Dù luôn xuất hiện với hình ảnh hoàn hảo và chuẩn mực, các thành viên Hoàng gia đôi khi cũng không tránh khỏi những tình huống đời thường dở khóc dở cười. Mới đây, một sự cố nhỏ nhưng khá sượng trân đã xảy ra ngay tại sự kiện sinh nhật của Nữ hoàng Margrethe Đan Mạch, khi bà phải lên tiếng nhắc nhở cô con dâu Mary về một hành động tưởng chừng như rất đỗi bình thường: Nựng chó cưng.

Cái vuốt ve sai thời điểm

Tạp chí People đưa tin, vào ngày 16 tháng 4 vừa qua, đại gia đình Hoàng gia Đan Mạch gồm Nữ hoàng Margrethe, Vương hậu Mary, Vua Frederik và em gái của Nữ hoàng Margrethe là Vương hậu Anne-Marie (Hy Lạp) đã cùng tề tựu tại lâu đài Fredensborg. Họ cùng nhau thưởng thức một buổi hòa nhạc quy mô nhỏ nhằm kỷ niệm sinh nhật lần thứ 86 của Nữ hoàng Margrethe.

Mọi chuyện diễn ra vô cùng trang trọng và suôn sẻ cho đến khi chú chó lạp xưởng tên Tilia của Nữ hoàng bất ngờ chạy lon ton lên bậc thang lâu đài để chung vui. Đoạn video được tạp chí Hello! chia sẻ cho thấy một khoảnh khắc vô cùng chân thật. Tilia chạy đến dưới chân Nữ hoàng và được bà âu yếm vuốt ve. Sau đó, chú chó nhỏ tò mò chạy sang phía Vương hậu Mary. Vốn là một người yêu động vật, vị Vương hậu 54 tuổi đã không ngần ngại cúi xuống vuốt ve và gãi nhẹ cho chú chó. Thế nhưng, hành động thân thiện này lại nhanh chóng bị cắt ngang.

Lời nhắc nhở thẳng thắn từ mẹ chồng quyền lực

Theo bản dịch được truyền thông chia sẻ, Nữ hoàng Margrethe đã hướng ánh mắt về phía con dâu và nói với giọng điệu vô cùng kiên quyết: "Mẹ nghĩ đây không phải là lúc thích hợp để làm việc đó". Trước lời nhắc nhở công khai và trực tiếp từ mẹ chồng, Vương hậu Mary ngay lập tức lùi lại, rụt tay về và giữ thái độ chừng mực. Chú chó Tilia sau đó cũng lẽo đẽo theo chân gia đình Hoàng gia quay trở lại bên trong lâu đài.

Được biết, Nữ hoàng Margrethe chính là mẹ chồng của Mary thông qua cuộc hôn nhân với Vua Frederik, 57 tuổi. Vua Frederik vừa chính thức lên ngôi sau quyết định thoái vị gây sốc của mẹ ông vào tháng 1 năm 2024. Mặc dù không còn trực tiếp điều hành công việc triều chính mỗi ngày, cựu Quốc vương vẫn quyết định giữ lại tước hiệu Nữ hoàng của mình và bà vẫn luôn là nhân vật trung tâm, có tiếng nói uy quyền tại các sự kiện lớn của gia đình.

Nỗi buồn ẩn sau nụ cười gượng gạo

Đáng chú ý, bản thân Vương hậu Mary cũng đang nuôi hai chú chó border collie tên là Grace và Coco ở nhà, nên việc cô theo bản năng nựng một chú chó đáng yêu là điều hoàn toàn dễ hiểu. Hơn nữa, khoảnh khắc gượng gạo này lại rơi đúng vào lần xuất hiện công khai đầu tiên của cô chỉ vài ngày sau sự ra đi của cha ruột. Trước đó vào ngày 12 tháng 4, Hoàng gia Đan Mạch đã đưa ra thông báo buồn rằng cha của Vương hậu, Giáo sư John Dalgleish Donaldson, đã qua đời ở tuổi 84 tại Úc.

Phía cung điện chia sẻ sức khỏe của ông đã giảm sút trong vài năm qua và con gái ông đã kịp về thăm cha lần cuối vào cuối tháng 3, họ đã có những giây phút quý giá bên nhau. Xuất hiện tại tiệc sinh nhật của mẹ chồng giữa lúc tang gia bối rối, Vương hậu Mary đã thể hiện sự tinh tế qua trang phục. Cô chọn một chiếc áo blouse và bộ suit màu xanh navy trầm ấm, bỏ qua màu đen truyền thống vốn gắn liền với tang tóc. Việc diện tông màu tối này được đánh giá là một cử chỉ tôn trọng nỗi đau mất cha, nhưng đồng thời vẫn đảm bảo sự tinh tế trong ngày vui của Nữ hoàng Margrethe.