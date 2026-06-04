Ngày 4 tháng 6, cộng đồng mạng bất ngờ khi Meghan Markle lần đầu tiên chia sẻ những khoảnh khắc riêng tư của con gái út Lilibet nhân dịp sinh nhật lần thứ 5. Đây là lần hiếm hoi cặp đôi hé lộ gương mặt của cô bé - người mang trong tên mình cả một di sản hoàng gia lẫn nỗi nhớ người thân thiết nhất của Vương tử Harry.

"Cô bé trong mơ" tròn 5 tuổi

Sáng thứ Năm 4/6, Meghan đăng lên trang Instagram cá nhân hai bức ảnh chưa từng xuất hiện trước công chúng. Trong ảnh đầu tiên, Vương tử Harry đang bế Lilibet trên tay, khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc, trong khi Meghan đứng cạnh nhìn hai cha con đầy trìu mến. Bức ảnh thứ hai lại có một vẻ dịu dàng hơn, cô bé nhỏ trong chiếc váy trắng, đôi bàn tay bé xinh đang khẽ chạm vào những bông hoa tím trong vườn nhà.

Meghan chú thích ngắn gọn nhưng đủ để khiến hàng triệu người xúc động: "Our dream girl. Happy 5th birthday, Lili 🤍", tạm dịch: "Cô bé trong mơ của chúng tôi. Chúc mừng sinh nhật lần thứ 5, Lili".

Cái tên mang theo hai nỗi nhớ

Lilibet Diana Sussex - cái tên đầy đủ của cô bé chứa đựng ý nghĩa đặc biệt với cả gia đình. "Lilibet" vốn là biệt danh thời thơ ấu của cố Nữ hoàng Elizabeth II - người bà nội quá cố của Vương tử Harry. Đây là cách gọi thân mật mà Hoàng thân Philip đã dùng suốt hơn bảy thập kỷ để gọi vợ. Còn tên đệm "Diana" là lời tri ân lặng lẽ nhưng sâu sắc dành cho Công nương Diana, người mẹ mà Harry mất khi anh mới 12 tuổi, trong vụ tai nạn xe năm 1997.

Lilibet sinh năm 2021 tại California, hai năm sau người anh Archie chào đời năm 2019. Cặp đôi chuyển về Montecito, California từ năm 2020 sau khi rút lui khỏi vai trò trong hoàng gia Anh, và từ đó đến nay luôn giữ hình ảnh các con khỏi vòng xoáy truyền thông.

Hiếm hoi nhưng có chủ đích

Dù chọn không để lộ mặt các con trên mạng xã hội, Meghan vẫn thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc cuộc sống ở miền Nam California. Tháng trước, cô đăng một bức ảnh hiếm hoi trong đó Lilibet đang giúp mẹ mặc đồ, kèm chú thích "Mama's little helper" (Trợ lý nhỏ của mẹ). Bài đăng này ngay sau đó vấp phải làn sóng chỉ trích vì chỉ một ngày sau, Meghan có bài phát biểu về tác hại của mạng xã hội đối với trẻ em. Người thân cận của cặp đôi sau đó lên tiếng giải thích rằng những nội dung tích cực và kiểm soát kỹ về hình ảnh trẻ em hoàn toàn khác với nội dung nguy hại mà Meghan đề cập.

Sinh nhật tháng 6 của Lilibet diễn ra chỉ vài tuần sau sinh nhật lần thứ 7 của Archie vào tháng 5. Khi đó, Meghan cũng đăng một bức ảnh Harry bế con trai khi còn nhỏ, viết: "7 years later… happy birthday to our sweet boy".

Người mẹ đặt công việc và gia đình song hành

Trong một tập podcast "Confessions of a Female Founder" phát hành năm 2025, Meghan từng chia sẻ thẳng thắn rằng hành trình làm mẹ của cô không diễn ra như mơ tưởng. Cả hai lần mang thai đều xảy ra trong những giai đoạn đầy biến động, áp lực từ bên ngoài dồn dập không ngừng. Nhưng điều Meghan luôn hướng đến không thay đổi: "Điều quan trọng với tôi là các con thấy mẹ là một người mẹ đi làm, một người mẹ làm việc".

Với bức ảnh đơn giản chụp bó hoa tím và lời chúc từ tận đáy lòng, Meghan một lần nữa cho thấy cô chọn cách kể câu chuyện của mình theo cách riêng, lặng lẽ, có chủ đích và đủ chân thật để chạm đến hàng triệu người.

*Theo PageSix