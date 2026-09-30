Ngày 29/9, Vua Felipe VI và Vương hậu Letizia đã có mặt tại Cung điện Hoàng gia ở Madrid để chính thức chào đón Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng phu nhân Brigitte Macron trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Tây Ban Nha. Đây là chuyến thăm kéo dài hai ngày, với nhiều hoạt động ngoại giao và nghi lễ quan trọng giữa hai nước.

Trong một sự kiện mang đậm tính nghi lễ như vậy, trang phục của Vương hậu Letizia nhanh chóng trở thành tâm điểm. Thay vì lựa chọn một thiết kế mới, bà quyết định mặc lại chiếc váy Pertegaz màu xám ngọc trai, từng được bà diện lần đầu vào năm 2019. Đây cũng là một trong những thiết kế có ý nghĩa riêng trong tủ đồ của Letizia, bởi Pertegaz chính là nhà thiết kế thực hiện váy cưới cho bà vào năm 2004.

Chiếc váy cũ nhưng chưa bao giờ lỗi thời

Thiết kế Pertegaz có phom khá gọn gàng, phần thân trên ôm nhẹ, cổ cao và nổi bật với chi tiết hoa nổi cùng chiếc nơ lớn ở phần cổ. Chất liệu và màu xám ngọc trai giúp chiếc váy giữ được vẻ trang trọng cần thiết cho một buổi lễ cấp Nhà nước, trong khi những chi tiết hoa tạo điểm nhấn nữ tính mà không khiến tổng thể quá cầu kỳ.

Đây cũng không phải lần đầu Letizia đưa chiếc váy này trở lại các sự kiện chính thức. Sau màn ra mắt năm 2019, thiết kế từng tiếp tục xuất hiện trong tủ đồ của bà vào năm 2022 và 2023. Việc một món đồ được sử dụng nhiều lần trong những dịp quan trọng cho thấy Letizia khá nhất quán với cách xây dựng tủ đồ Hoàng gia: những thiết kế đẹp và phù hợp hoàn toàn có thể xuất hiện trở lại thay vì chỉ được mặc một lần.

Đặc biệt, chiếc váy từng được độc giả ¡HOLA! bình chọn là một trong những lựa chọn thời trang nổi bật của Letizia năm 2019, càng khiến màn tái xuất lần này được chú ý.

Letizia chọn phụ kiện tối giản để nhường spotlight cho chiếc váy

Với một thiết kế đã có khá nhiều chi tiết trang trí, Letizia không cần thêm quá nhiều phụ kiện. Bà lựa chọn giày slingback màu đen của Massimo Dutti, một thiết kế cũng đã từng xuất hiện trong tủ đồ của Vương hậu. Đôi giày có kiểu dáng thanh mảnh, phần mũi nhọn giúp tổng thể giữ được nét hiện đại mà vẫn phù hợp với nghi thức ngoại giao.

Bên cạnh đó là một đôi khuyên tai kim cương nhỏ cùng những món trang sức quen thuộc. Cách tiết chế phụ kiện khiến ánh nhìn tập trung nhiều hơn vào phần hoa nổi và chiếc nơ đặc trưng trên chiếc váy Pertegaz.

Màn xuất hiện lần này cũng tạo nên một cuộc đối chiếu thời trang khá thú vị giữa Letizia và Brigitte Macron.

Trong khi Vương hậu Tây Ban Nha lựa chọn thiết kế Pertegaz màu xám ngọc trai với họa tiết hoa nổi, Đệ nhất phu nhân Pháp xuất hiện trong một bộ trang phục hồng phấn đơn sắc, kết hợp áo khoác dáng váy, giày nude và phụ kiện tối giản. Hai phong cách khác nhau nhưng đều giữ được sự trang nhã phù hợp với một buổi lễ ngoại giao cấp Nhà nước.

Đáng chú ý, đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của một Tổng thống Pháp tới Tây Ban Nha kể từ năm 2009, khiến mọi chi tiết trong lễ đón tại Madrid càng nhận được sự quan tâm. Sau nghi lễ đón chính thức, hai cặp đôi dùng bữa trưa tại Cung điện Zarzuela, trước khi tiếp tục các hoạt động trong chương trình chuyến thăm.

Với Letizia, việc lấy lại một chiếc váy đã 7 năm tuổi cho một sự kiện ngoại giao quan trọng một lần nữa cho thấy thời trang Hoàng gia không nhất thiết phải đồng nghĩa với việc liên tục mặc đồ mới. Một thiết kế có phom đẹp, câu chuyện riêng và đủ trang trọng hoàn toàn có thể trở lại sau nhiều năm mà vẫn tạo được sự chú ý.