Vương hậu Mary bắt đúng xu hướng thời trang mùa đông 2026: Một chiếc áo khoác tím đủ nâng tầm cả bộ đồ

Ngày 5/11, Vương hậu Mary tham dự lễ mở cửa trở lại Phòng Mùa Đông tại lâu đài Rosenborg ở Copenhagen, Đan Mạch, sau ba năm trùng tu. Trong không gian cổ kính của công trình lịch sử, bà thu hút sự chú ý với bộ trang phục mùa lạnh sang trọng, nổi bật bởi chiếc áo khoác màu tím đậm của Dolce & Gabbana.

Chiếc áo khoác tím trở thành tâm điểm

Vương hậu Mary lựa chọn áo khoác len dáng dài với thiết kế hai hàng khuy của nhà mốt Italy Dolce & Gabbana. Chiếc áo gây ấn tượng bởi sắc tím đậm, phần vai được tạo phom đứng, ve áo sắc nét và những chiếc khuy đen tạo độ tương phản.

Thiết kế có chiều dài qua gối, ôm nhẹ theo đường nét cơ thể nhưng vẫn đủ rộng để phối nhiều lớp trang phục bên trong. Đây là kiểu áo khoác vừa giữ được vẻ thanh lịch cổ điển, vừa phù hợp với những ngày thời tiết lạnh.

Thay vì kết hợp cùng những gam màu nổi bật khác, Mary lựa chọn áo len cổ lọ đen và quần âu đen ống rộng. Cách phối này giúp chiếc áo khoác tím trở thành điểm nhấn duy nhất, đồng thời tạo cảm giác vóc dáng cao ráo, thanh thoát hơn. Bà hoàn thiện diện mạo bằng giày tối màu, kiểu tóc nâu uốn sóng nhẹ và lớp trang điểm tự nhiên. Tổng thể không cầu kỳ nhưng toát lên vẻ chỉn chu, sang trọng.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Mary mặc chiếc áo khoác này. Bà từng lựa chọn thiết kế Dolce & Gabbana trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Phần Lan cùng Vua Frederik X vào tháng 3/2025. Sau hơn một năm, chiếc áo vẫn giữ nguyên sức hút và tiếp tục phù hợp với phong cách của Vương hậu.

Phụ nữ trung niên có thể học cách phối màu tím của Vương hậu Mary

Màu tím đang là một trong những gam màu được giới thời trang chú ý trong mùa thu đông 2026. Từ sắc tím cà tím trầm ấm đến tím hoàng gia rực rỡ, gam màu này xuất hiện trong nhiều bộ sưu tập của các nhà mốt lớn.

Tuy nhiên, tím cũng là màu sắc khiến không ít phụ nữ e ngại vì dễ tạo cảm giác khó phối hoặc quá nổi bật. Cách lựa chọn của Mary lại cho thấy một công thức đơn giản: Để một món đồ màu tím làm trung tâm, còn những trang phục khác giữ ở tông trung tính.

Áo khoác tím kết hợp với trang phục đen bên trong vừa tạo độ tương phản, vừa giúp tổng thể tránh cảm giác rối mắt. Đặc biệt, khi sử dụng chất liệu len dạ có phom dáng đứng và những đường cắt gọn gàng, sắc tím trở nên sang trọng thay vì quá điệu đà.

Với phụ nữ ngoài 40 tuổi, đây là công thức có thể áp dụng trong mùa lạnh. Một chiếc áo khoác tím mận hoặc tím cà tím phối cùng áo len đen, quần âu và boots sẽ tạo nên diện mạo nổi bật mà vẫn phù hợp với môi trường công sở. Nếu thích phong cách mềm mại hơn, có thể thay quần âu bằng chân váy midi tối màu.

Ở tuổi 54, Vương hậu Mary tiếp tục chứng minh sức hút của phong cách thời trang vượt thời gian. Không cần liên tục diện đồ mới, bà vẫn tạo được ấn tượng bằng những thiết kế có chất lượng, màu sắc đẹp và cách phối hợp tinh tế.

Chiếc áo khoác tím Dolce & Gabbana lần này chính là ví dụ rõ ràng: Một món đồ được lựa chọn khéo léo hoàn toàn có thể đồng hành qua nhiều mùa mà không mất đi vẻ sang trọng.