Người ta hay nói cưới nhau là góp gạo thổi cơm chung, là chia đôi mọi thứ. Nhưng có một thứ mà phụ nữ hiện đại nên giữ lại cho riêng mình trước khi bước qua cánh cửa hôn nhân, đó không phải bí mật, không phải khoảng cách, mà là hai cuốn sổ tiết kiệm mang tên mình. Một để đón những giấc mơ đẹp đẽ, một để sẵn sàng cho những ngày khó. Đây không phải bài học về sự ích kỷ, mà là bài học đầu tiên về việc yêu thương ai đó mà không đánh mất chính mình.

Hôn nhân hạnh phúc đối lập với độc lập tài chính

Có một định kiến dai dẳng rằng phụ nữ giữ tiền riêng trước khi cưới là không tin tưởng chồng tương lai, là toan tính, là thiếu chân thành. Nhưng các nghiên cứu nghiêm túc về tài chính hôn nhân lại đang vẽ nên một bức tranh phức tạp hơn nhiều.

Một nghiên cứu của giáo sư Eli Finkel tại Trường Quản trị Kellogg, Đại học Northwestern, công bố trên tạp chí Journal of Consumer Research năm 2024, đã theo dõi 230 cặp đôi mới kết hôn hoặc đang đính hôn trong vòng hai năm. Kết quả cho thấy những cặp gộp toàn bộ tài chính vào tài khoản chung duy trì được chất lượng hôn nhân tốt hơn so với nhóm giữ riêng hoàn toàn. Nghe qua thì có vẻ như nghiên cứu này phủ nhận lập luận của bài viết. Nhưng nếu đọc kỹ, bạn sẽ thấy điều ngược lại.

Cũng theo dữ liệu từ Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ năm 2023, chỉ 40% các cặp vợ chồng giữ toàn bộ tài khoản chung, trong khi 17% lựa chọn mô hình kết hợp gồm cả tài khoản chung lẫn riêng, một xu hướng đang tăng đều qua từng thập kỷ. Phụ nữ kết hôn muộn hơn, có sự nghiệp riêng vững vàng hơn, và họ không còn coi việc giữ một khoản riêng là điều bất chính. Điều thú vị là nghiên cứu của Finkel chỉ so sánh hai thái cực: Gộp hoàn toàn và tách hoàn toàn. Nó không bác bỏ giá trị của một mô hình thứ ba, đó là vẫn có tài khoản chung cho mục tiêu hôn nhân, nhưng song song duy trì hai tài khoản tiết kiệm cá nhân làm lớp đệm.

Hai tài khoản tiết kiệm độc lập trước khi kết hôn không phải là từ chối chia sẻ. Nó là cách bạn bước vào hôn nhân với tâm thế của một người trưởng thành đã tự đứng vững trên đôi chân mình, để rồi việc đến với nhau là một lựa chọn yêu thương, chứ không phải một sự nương tựa bắt buộc.

Một tài khoản cho những giấc mơ, một tài khoản cho những ngày bão

Ý tưởng cốt lõi rất đơn giản nhưng cần được phân định rõ ràng. Tài khoản thứ nhất là quỹ phát triển bản thân. Đây là nơi bạn dành dụm cho những điều khiến bạn được sống đúng với mình, một khóa học chuyên sâu về nghề, một chuyến đi xa để hít thở khoảng trời mới, vốn liếng nhỏ để khởi nghiệp hay đầu tư vào kỹ năng. Khoản này không thuộc về cuộc hôn nhân tương lai, nó thuộc về phiên bản tốt hơn của chính bạn, người mà chồng bạn đã lựa chọn yêu thương ngay từ đầu.

Tài khoản thứ hai là quỹ an toàn. Trong giới chuyên gia về bạo lực gia đình ở phương Tây, người ta gọi nó bằng một cái tên rất thật, escape fund, tức quỹ thoát hiểm. Nghe có vẻ nặng nề, nhưng thực ra đây là khái niệm rất nhân văn. Theo Mạng lưới Quốc gia chấm dứt Bạo lực Gia đình tại Mỹ (NNEDV), bạo lực kinh tế xuất hiện trong 99% các trường hợp bạo hành gia đình, và là một trong những phương thức mạnh nhất khiến nạn nhân không thể rời đi. Khi một người phụ nữ không có lấy một đồng nào đứng tên mình, lựa chọn ra đi gần như bị triệt tiêu hoàn toàn.

Bạn không cần phải tưởng tượng đến những tình huống cực đoan để thấy giá trị của tài khoản này. Bạn có thể không bao giờ cần dùng đến nó. Nhưng việc nó tồn tại, lặng lẽ ở đó, đủ để bạn có một sự bình tĩnh khác khi đối diện với người bạn đời. Bạn yêu vì bạn muốn yêu, bạn ở lại vì bạn chọn ở lại, không phải vì bạn không có đường nào khác để đi. Sự khác biệt giữa hai tâm thế ấy quyết định toàn bộ chất lượng của một cuộc hôn nhân.

Khi tiền riêng là hình thức tử tế nhất với người bạn đời

Có một điều ngược đời mà ít ai nói ra: Việc bạn có tiền riêng có thể chính là món quà lớn nhất bạn dành cho chồng tương lai. Khi bạn không phụ thuộc tài chính, mọi quyết định của bạn trong hôn nhân đều đến từ sự tự nguyện. Bạn nấu cho anh ấy bữa cơm vì bạn yêu, không phải vì bạn cần được cho ăn. Bạn lắng nghe anh ấy than phiền sau giờ làm vì bạn quan tâm, không phải vì bạn sợ mất chỗ dựa. Sự độc lập tài chính loại bỏ thứ tạp âm phiền phức nhất khỏi tình cảm vợ chồng, đó là sự hàm ơn.

Nghiên cứu từ Đại học UCLA Anderson và Đại học Notre Dame trên hơn 7.500 cặp đôi cũng chỉ ra một sắc thái quan trọng. Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng tự chủ tài chính không phải bản thân nó là điều bất lợi, mà điều quan trọng là các cặp đôi cảm nhận được mục tiêu tài chính chung là của cả hai. Nói cách khác, hạnh phúc hôn nhân không nằm ở chỗ bạn có giữ riêng hay không, mà ở chỗ bạn và người ấy có cùng nhìn về một hướng hay không. Hai tài khoản tiết kiệm cá nhân hoàn toàn có thể song hành với một tài khoản chung dành cho mái ấm sắp xây.

Trong cuốn Why Won't You Apologize?, nhà tâm lý học Harriet Lerner viết rằng các mối quan hệ lành mạnh không xóa bỏ ranh giới cá nhân, mà tôn trọng chúng. Tài chính cá nhân chính là một loại ranh giới như vậy. Nó không phải bức tường ngăn cách hai người, mà là cái khung giúp mỗi người giữ được hình dáng riêng của mình bên trong tổng thể chung. Một cuộc hôn nhân khỏe mạnh là cuộc hôn nhân nơi cả hai người đều có thể tự thở, chứ không phải nơi một người tan biến vào người kia.





Bắt đầu thế nào, khi bạn còn chưa có gì trong tay

Nhiều phụ nữ trẻ đọc đến đây sẽ thở dài, lương tháng còn chưa đủ tiêu, lấy đâu ra hai tài khoản tiết kiệm. Nhưng việc xây quỹ riêng không phải câu chuyện về số tiền, đó là câu chuyện về thói quen. Một nghiên cứu thử nghiệm ngẫu nhiên của các nhà khoa học từ Đại học Princeton thực hiện tại Colombia trên 1.800 phụ nữ cho thấy việc tiếp cận một tài khoản tiết kiệm chính thức có thể làm tăng quyền thương lượng và năng lực tự quyết của phụ nữ trong mối quan hệ. Cái thay đổi không phải là số dư, mà là cảm giác rằng mình có một thứ thuộc về mình.

Hãy bắt đầu bằng một con số nhỏ đến mức bạn thấy buồn cười, ví dụ 500 nghìn đồng mỗi tháng cho mỗi tài khoản. Đặt lệnh chuyển tự động ngay sau ngày nhận lương. Đừng đợi đến lúc dư dả, vì sự dư dả đó sẽ không bao giờ tự đến nếu bạn không tạo chỗ cho nó. Sau ba năm, bạn sẽ có 36 triệu đồng cho mỗi tài khoản, một con số đủ để bạn đăng ký một khóa học cao học, hoặc đủ để bạn thuê nhà sống độc lập trong sáu tháng nếu cuộc đời rẽ ngang.

Cũng đừng giấu giếm chuyện này với người bạn đời tương lai. Một mối quan hệ trưởng thành cho phép cả hai bên có không gian tài chính riêng mà không coi đó là sự phản bội. Nếu người ấy không thể chấp nhận việc bạn có hai khoản tiết kiệm cá nhân, có lẽ vấn đề không nằm ở số tiền, mà nằm ở cách anh ấy hiểu thế nào là yêu một con người trọn vẹn. Trước ngưỡng cửa hôn nhân, thứ bạn cần mang theo bên mình không phải lễ vật, không phải hồi môn, mà là sự tự tin lặng lẽ rằng dù chuyện gì xảy ra, bạn vẫn có chỗ đứng cho riêng mình. Hai tài khoản tiết kiệm độc lập, suy cho cùng, chính là cách bạn nói với chính mình rằng tôi yêu anh ấy, nhưng tôi cũng không quên yêu lấy tôi.