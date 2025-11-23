Phụ nữ bận rộn chỉ cần “bộ đồ hoàng gia” này: Vương phi Kate và Vương hậu Letizia đã chứng minh rồi

Trong thế giới hoàng gia, chuyện mặc gì đi làm không chỉ là thời trang, mà còn là thông điệp. Vương hậu Letizia của Tây Ban Nha và Vương phi Kate - hai biểu tượng phong cách hàng đầu châu Âu gần đây khiến giới mộ điệu thích thú khi "đụng ý tưởng": Cùng lựa chọn sơ mi kẻ, quần âu đen và những món đồ cực kỳ cơ bản cho các buổi công tác chính thức. Không váy dạ hội lộng lẫy, không đầm cầu kỳ, họ chứng minh rằng một chiếc áo sơ mi gọn gàng, chiếc quần tây đúng phom và đôi giày dễ đi đã đủ để tạo nên thần thái chuyên nghiệp, sang mà không xa cách, đúng kiểu mà phụ nữ công sở nào cũng có thể học theo.

Vương hậu Letizia diện sơ mi kẻ như nữ sinh nhưng vẫn rất "nữ hoàng"

Sau kỳ nghỉ hè, Vương hậu Letizia xuất hiện trong chuyến thăm hai ngôi trường ở Rincón de Soto, vùng La Rioja, Tây Ban Nha. Thay vì đầm liền hay suit quá nghiêm túc, bà chọn chiếc sơ mi kẻ sọc màu xanh - đen của thương hiệu Tây Ban Nha Adolfo Dominguez, kết hợp quần âu ống suông màu đen và đôi giày Mary Jane da bóng.

Nhìn thoáng qua, set đồ này gợi cảm giác "back to school" kiểu thanh lịch, gọn gàng như một cô giáo hoặc phụ huynh mẫu mực đến trường. Nhưng khi đặt trong bối cảnh một nữ hoàng đi công tác, nó lại mang đến sự gần gũi, thân thiện, giúp bà dễ kết nối với học sinh hơn.

Vương hậu Letizia dành cả ngày đi thăm lớp, ngồi đọc sách cùng các em nhỏ, xem biểu diễn trong phòng âm nhạc. Mái tóc nâu buông xoã nhẹ, sóng lơi tự nhiên, trang sức rất tối giản. Tất cả tạo nên một hình ảnh mềm mại, vẫn ra dáng hoàng gia, nhưng không xa cách.





Vương phi Kate từ váy midi sang suit hiện đại

Trong khi đó, Vương phi Kate – người luôn được báo chí Anh khen ngợi là "bậc thầy mix đồ công sở" lại là nhân vật được cho là truyền cảm hứng cho phong cách này. Trước đó, Vương phi Kate rất chuộng váy midi, áo khoác dáng dài, trông nữ tính nhưng đôi khi hơi "cổ điển".

Khoảng vài năm trở lại đây, phong cách của cô thay đổi rõ rệt: Xuất hiện dày đặc trong các bộ suit cắt may hiện đại, quần tây ống đứng, áo sơ mi đơn giản. Kate từng gây chú ý với sơ mi kẻ trắng - nâu của Ralph Lauren, khoác ngoài là blazer kẻ sọc màu be khi tới thăm khu vườn Wellbeing Garden tại bệnh viện Colchester. Mẹ cô, bà Carole Middleton sau đó cũng chọn một chiếc váy sơ mi của ME EM với gam màu trung tính tương tự khi đi xem Wimbledon, được ví như "copy nhẹ" phong cách con gái.

Trong một lần khác, Vương phi Kate cùng Thân vương William tới thăm Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên. Cô diện quần tây tối màu, áo sơ mi trắng và blazer vải tweed - một set đồ rất đơn giản nhưng nhìn là thấy khí chất "nữ lãnh đạo". Nhiều người cho rằng sự thay đổi này đến từ việc cô thay stylist, chuyển sang hình ảnh thực tế, gần gũi hơn với những người phụ nữ đi làm mỗi ngày.





Điểm chung: Sơ mi kẻ, quần âu đen và những thương hiệu "ruột"

Điều thú vị là Vương hậu Letizia và Vương phi Kate không chỉ giống nhau ở công thức đồ, mà còn ở cách chọn thương hiệu. Cả hai đều yêu thích các nhãn hàng có thiết kế cơ bản, dễ phối, giá không quá "trên trời" nếu so với đẳng cấp hoàng gia điển hình là thương hiệu Pháp Sézane.

Trong lần tới trường ở La Rioja, Vương hậu Letizia đi đôi giày Mary Jane "Paula Babies" của Sézane. Đôi giày được nhiều biên tập thời trang khen vì gót cao vừa phải, dễ đi lại cả ngày mà không đau chân. Trước đó, bà cũng diện vài bộ suit màu be, màu đỏ rượu vang của Sézane trong những buổi họp tại cung điện, kết hợp túi xách và phụ kiện nude rất tinh tế.

Vương phi Kate cũng là "fan cứng" của Sézane từ váy hoa, áo len kem, quần xám tới hàng loạt đôi khuyên tai. Những món đồ này xuất hiện xen kẽ với các thiết kế cao cấp của Alexander McQueen, Victoria Beckham, Veronica Beard… giúp tủ đồ của cô vừa sang, vừa có những điểm nhấn rất đời thường.

Bài học cho phụ nữ công sở: Không cần quá nhiều đồ, chỉ cần "đúng đồ"

Nhìn lại phong cách của Vương hậu Letizia và Vương phi Kate, có thể rút ra một công thức rất dễ áp dụng cho phụ nữ Việt, đặc biệt là chị em công sở bận rộn:

- Một chiếc sơ mi kẻ sọc gam màu xanh – trắng, xanh – đen hoặc nâu – be đều dễ mặc. Kẻ dọc giúp dáng người trông cao và gọn hơn.

- Một chiếc quần âu đen ống suông hoặc ống đứng: phom chuẩn, chất vải dày vừa phải, là thẳng. Đây là thứ có thể kết hợp với mọi kiểu áo.

- Một đôi giày bệt hoặc gót thấp kiểu Mary Jane, loafer hoặc pump mũi nhọn nhẹ nhàng. Đi cả ngày vẫn dễ chịu nhưng vẫn đủ chỉnh tề.

Thêm vào đó là kiểu tóc gọn gàng, trang sức đơn giản chỉ một đôi bông tai nhỏ, một chiếc đồng hồ đã đủ tạo nên hình ảnh chỉn chu, chuyên nghiệp, mà không cần quá nhiều món đồ đắt tiền.

Cả Vương hậu Letizia lẫn Vương phi Kate đều hiểu rất rõ, quần áo không chỉ để đẹp, mà còn giúp họ làm tốt vai trò của mình, xuất hiện trước công chúng với hình ảnh đáng tin, gần gũi, tôn trọng người đối diện. Một chiếc sơ mi kẻ, chiếc quần âu đen và đôi giày dễ đi tưởng chừng quá bình thường, lại giúp họ vừa thân thiện với học sinh, bệnh nhân, người dân, vừa giữ được khí chất hoàng gia.

Với phụ nữ hiện đại, đặc biệt là chị em công sở, bài học lớn nhất từ hai người phụ nữ hoàng gia này có lẽ là không cần tủ đồ quá nhiều, chỉ cần chọn vài item "ruột" thật chất, phối ghép linh hoạt, là đủ tự tin bước ra đường mỗi ngày. Một bộ đồ giản dị nhưng hợp dáng, hợp hoàn cảnh, nhiều khi còn "chất" hơn rất nhiều so với những món đồ cầu kỳ mà bản thân không thấy thoải mái khi mặc.