Gia đình hoàng gia Hà Lan luôn biết cách thu hút sự chú ý của công chúng bằng gu thời trang tinh tế và thanh lịch. Mới đây nhất, Vương hậu Maxima và Công chúa Catharina-Amalia đã trở thành tâm điểm của giới mộ điệu khi vô tình "đụng hàng" món phụ kiện xa xỉ trong hai chuyến công du hoàn toàn khác biệt. Dù cách xa nhau về mặt địa lý, sự đồng điệu trong cách chọn phụ kiện không chỉ khẳng định gu thẩm mỹ được di truyền hoàn hảo mà còn chứng minh họ đích thực là cặp mẹ con sành điệu bậc nhất chốn vương giả châu Âu.

Vương hậu Maxima thanh lịch tại Mỹ

Theo thông tin từ tạp chí Hello!, Vương hậu Maxima (54 tuổi) đã mang theo chiếc xắc tay bằng da cao cấp của nhà mốt Hermes trong chuyến đi tới Mỹ. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ ngày đầu tiên của chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài từ ngày 13 đến 15 tháng 4 của Vua Willem-Alexander và Vương hậu nhằm đánh dấu mối quan hệ văn hóa, lịch sử giữa Hà Lan và xứ cờ hoa.

Tại các điểm dừng chân ở Philadelphia, Washington DC và Miami, vị Vương hậu nổi tiếng với phong cách thời trang rực rỡ đã chọn cầm trên tay phiên bản màu kem của mẫu túi Jige Elan 29 Hermes. Được biết, thiết kế kinh điển này có giá trị lên tới 3.580 bảng Anh (hơn 127 triệu đồng) khi mua mới. Để tôn lên vẻ đẹp sang trọng của món phụ kiện đắt đỏ, Vương hậu kết hợp cùng chân váy midi dáng chữ A thêu hoạ tiết màu be của thương hiệu Natan, sơ vin gọn gàng với áo sơ mi trắng cộc tay cổ chữ V.

Hoàn thiện tổng thể là đôi giày cao gót Gianvito Rossi 105 màu praline bằng da lộn êm ái. Không quên bảo vệ mắt khỏi cái nắng chói chang của nước Mỹ, bà mẹ ba con điểm xuyết thêm cặp kính râm dáng bướm màu hồng Chanel 4220 và hoa tai đính kim cương, đá kunzite lấp lánh của Steltman.

Công chúa Amalia: Bản sao hoàn hảo với phong cách menswear hiện đại

Ở bên kia bờ đại dương, ngay tại thủ đô Amsterdam, cô con gái 22 tuổi của bà là Công chúa Catharina-Amalia cũng nối gót mẹ mình khi chọn đúng thiết kế Hermes Jige Elan 29 để đựng những vật dụng cá nhân, chỉ khác là cô ưu ái phiên bản màu đỏ rượu vang (burgundy) quyền lực. Vị Nữ vương tương lai có mặt tại thành phố để thăm một quỹ hỗ trợ thanh niên thông qua các chương trình thể thao và xã hội nhằm xây dựng kỹ năng lãnh đạo. Đồng thời, cô cũng tham gia các sự kiện xoay quanh vấn đề nhà ở, phát triển đô thị và cộng đồng. Không diện váy vóc điệu đà, Amalia quyết định chọn phong cách menswear cá tính với set đồ đơn sắc màu đỏ rượu.

Đáng chú ý, cô áp dụng triệt để công thức thời trang "high-low" (kết hợp hàng hiệu và bình dân) rất được các thành viên hoàng gia ưa chuộng. Bộ suit gồm áo khoác blazer, áo gile và quần âu ống suông đồng bộ đều đến từ thương hiệu thời trang đường phố Mango, kết hợp ăn ý cùng đôi bốt cao gót bằng da lộn tiệp màu.

Việc dùng một chiếc túi Hermes nghìn đô làm điểm nhấn cho trang phục bình dân giúp Công chúa vừa giữ được sự sang trọng của hoàng gia, vừa tạo cảm giác gần gũi với công chúng. Mái tóc vàng hạt dẻ được buông xõa tự nhiên cùng đôi khuyên tai vòng xoắn to bản màu vàng từ thương hiệu Franky Amsterdam đã mang đến một diện mạo trẻ trung, đầy tính tuyên ngôn cho nàng Công chúa.