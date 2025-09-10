Ngày 10/9 (giờ địa phương), tại Jacksonville, Florida, phiên điều trần mới liên quan đến vụ kiện phỉ báng giữa Samantha Markle và Meghan Markle chính thức diễn ra. Đây được xem là nỗ lực cuối cùng của Samantha để khôi phục vụ kiện từng bị bác bỏ hồi tháng 3/2024.

Samantha Markle khởi kiện Meghan vào năm 2022, sau loạt phát ngôn trong cuộc phỏng vấn nổi tiếng với Oprah Winfrey và trong phim tài liệu Harry & Meghan trên Netflix. Bà cho rằng những phát ngôn này đã khiến công chúng hiểu sai, làm tổn hại danh dự và đẩy bà vào vòng xoáy chỉ trích. Tuy nhiên, tòa án từng kết luận Samantha không đủ căn cứ chứng minh.





Theo luật sư Peter Ticktin – người đại diện cho Samantha, vụ kiện lần này có thể buộc Meghan phải hầu tòa xét xử nếu Samantha thắng. “Nếu được khuyên Meghan điều gì, tôi sẽ nói: Hãy thức tỉnh. Cô ấy cứ cố gắng, nhưng không bao giờ tạo được hình ảnh đúng với mong muốn trước công chúng Mỹ”, Ticktin phát biểu. Ông cũng nhấn mạnh: “Giờ Meghan sẽ phải đối diện trách nhiệm với những người mà cô ấy đã làm tổn thương, bao gồm cả chị gái".





Trong khi đó, phía Meghan giữ thái độ khá thờ ơ. Luật sư của cô – ông Michael J. Kump từng nói từ năm 2022 rằng vụ kiện này “chỉ xứng đáng nhận được mức quan tâm tối thiểu”.

Điểm mấu chốt trong tranh cãi nằm ở phát ngôn Meghan đưa ra với Oprah Winfrey năm 2021, khi cô cho biết “mình lớn lên như một đứa con một” và mong ước có anh chị em ruột bên cạnh. Samantha và Thomas Markle Jr. khi đó đã rời khỏi nhà cha. Nhóm pháp lý của Samantha cho rằng những lời nói này, cộng hưởng với nội dung trong Harry & Meghan , khiến khán giả hiểu rằng bà đóng vai trò trong chiến dịch thù ghét Meghan – điều bà cho là vu khống.





Phía Meghan khẳng định cô chưa bao giờ nhắc đích danh Samantha trong phim tài liệu hay trong phần nói về nạn “troll” trên mạng. Các luật sư cũng viện dẫn Tu chính án Thứ nhất của Hiến pháp Mỹ, bảo vệ quyền tự do ngôn luận và khẳng định những ý kiến đó chỉ mang tính cá nhân, không phải cáo buộc trực tiếp.

Nếu Samantha thất bại lần này, bà sẽ không còn cơ hội kháng cáo lên tòa án cấp cao hơn, đồng nghĩa với việc hành trình ba năm kiện tụng nhằm chống lại Meghan Markle sẽ kết thúc.

Theo Express