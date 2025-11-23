Nhắc tới Vương phi Kate, người ta nghĩ ngay đến những bộ đầm dạ hội lộng lẫy, váy suit thanh lịch và bộ sưu tập túi xách "không chiếc nào rẻ". Thế nhưng, nếu để ý kỹ những lần xuất hiện của cô trên truyền thông, sẽ thấy có một chiếc túi xuất hiện lặp đi lặp lại: Chiếc túi tote da xanh navy của thương hiệu Anh quốc Smythson. Từ những chuyến công du Pakistan năm 2019, Đan Mạch năm 2022, đến các sự kiện làm việc tại London, chiếc túi dáng đơn giản này luôn lặng lẽ đi cùng Vương phi.

Mới đây, khi cô tham dự Future Workforce Summit tại London, giữa bộ suit Roland Mouret sắc sảo, áo sơ mi bèo nhún kem và đôi khuyên tai quen thuộc, thứ khiến nhiều người phụ nữ chú ý lại chính là chiếc túi "cần gì cũng có thể nhét vào" ấy.

Chiếc túi "ruột" đi cùng Vương phi gần một thập kỷ

Trong bộ sưu tập túi xách của Vương phi Kate, có không ít món đồ nhỏ xinh, dùng để cầm tay khi dự tiệc, xem hòa nhạc hay xuất hiện trên thảm đỏ. Nhưng với những ngày làm việc dày đặc, cần mang theo đủ thứ giấy tờ, sổ ghi chép, đôi khi là cả đồ cho con, cô lại tin tưởng một lựa chọn rất đời thường: Túi tote Smythson Panama East West Zip màu xanh navy.

Chiếc túi này đã đồng hành cùng Vương phi từ ít nhất năm 2016 đến nay. Nó theo cô lên trực thăng cùng gia đình, xuất hiện trong các chuyến công du nước ngoài, có mặt ở những buổi họp, tọa đàm về trẻ em và giáo dục. Không phô trương logo, không màu mè, chỉ là dáng túi đơn giản, chất da sần đặc trưng của Smythson và sắc xanh navy dễ phối với mọi outfit nhưng lại đủ "đắt giá" để xuất hiện cùng một nhân vật hoàng gia.

Thiết kế đơn giản, nhưng rất "hiểu" phụ nữ bận rộn

Chiếc tote này được làm từ da crossgrain, bề mặt có vân nhẹ giúp chống xước, đỡ lộ vết dùng lâu. Dáng túi ngang, có khóa kéo kín, quai dài vừa đủ để đeo vai hoặc cầm tay. Bên trong rộng rãi, chia ngăn đủ để Vương phi bỏ máy tính, tài liệu, ví, điện thoại và các món đồ lặt vặt mà một người phụ nữ luôn phải mang theo.

Thương hiệu mô tả khá "chuẩn" tâm lý chị em: Túi đủ bền để kéo đi du lịch, đủ rộng để mang laptop đi làm, và quai đủ dài để mang mọi thứ mà vẫn trông gọn gàng, thanh lịch. Nói một cách mộc mạc, đây là kiểu túi mà phụ nữ vừa làm việc, vừa làm mẹ, vừa phải chạy nhiều đầu việc rất cần. Không quá nhỏ để trở nên phi thực tế, cũng không quá cồng kềnh khiến set đồ trông nặng nề.

Ở lần xuất hiện mới đây tại Future Workforce Summit, Vương phi Kate bước xuống xe với chiếc túi Smythson trên tay, khóa kéo còn mở hờ, trông rất tự nhiên. Người ta đoán bên trong là giấy tờ, ghi chú cho bài phát biểu quan trọng của cô, cảnh tượng chẳng khác gì một người phụ nữ công sở bình thường chuẩn bị họp lớn.

Khi chiếc túi đi cùng "sứ mệnh làm mẹ" của Vương phi Kate

Điều thú vị là chiếc túi "ruột" này thường xuất hiện trong các sự kiện gắn với công việc mà Vương phi gọi là "cả đời theo đuổi": Chăm sóc trẻ nhỏ và giáo dục những năm đầu đời. Future Workforce Summit – nơi cô mang chiếc túi navy này là hội nghị quy tụ 80 lãnh đạo doanh nghiệp tại London, bàn về việc đầu tư cho giai đoạn 0–5 tuổi của trẻ.

Trong bài phát biểu, Vương phi Kate chia sẻ rằng niềm đam mê và công việc của Trung tâm Early Childhood xuất phát từ một sự thật rất đơn giản tình yêu trong những năm đầu đời quyết định rất lớn việc một đứa trẻ sẽ trở thành người như thế nào khi trưởng thành. Cô ví tình yêu như một sợi chỉ vô hình, đan dần bằng thời gian, sự chú ý và sự chăm sóc, tạo nên "tấm vải nền" cho thế giới cảm xúc của một đứa trẻ.

Nghe những lời đó, rồi nhìn chiếc túi to mang theo tài liệu, kế hoạch, ghi chú… nhiều người phụ nữ sẽ thấy hình ảnh của chính mình, vừa lo công việc, vừa hướng về con cái, cố gắng làm điều gì đó tốt hơn cho thế hệ sau. Chiếc túi vì thế không chỉ là món đồ thời trang, mà còn là "đồ nghề" của một người mẹ đang nghiêm túc với công việc mình tin là quan trọng nhất đời.

Từ chiếc túi của Vương phi đến bài học chọn túi cho phụ nữ Việt

Ngắm Vương phi Kate với chiếc túi Smythson, chị em Việt dễ rút ra vài điều giản dị khi chọn túi:

- Đừng chỉ chọn đẹp, hãy chọn dùng được lâu: Một chiếc túi màu trung tính, chất liệu bền, đựng được nhiều thứ sẽ được dùng đi dùng lại nhiều năm, thay vì vài ba buổi là chán.

- Kiểu dáng đơn giản rất "an toàn": Dáng cơ bản dễ phối với suit, váy, áo sơ mi, quần jeans. Đi làm, đi họp, đi chơi đều ổn.

- Đầu tư một chiếc túi "ruột" đáng tin: Không nhất thiết phải là thương hiệu đắt đỏ, nhưng nên là một chiếc túi bạn có thể quăng vào đó cả cuộc đời bận rộn, giấy tờ, đồ cho con, son phấn, chai nước… mà vẫn không lo "lố".

Vương phi Kate có thể đang dùng túi vài chục triệu, nhưng cách cô lựa chọn lại rất giống nhiều người phụ nữ bình thường: Chọn một thiết kế tin cậy, dùng nhiều năm, xuất hiện trong những khoảnh khắc quan trọng của công việc và gia đình. Chính điều đó khiến chiếc túi navy này trở nên đặc biệt.

Trong thế giới hoàng gia tưởng chừng xa cách, chiếc túi tote xanh navy của Vương phi Kate mang đến một hình ảnh rất gần gũi: Một người phụ nữ bận rộn, phải mang theo quá nhiều thứ, nhưng vẫn muốn giữ cho mình vẻ ngoài gọn gàng, chỉn chu.

Có lẽ cũng giống như nhiều chị em đang đọc bài viết này: Trên tay là chiếc túi "ruột", bên trong là cả một ngày dài lo toan, nhưng vẫn cố gắng bước ra ngoài với nụ cười, với một chút phong thái riêng. Và biết đâu, chính chiếc túi ta mang mỗi ngày cũng đang âm thầm kể câu chuyện về cách mình sống, yêu, làm việc và chăm con y như cách chiếc túi navy đã kể câu chuyện của Vương phi Kate suốt gần một thập kỷ qua.