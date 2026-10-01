Vợ chồng Harry - Meghan lên tiếng gay gắt vì paparazzi xuất hiện gần trường học của Archie và Lilibet

Văn phòng đại diện của Harry và Meghan đã phát đi một tuyên bố mạnh mẽ sau khi xảy ra sự việc được mô tả là "đáng lo ngại" gần ngôi trường mới của hai con họ. Theo thông tin được công bố, hai người đàn ông đeo balo đã đi quanh khu vực rìa trường, dừng lại quan sát vào bên trong khuôn viên, trước khi được cảnh sát xác định là các nhiếp ảnh gia làm việc cho một hãng tin châu Âu.

Trong tuyên bố, phía Sussex nhấn mạnh rằng hành vi đó là "cực kỳ liều lĩnh" và có sự khác biệt rất lớn giữa hoạt động báo chí hợp pháp với việc đi dọc quanh trường học, dừng lại nhìn vào bên trong và theo dõi trẻ em trong lúc các em sinh hoạt hằng ngày. Gia đình hoàng tử cho rằng việc làm này không chỉ là một sự xâm phạm quyền riêng tư mà còn là cách hành xử thiếu trách nhiệm ngay trong khu vực có trẻ nhỏ.

Đại diện của cặp đôi cũng nói rõ rằng việc một số paparazzi châu Âu dường như không tôn trọng sự riêng tư của trẻ em ở trường học là điều đã đáng lo ngại, nhưng hành vi này lại càng nghiêm trọng hơn khi diễn ra trong bối cảnh nhạy cảm hiện tại. Họ gọi đó là một "thiếu sót nghiêm trọng trong phán đoán" và cho rằng không thể chấp nhận được.

Sự việc được nhắc đến xảy ra chỉ ít lâu sau khi năm học tại Anh bắt đầu và cũng không lâu sau khi Archie cùng Lilibet được chuyển sang ngôi trường mới vì các vấn đề an ninh liên quan đến quãng đường đi học từ nhà. Harry từng chia sẻ rằng các con đang rất vui ở trường mới, còn bản thân anh thì có thêm thời gian để tập trung cho các hoạt động của Invictus.

Điều khiến phía Sussex phản ứng mạnh là vì đây không chỉ là câu chuyện ảnh chụp người nổi tiếng, mà là chuyện liên quan đến trẻ em trong môi trường học đường. Trong cách nhìn của họ, một ngôi trường cần là nơi an toàn và bình yên, chứ không phải khu vực để các tay săn ảnh đi dạo quanh tìm khoảnh khắc đáng giá.

Vụ việc một lần nữa cho thấy gia đình Harry và Meghan vẫn đặt vấn đề bảo vệ quyền riêng tư của con cái lên hàng đầu, đặc biệt là sau khi họ đã quay lại sống ở Anh. Với họ, ranh giới giữa sự quan tâm của truyền thông và việc xâm phạm đời sống của trẻ nhỏ là điều không thể đánh đồng.

*Theo townandcountry