Trong mắt công chúng, Công chúa Charlotte, con gái thứ hai của Thân vương William và Vương phi Kate luôn xuất hiện với hình ảnh đáng yêu, lễ phép và đầy tự tin. Mới 10 tuổi, cô bé đã quen với việc xuất hiện trước ống kính, đứng cạnh Vua Charles, Thân vương William, Hoàng tử George trong những nghi lễ lớn nhỏ.

Ai cũng mặc định rằng, với vị trí là con gái của một vị vua tương lai, em sẽ gắn bó trọn đời với danh xưng "Công chúa". Nhưng theo phân tích từ báo The Express (Anh), khi trật tự tước vị trong Hoàng gia thay đổi, Charlotte có thể không còn giữ được danh xưng mà cả thế giới vẫn gọi em hiện tại ít nhất là về mặt "chính thức" trên giấy tờ hoàng gia. Câu chuyện nghe có vẻ rắc rối, nhưng cũng cho thấy phía sau những chiếc váy xinh và nụ cười lễ nghi, tuổi thơ của một cô bé hoàng gia cũng gắn với rất nhiều quy tắc.

Công chúa Charlotte - cô bé 10 tuổi gánh trên vai tương lai hoàng gia

Ở tuổi lên 10, Công chúa Charlotte là con thứ hai trong gia đình, trên là Hoàng tử George – người đứng thứ hai trong thứ tự kế vị ngai vàng, dưới là Hoàng tử Louis. Là con gái của Thân vương William và Vương phi Kate, lại là em gái của một vị vua tương lai, Charlotte nghiễm nhiên trở thành một trong những thành viên quan trọng nhất của Hoàng gia Anh.

Theo The Express, sau khi hoàn thành việc học, Charlotte hoàn toàn có thể chọn con đường riêng làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, giáo dục, hay bất kỳ ngành nghề nào cô bé yêu thích. Nhưng khả năng rất lớn là em sẽ trở thành một "working royal" - thành viên hoàng gia làm việc toàn thời gian, đại diện Hoàng gia trong các hoạt động công chúng, từ thiện, ngoại giao… giống như cách Vương nữ Anne đang làm hiện nay.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người bất ngờ chính là câu hỏi: Khi lớn lên, rốt cuộc Charlotte sẽ mang tước vị gì? Và liệu em có tiếp tục được gọi là "Công chúa" theo đúng quy tắc hoàng gia hay không?

Vì sao nói Charlotte có thể… "mất" tước vị công chúa?

Theo lý thuyết và các quy tắc truyền thống, tước vị "Princess of Wales" (Vương phi xứ Wales) thường dành cho người vợ của "Prince of Wales" tức người thừa kế trực tiếp ngai vàng. Hiện tại, Thân vương William là Prince of Wales, và Vương phi Kate đang là Princess of Wales.

Khi Vua Charles qua đời và Thân vương William lên ngôi, Hoàng tử George, con trai cả gần như chắc chắn sẽ trở thành Prince of Wales. Điều đó đồng nghĩa tước vị "Princess of Wales" về sau sẽ thuộc về vợ của George (nếu sau này anh kết hôn), chứ không phải Công chúa Charlotte.

Báo The Express dẫn lại phân tích của kênh OSSA (một kênh chuyên về người nổi tiếng), cho rằng: "Khi William trở thành Vua nước Anh, con trai cả của anh George sẽ là Thân vương xứ Wales. Lúc đó, quyền trở thành Princess of Wales của Charlotte coi như 'bay ra ngoài cửa sổ', bởi một phụ nữ trong hoàng gia thường chỉ được gọi là princess nếu là vợ của một prince hoặc là con gái của một prince".

Trong trường hợp đó, cha của Charlotte không còn là "Prince" (Thân vương) nữa mà là Vua, còn anh trai cô bé là người giữ tước vị Prince of Wales. Điều này khiến vị trí của Charlotte trở nên "lỡ cỡ": Cô không phải con gái của một Thân vương nữa, cũng không phải vợ của một hoàng tử. Nói cách khác, về mặt nguyên tắc, tước vị công chúa có thể không còn được dùng theo cách chúng ta vẫn quen thuộc.

Đương nhiên, trong mắt công chúng, mọi người vẫn gọi em là "Princess Charlotte". Nhưng nếu xét về mặt danh xưng chính thức trong cấu trúc tước vị hoàng gia, mọi chuyện không hề đơn giản.

Cánh cửa khác cho Charlotte: Danh xưng Princess Royal

Điều này không có nghĩa là tương lai Charlotte sẽ "trắng tay" về tước vị. The Express cũng nhắc lại một khả năng được nhiều nhà quan sát hoàng gia dự đoán: Charlotte hoàn toàn có thể được phong là "Princess Royal" (tước vị hiện nay thuộc về Vương nữ Anne).

"Princess Royal" là danh xưng được dành cho con gái lớn của một vị vua, mang tính biểu tượng và rất được tôn trọng. Hiện tại, Vương nữ Anne - con gái duy nhất của Nữ hoàng Elizabeth II đang nắm giữ tước vị này. Theo quy tắc, tước hiệu đó chỉ có một người trong mỗi thế hệ, và chỉ khi Vương nữ Anne qua đời, tước vị này mới có thể được trao lại cho người khác.

Nếu sau này Thân vương William lên ngôi và Vương nữ Anne không còn, khả năng rất lớn là Công chúa Charlotte sẽ trở thành tân Princess Royal. Khi đó, em sẽ đại diện cho hình ảnh "nữ lực lượng trụ cột" của Hoàng gia, giống như cách Vương nữ Anne đã dành cả đời để làm việc không mệt mỏi cho Hoàng gia Anh.

Danh xưng là chuyện lớn, nhưng tuổi thơ vẫn nên là của riêng Charlotte

Nghe những phân tích phức tạp về tước vị, nhiều người lớn cũng… rối não, huống chi là một cô bé 10 tuổi. Nhưng điều đáng nói ở đây không phải là việc Charlotte "có hay không có" danh xưng công chúa, mà là việc phía sau một chiếc vương miện và bộ váy bồng bềnh, cuộc sống của em cũng gắn liền với những quy tắc, những kỳ vọng mà bất kỳ đứa trẻ bình thường nào cũng không phải đối mặt.

Tin tưởng rằng, ở góc độ làm cha mẹ, Thân vương William và Vương phi Kate sẽ ưu tiên để Charlotte có một tuổi thơ bình thường nhất có thể đến trường, chơi với bạn bè, học cư xử nhưng không bị đè nặng bởi hai chữ "trách nhiệm". Còn chuyện tước vị, có lẽ nên để dành cho… người lớn và thời gian.

Với công chúng, Công chúa Charlotte vẫn cứ là cô bé hay cười, luôn chỉnh chu trong mỗi lần xuất hiện bên cạnh Vua Charles và cha mẹ. Còn trong tương lai, dù mang danh xưng nào, Princess Royal, hay một tước hiệu mới được thiết kế theo thời hiện đại, điều quan trọng hơn cả vẫn là cách em chọn sống, chọn cống hiến và trở thành mẫu hình người phụ nữ hoàng gia như thế nào.