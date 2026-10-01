Tom Cruise khen Kate Middleton "thông minh và hài hước" sau màn hội ngộ trên thảm đỏ

Cruise xuất hiện tại buổi ra mắt phim Digger ở Los Angeles và tranh thủ nhắc lại cuộc gặp gần đây với William và Kate tại thảm đỏ London. Khi trả lời phỏng vấn, anh nói Kate có "khiếu hài hước tuyệt vời", đồng thời mô tả cô là người "rất thông minh và vui tính".

Nam diễn viên cũng dành lời khen cho tổng thể diện mạo của hai vợ chồng Wales. Anh cho rằng họ "rất cuốn hút" và "rất thanh lịch", đồng thời đặc biệt nhắc đến chiếc váy tím của Kate, gọi đó là "đẹp tuyệt đối" và "rất, rất ấn tượng".

Không chỉ khen vẻ ngoài, Cruise còn đùa vui rằng William "đã làm rất tốt" khi chọn Kate, rồi thêm một câu khá tinh nghịch: "Smart choice" - một lựa chọn thông minh. Cách anh nói cho thấy sự thân tình và thoải mái giữa một ngôi sao Hollywood với cặp đôi hoàng gia sau màn hội ngộ trên thảm đỏ.

Cruise cũng tiết lộ rằng William và Kate đã chủ động liên lạc lại với anh sau buổi chiếu ở London. Theo lời anh, họ "bị sốc và bất ngờ" rồi sau đó nhắn rằng họ "không ngừng nghĩ về bộ phim", một phản hồi khiến anh cho là "rất đẹp".

Những lời khen này không phải lần đầu Cruise nói tốt về Thân vương và Vương phi xứ Wales. Trước đó, khi xuất hiện trên chương trình The Graham Norton Show, anh cũng gọi họ là "tuyệt vời" và "rất cuốn hút", đồng thời cho biết mình đã có một khoảng thời gian rất vui khi ngồi cạnh họ tại buổi công chiếu ở London.

Buổi ra mắt Digger ở London còn đánh dấu lần thứ hai Tom Cruise cùng xuất hiện thảm đỏ với William và Kate tại một buổi công chiếu phim, sau Top Gun: Maverick năm 2022. Điều này càng khiến cuộc hội ngộ giữa Hollywood và Hoàng gia Anh trở thành một chủ đề được chú ý mạnh trên truyền thông.

Từ cách Cruise nói về Kate, có thể thấy Vương phi xứ Wales không chỉ gây ấn tượng bằng vẻ ngoài thanh lịch, mà còn bởi sự tự nhiên, duyên dáng và hài hước trong giao tiếp. Đó cũng là kiểu sức hút khiến ngay cả một ngôi sao như Tom Cruise cũng phải dừng lại và khen ngợi.

*Theo townandcountry