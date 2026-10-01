Dinh thự chính thức của Đại sứ quán Pháp tại Tây Ban Nha trở thành nơi diễn ra buổi tiệc chiêu đãi khép lại chuyến thăm cấp Nhà nước giữa Pháp và Tây Ban Nha. Tổng thống Emmanuel Macron cùng phu nhân Brigitte Macron là những người chủ trì sự kiện, đồng thời dành một cử chỉ đặc biệt để thể hiện sự trân trọng với Quốc vương Felipe VI và Vương hậu Letizia sau chuỗi hoạt động ngoại giao.

Xuất hiện trong buổi tối này, Vương hậu Letizia tiếp tục lựa chọn công thức thời trang quen thuộc nhưng hiệu quả: Một thiết kế màu đen làm chủ đạo, kết hợp cùng phụ kiện ánh kim. Lần này, bà diện mẫu “Iceberg” Crystal-Embellished Satin Midi Dress của Sandro Paris, một thiết kế mới có giá niêm yết khoảng 445 USD (khoảng hơn 11 triệu đồng).

Điểm đáng chú ý của chiếc váy nằm ở chất liệu satin tạo độ bắt sáng nhẹ cùng những chi tiết pha lê được đính tinh tế quanh phần cổ áo. Thiết kế không tay, dáng midi và phần cổ khoét hình giọt nước giúp tổng thể có thêm điểm nhấn mà không cần đến những chi tiết quá cầu kỳ.

Đặc biệt, phần viền cổ được xử lý bằng các chi tiết đính đá, tạo hiệu ứng lấp lánh khi Vương hậu Letizia xuất hiện dưới ánh đèn của buổi tiệc. Đây cũng là cách thiết kế màu đen vốn tối giản trở nên phù hợp hơn với một sự kiện diễn ra vào buổi tối.

Thay vì lựa chọn toàn bộ phụ kiện màu đen, Vương hậu Letizia tạo sự tương phản bằng clutch và giày cao gót ánh vàng. Bà sử dụng “Lian” Gold Leather Clutch của Magrit, có giá khoảng 250 euro, cùng đôi “Mar 40” Gold Leather Slingback Pumps, cũng đến từ thương hiệu giày Tây Ban Nha.

Cả clutch và giày đều là những món đồ Vương hậu Letizia từng sử dụng trước đây. Việc kết hợp thiết kế mới với phụ kiện quen thuộc cũng cho thấy cách bà thường xây dựng tủ đồ theo hướng tận dụng lại những món đồ đã có, thay vì mỗi lần xuất hiện lại sử dụng một bộ phụ kiện hoàn toàn mới.

Sự kết hợp giữa đen và vàng đặc biệt phù hợp với không khí của một buổi tiệc tối. Chiếc váy giữ vai trò trung tâm, trong khi clutch và giày tạo thêm điểm sáng cho tổng thể mà không làm mất đi vẻ trang trọng cần có trong một sự kiện ngoại giao.

Lựa chọn lần này cũng tiếp tục cho thấy Vương hậu Letizia khá linh hoạt với màu đen. Nếu trong những sự kiện ban ngày, bà thường xuất hiện với các gam màu sáng hoặc những bộ suit có phom dáng hiện đại, thì tại những buổi tối trang trọng, váy đen vẫn là một trong những lựa chọn an toàn nhưng dễ tạo hiệu ứng nhất.

Với thiết kế satin, đường cổ được viền pha lê và những món phụ kiện ánh vàng đã từng xuất hiện trong tủ đồ, Vương hậu Letizia hoàn thiện một diện mạo vừa mới mẻ vừa quen thuộc cho buổi tiệc chiêu đãi tại Đại sứ quán Pháp.

*Theo Holacom