Ngày 6/11, tài khoản Instagram chính thức của Thân vương William và Vương phi Kate chia sẻ những hình ảnh trong chuyến thăm tổ chức sức khỏe tinh thần Dose of Nature trước đó. Không diện váy áo sang trọng hay những bộ suit chỉn chu thường thấy, Vương phi Kate lựa chọn trang phục giản dị với áo khoác, áo len và quần jeans. Tuy nhiên, chính chiếc áo khoác tưởng chừng bình thường này lại khiến giới thời trang chú ý.

Chiếc áo khoác Barbour từ năm 2020 bất ngờ hợp xu hướng mùa đông 2026

Trong loạt ảnh mới, Vương phi Kate diện mẫu áo khoác Edith thuộc bộ sưu tập hợp tác giữa thương hiệu Anh Barbour và biểu tượng thời trang Alexa Chung. Thiết kế có màu nâu be, cổ nhung màu nâu chocolate, dáng rộng vừa phải cùng những chiếc túi hộp mang cảm hứng trang phục lao động. Chất liệu cotton phủ sáp giúp áo có khả năng chống chịu thời tiết ẩm ướt, phù hợp với những hoạt động ngoài trời.

Đây là một phiên bản của barn jacket, kiểu áo khoác lấy cảm hứng từ trang phục làm việc tại nông trại. Điểm nhận diện của thiết kế này là phom dáng thoải mái, chất liệu bền, cổ áo tương phản và những chiếc túi lớn tiện dụng.

Đáng chú ý, Kate đã sở hữu mẫu áo Edith từ năm 2020 và từng mặc lại trong các hoạt động công khai năm 2023. Sau 6 năm, chiếc áo vẫn giữ nguyên sức hút, thậm chí còn phù hợp với làn sóng thời trang mùa đông 2026 khi phong cách đồng quê Anh và những thiết kế mang tính ứng dụng đang được yêu thích.

Theo Marie Claire, xu hướng barn jacket cũng đang được nhiều ngôi sao hưởng ứng, trong đó có Jennifer Lawrence. Khác với những chiếc áo khoác cầu kỳ, barn jacket ghi điểm nhờ vẻ ngoài khỏe khoắn, dễ mặc và có thể phối cùng nhiều trang phục quen thuộc.

Cách phối áo khoác và quần jeans của Kate đáng để học hỏi

Vương phi Kate kết hợp chiếc áo khoác nâu be với áo len cổ cao màu xanh navy và quần jeans xanh nhạt. Những gam màu trung tính, không quá tương phản giúp tổng thể có vẻ ngoài tự nhiên, thoải mái mà vẫn thanh lịch.

Điểm hay trong công thức này là sự cân bằng giữa màu sắc và chất liệu. Áo khoác có phom dáng hơi rộng được kết hợp với quần jeans gọn gàng, trong khi áo len tối màu tạo chiều sâu cho bộ trang phục. Phần cổ áo nhung nâu cũng trở thành điểm nhấn nhỏ nhưng đủ khiến chiếc áo có vẻ ngoài cổ điển, sang trọng.

Kate hoàn thiện diện mạo bằng đôi hoa tai vòng nhỏ của Missoma, mẫu Mini Pyramid Charm Hoop Earrings có giá khoảng 140 USD. Mái tóc nâu dài được thả tự nhiên, tạo cảm giác mềm mại và gần gũi.

Đối với phụ nữ muốn áp dụng phong cách này, không nhất thiết phải tìm đúng mẫu Barbour x Alexa Chung, bởi thiết kế Edith hiện không còn được bán chính thức. Một chiếc áo khoác kaki màu nâu, xanh olive hoặc be, có cổ nhung tương phản cũng có thể mang đến hiệu ứng tương tự.

Có thể phối barn jacket cùng quần jeans ống đứng và áo len cho những ngày đi chơi, hoặc thay bằng quần âu và giày loafer nếu muốn tạo vẻ ngoài chỉn chu hơn. Với thời tiết mùa đông miền Bắc, áo khoác kiểu này còn dễ kết hợp cùng áo giữ nhiệt và những lớp trang phục mỏng bên trong.

Điều khiến phong cách của Vương phi Kate luôn có sức hút chính là khả năng biến những món đồ đơn giản thành tổng thể đáng học hỏi. Chiếc áo khoác đã có trong tủ đồ suốt 6 năm không cần thay đổi quá nhiều, nhưng vẫn giúp cô bắt kịp một trong những xu hướng nổi bật của mùa đông 2026.