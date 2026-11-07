Mới đây, Hạt Dẻ (Mai Thảo Ngọc) - con gái út của MC Quyền Linh thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh trong chuyến đi Hàn Quốc trên trang Instagram cá nhân. Bên cạnh những khoảnh khắc dạo phố, ghé thăm cửa hàng Hello Kitty với phong cách trẻ trung, cô nàng còn hé lộ trải nghiệm ẩm thực tại xứ sở kim chi. Đáng chú ý, bàn ăn của Hạt Dẻ xuất hiện một món đặc sản nổi tiếng của Hàn Quốc, nhưng cũng là thử thách đối với không ít du khách nước ngoài: Bạch tuộc sống Sannakji.

Không phải kim chi, bánh gạo cay hay thịt nướng quen thuộc, Sannakji được nhiều người biết đến bởi cách chế biến và thưởng thức khá đặc biệt. Những xúc tu bạch tuộc dù đã được cắt thành từng miếng vẫn có thể tiếp tục cử động trên đĩa, tạo nên hình ảnh khiến người lần đầu chứng kiến không khỏi bất ngờ.

Bàn ăn của Hạt Dẻ gây chú ý với loạt món sống nổi tiếng Hàn Quốc

Trong hình ảnh được Hạt Dẻ chia sẻ, bàn ăn được bày biện khá phong phú với nhiều món đặc trưng của ẩm thực Hàn Quốc. Nổi bật ở giữa là đĩa cua được chế biến cùng nước xốt, hành lá và trứng luộc, có hình thức gần với món cua ngâm tương hoặc cua ngâm xốt. Bên cạnh đó là một đĩa thịt bò sống thái nhỏ màu đỏ tươi, ăn kèm những sợi rau củ, gợi nhớ đến món Yukhoe nổi tiếng.

Đáng chú ý nhất là đĩa hải sản ở phía trước với những miếng bạch tuộc sống được cắt nhỏ, phần xúc tu vẫn hiện rõ các giác hút đặc trưng. Món ăn này có hình thức giống Sannakji, một trong những đặc sản gây tò mò nhất của Hàn Quốc.

@mai.thaongoc

Không giống những món bạch tuộc nướng hay xào quen thuộc, Sannakji được chế biến từ bạch tuộc tươi, thường được cắt thành những miếng nhỏ rồi dùng ngay. Món ăn có thể được nêm với dầu mè, muối, hạt vừng hoặc ăn kèm nước chấm tùy cách phục vụ của từng nhà hàng.

Điều khiến nhiều thực khách e dè chính là những miếng xúc tu có thể tiếp tục ngọ nguậy sau khi được cắt. Các cử động này xuất phát từ hoạt động thần kinh còn duy trì trong xúc tu, không đồng nghĩa với việc con bạch tuộc vẫn còn nguyên vẹn và sống như trước khi chế biến.

Với những người quen ăn hải sản đã nấu chín, việc nhìn thấy bạch tuộc cử động trên đĩa có thể là trải nghiệm khá khó tin. Nhưng trong văn hóa ẩm thực Hàn Quốc, đây lại là món ăn truyền thống được một bộ phận thực khách yêu thích nhờ độ tươi và kết cấu đặc biệt.

Sannakji: Đặc sản khiến nhiều du khách muốn thử một lần nhưng cũng đầy e ngại

Sannakji không phải món ăn xa lạ tại Hàn Quốc. Người dân địa phương có thể tìm thấy món này tại các nhà hàng hải sản hoặc những khu chợ chuyên bán đồ biển. Với những người yêu thích hải sản sống, sức hấp dẫn của Sannakji nằm ở độ dai giòn, hương vị thanh nhẹ và cảm giác đặc biệt khi thưởng thức.

Tuy nhiên, đây cũng là món ăn gây nhiều tranh luận về mức độ an toàn. Các giác hút trên xúc tu bạch tuộc vẫn có thể bám dính sau khi được cắt, làm tăng nguy cơ mắc nghẹn hoặc tắc đường thở nếu thực khách nuốt những miếng lớn mà chưa nhai kỹ.

Theo Korea JoongAng Daily, vào tháng 10/2023, một người đàn ông 82 tuổi tại Hàn Quốc đã tử vong sau khi bị nghẹn trong lúc ăn Sannakji. Trước đó, nước này cũng từng ghi nhận những vụ tai nạn liên quan đến việc thưởng thức món ăn đặc biệt này.

Vì vậy, dù được xem là đặc sản và thu hút sự tò mò của khách du lịch, Sannakji không phải món phù hợp với tất cả mọi người. Việc cắt nhỏ và nhai kỹ có thể làm giảm nguy cơ, nhưng không loại bỏ hoàn toàn khả năng bị nghẹn. Những người gặp khó khăn khi nhai hoặc nuốt càng cần tránh món ăn này. Ngoài ra, hải sản sống còn tiềm ẩn nguy cơ gây bệnh qua thực phẩm nếu không được bảo quản và xử lý đúng cách.

Cũng bởi sự khác biệt trong cách chế biến, Sannakji thường được nhắc đến trong những danh sách món ăn thử thách lòng can đảm của du khách. Có người hào hứng trải nghiệm vì tò mò về hương vị, nhưng cũng không ít người chỉ nhìn những xúc tu cử động đã cảm thấy e dè.

Trở lại với loạt ảnh của Hạt Dẻ, sự xuất hiện của món bạch tuộc sống cùng thịt bò sống và cua trên bàn ăn cho thấy một góc ẩm thực khá thú vị trong chuyến khám phá Hàn Quốc của cô nàng.

Ở tuổi 18, con gái út MC Quyền Linh ngày càng được quan tâm bởi phong cách thời trang nữ tính, vẻ ngoài nổi bật và những trải nghiệm đời thường được chia sẻ trên mạng xã hội. Chuyến đi Hàn Quốc lần này không chỉ có những bức ảnh dạo phố dễ thương mà còn mang đến một lát cắt thú vị về văn hóa ẩm thực địa phương.

Và nếu những món ăn như kim chi, cơm trộn hay thịt nướng thường dễ dàng chinh phục du khách Việt, Sannakji lại thuộc nhóm đặc sản khiến người ta phải cân nhắc kỹ trước khi thử. Bởi không phải món ăn nổi tiếng nào cũng phù hợp với khẩu vị và khả năng thưởng thức của tất cả mọi người.