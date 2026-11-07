Gần ba thập kỷ đã trôi qua kể từ ngày Công nương Diana qua đời, nhưng những ký ức về mẹ vẫn là một phần quan trọng trong cuộc đời Vương tử Harry. Mới đây, trước Ngày Tưởng niệm 11/11 tại Anh, Công tước xứ Sussex đã gửi một bức thư xúc động đến những người trẻ mất cha mẹ hoặc người thân trong quân đội. Từ trải nghiệm mất mẹ khi mới 12 tuổi, Harry chia sẻ những suy nghĩ chân thành về nỗi đau, sự cô đơn và hành trình học cách sống cùng mất mát.

Vương tử Harry: Nỗi đau mất người thân có thể bất ngờ quay trở lại

Bức thư được Harry gửi tới cộng đồng Scotty's, trước đây được biết đến với tên gọi Scotty's Little Soldiers, tổ chức từ thiện của Anh chuyên hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên có cha mẹ qua đời khi phục vụ trong lực lượng vũ trang.

Trong thư, Harry nhấn mạnh rằng nỗi đau mất đi một người thân yêu không đơn giản biến mất theo thời gian. Dù một người đã trưởng thành hay trải qua nhiều năm kể từ biến cố, cảm giác mất mát vẫn có thể xuất hiện trong những khoảnh khắc không ngờ tới.

Theo Công tước xứ Sussex, đôi khi đó là lúc một người đạt được cột mốc quan trọng trong cuộc đời và ước rằng người thân đã khuất có thể chứng kiến. Cũng có lúc, họ chỉ đơn giản muốn được nghe một lời khuyên từ người không còn ở bên cạnh.

Harry cho rằng mỗi người có cách đối diện với mất mát khác nhau, vì vậy không nên đặt ra một thời hạn nhất định cho việc nguôi ngoai nỗi buồn. Anh cũng khuyến khích những người đang chịu đựng đau thương tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần thiết, thay vì cho rằng bản thân phải vượt qua tất cả một mình.

Những chia sẻ này mang ý nghĩa đặc biệt bởi chính Harry đã trải qua biến cố mất mẹ từ khi còn rất nhỏ.

Ngày 31/8/1997, Công nương Diana qua đời sau vụ tai nạn ô tô tại Paris, Pháp, khi mới 36 tuổi. Khi ấy, Thân vương William mới 15 tuổi, còn Harry chỉ 12 tuổi. Sự ra đi đột ngột của mẹ đã để lại khoảng trống lớn trong cuộc sống của hai anh em.

Trong nhiều năm, Harry từng công khai nói về những khó khăn khi đối diện với nỗi đau mất mẹ. Anh cũng tham gia các hoạt động nâng cao nhận thức về sức khỏe tinh thần và hỗ trợ những người có hoàn cảnh tương tự.

Lời nhắn xúc động dành cho những người không còn cha mẹ bên cạnh

Trong bức thư lần này, Harry không chỉ chia sẻ về cảm xúc cá nhân mà còn dành sự trân trọng cho những gia đình quân nhân đã mất người thân.

Anh nhấn mạnh rằng phía sau một bộ quân phục hay cái tên được đọc lên trong lễ tưởng niệm là một con người từng được gia đình, bạn bè yêu thương và nhớ nhung sâu sắc.

Đối với những đứa trẻ mất cha mẹ, sự vắng mặt ấy không chỉ hiện diện trong những ngày đầu sau biến cố. Nó có thể trở lại vào dịp sinh nhật, lễ tốt nghiệp, ngày kết hôn hoặc bất kỳ cột mốc nào mà các em mong muốn được chia sẻ cùng người thân.

Bằng trải nghiệm của mình, Harry muốn những người trẻ hiểu rằng họ không đơn độc. Nỗi buồn không phải dấu hiệu của sự yếu đuối và việc tìm kiếm sự giúp đỡ không có gì đáng xấu hổ.

Vương tử Harry đã đồng hành với Scotty's Little Soldiers trong nhiều năm. Tổ chức này cung cấp sự hỗ trợ thiết thực, hoạt động cộng đồng và những chương trình giúp trẻ em từng trải qua mất mát có thêm cơ hội kết nối với những người cùng hoàn cảnh.

Bức thư mới nhất cũng cho thấy chủ đề mất mẹ vẫn có ý nghĩa sâu sắc đối với Harry, dù anh đã bước sang tuổi 42, lập gia đình và có hai con.

Gần 30 năm sau ngày Công nương Diana qua đời, những lời chia sẻ của Harry một lần nữa gợi nhắc rằng mất mát không phải điều có thể đo đếm bằng thời gian. Con người có thể tiếp tục trưởng thành, xây dựng gia đình và tìm thấy niềm vui mới, nhưng vẫn có những khoảnh khắc bất chợt nhớ đến người thân đã khuất.

Với Harry, việc nhắc lại trải nghiệm ấy còn là cách anh động viên những người đang trải qua hoàn cảnh tương tự: Không cần vội vàng quên đi nỗi đau để chứng minh mình mạnh mẽ, bởi tình yêu và nỗi nhớ dành cho một người có thể tiếp tục tồn tại rất lâu sau khi họ rời xa.

*Theo MarieClaire