu. "Chúng tôi không cần phải giải thích bất cứ điều gì cho nhau", Amalia từng nói trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi.

Giáo sư Hazell nhận xét rằng quá trình giáo dục và đào tạo của các hoàng gia châu Âu nhìn chung nghiêm túc và bài bản hơn đáng kể so với Hoàng gia Anh. Các Vương nữ châu Âu không chỉ học đại học mà còn học thạc sĩ, thường ở nước ngoài và bằng tiếng Anh vì ngoại giao toàn cầu đòi hỏi như vậy.

Vương miện vẫn còn đó. Các buổi lễ nhà nước vẫn tiếp diễn. Nhưng những gì định hình nên chân dung của một nữ vương tương lai đã thay đổi hoàn toàn. Thế hệ Vương nữ này không đợi đến ngày lên ngôi mới bắt đầu chuẩn bị, họ đang chuẩn bị từ hôm nay, từng ngày, theo cách mà những người đi trước chưa từng làm.