Guồng quay của những ngày cuối tháng 4 đang dần khép lại, mang theo những luồng sinh khí mới mẻ cho tuần từ 20/4 đến 26/4. Khoảng thời gian này không chỉ là bước đệm quan trọng để chốt lại các mục tiêu dang dở trong tháng, mà còn là thời điểm sao cát tinh và hung tinh đan xen dữ dội, tạo ra những ngã rẽ bất ngờ về tài lộc lẫn cuộc sống cá nhân. Sẽ có những con giáp đi dạo cũng nhặt được cơ hội vàng, nhưng cũng có người phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới giữ được bát cơm bình yên.

Thay vì phó mặc cho may rủi, việc nắm bắt trước các biến động sẽ giúp bạn tự tin hơn khi đưa ra quyết định đầu tư, chuyển việc hay đơn giản là điều chỉnh cảm xúc để "chữa lành" những tổn thương nội tâm, giữ hòa khí gia đình. Hãy cùng bóc tách chi tiết bức tranh vận mệnh của 12 con giáp trong tuần này, xem vũ trụ đang gọi tên ai trên bảng vàng tài lộc và ai cần chậm lại một nhịp để bảo toàn khí lực.

Cụm bứt phá ngoạn mục: Tiền tài nở rộ, làm đâu trúng đó (Tý, Thìn, Thân)

Tuần này, những người tuổi Tý, Thìn và Thân được Thần Tài ưu ái hết mực, mở ra một giai đoạn rủng rỉnh tiền tiêu và hanh thông sự nghiệp. Với tuổi Tý, sự nhạy bén bẩm sinh giúp bạn chớp được thời cơ vàng vào đúng ngày 21/4, có thể là một khoản thưởng nóng hoặc một hợp đồng béo bở bất ngờ được chốt hạ mang lại nguồn thu không nhỏ. Dù vậy, lời khuyên là hãy tiến lên nhưng đừng quên giữ thái độ khiêm nhường, nhất là vào ngày 25/4 khi có chút mâu thuẫn nhỏ trong nội bộ gia đình dễ khiến bạn mất tập trung.

Tuổi Thìn cũng không kém cạnh khi ngay từ ngày 20/4 đầu tuần, mọi cánh cửa công việc đều rộng mở, ý tưởng tuôn trào giúp bạn ghi điểm tuyệt đối với đối tác và cấp trên. Đặc biệt đến ngày 24/4, quý nhân sẽ xuất hiện mang theo những lời mời hợp tác sinh lời thiết thực, giúp tài khoản của bạn nhảy số liên tục.

Còn với những người tuổi Thân, tài lộc không đến ồ ạt như vũ bão nhưng lại rỉ rả và cực kỳ bền vững. Bạn sẽ thấy dòng tiền đổ về khá đều đặn, trong đó ngày 22/4 rất thích hợp để thử nghiệm các dự án đầu tư nhỏ hoặc dồn sức đẩy mạnh mô hình kinh doanh online hiện tại. Ngày cuối tuần 26/4 lại rộn ràng niềm vui với những bữa tiệc tùng hoặc lộc ăn uống từ hội bạn thân. Mẹo nhỏ cho nhóm con giáp này là hãy sử dụng các vật phẩm phong thủy hoặc mang theo một chút tiền lẻ mệnh giá đẹp trong ví để duy trì trường năng lượng tích cực xuyên suốt tuần.

Cụm bình hòa êm êm: Giữ tâm vững vàng, tài vận an khang (Sửu, Tỵ, Dậu, Hợi)

Chuyển sang nhóm những người đang ở thế cân bằng vận khí là Sửu, Tỵ, Dậu và Hợi. Thay vì mưu cầu những cú nhảy vọt đầy mạo hiểm, đây là tuần để các bạn dọn dẹp lại cuộc sống, nhìn nhận lại bản thân và thắt chặt các mối quan hệ thân tình. Người tuổi Sửu vốn chăm chỉ nay lại càng cần mẫn hơn, công sức của bạn đang được sếp lớn ghi nhận dù tiền bạc chưa vội đổ về túi ngay lập tức. Chú ý vào ngày 23/4, có thể bạn sẽ phải chi một khoản không nhỏ cho các sự kiện hiếu hỉ, sinh nhật hoặc mua sắm vật dụng thiết yếu trong gia đình, nên hãy chủ động phân bổ ngân sách từ sớm.

Tuổi Tỵ lại có một tuần thăng hoa rực rỡ về mặt cảm xúc hơn là vật chất hữu hình. Mối quan hệ vợ chồng hoặc đôi lứa sẽ có những bước tiến mới ấm áp vào ngày 20/4, mọi vướng mắc hay hiểu lầm cũ đều được tháo gỡ nhẹ nhàng, tạo tiền đề tâm lý vững chắc để bạn yên tâm cày cuốc. Với người tuổi Dậu, cuộc sống trôi qua khá bình lặng, tiền lương vẫn được duy trì đều đặn và công việc không nảy sinh áp lực nào quá lớn khiến bạn phải thức đêm. Riêng ngày 24/4, một tin vui bất ngờ từ người thân ở xa sẽ gõ cửa, mang lại năng lượng tích cực và nụ cười cho cả gia đình.

Cuối cùng, tuổi Hợi cứ ung dung tận hưởng nhịp sống chậm rãi vốn có của mình, tài chính giữ ở mức bình ổn đủ để bạn tự thưởng cho bản thân một chuyến dã ngoại ngắn ngày hoặc một buổi chiều thư giãn "healing" tại spa vào ngày 26/4. Để tăng thêm cát khí, một bình hoa tươi đặt ở góc làm việc sẽ giúp tâm hồn các bạn thư thái hơn rất nhiều.

Cụm sóng gió chực chờ: Siết chặt hầu bao, thu mình chờ thời (Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Tuất)

Phần còn lại của bảng sao tuần này xướng tên Dần, Mão, Ngọ, Mùi và Tuất với lời nhắc nhở chân thành rằng các bạn cần nâng cao cảnh giác tối đa về cả tiền bạc lẫn lời ăn tiếng nói. Đặc biệt chú ý đến những người tuổi Ngọ, khi đang bước vào năm tuổi Bính Ngọ đầy thử thách do đối diện trực tiếp với Thái Tuế, mọi quyết định trong tuần này cần được bạn hãm phanh chậm lại một nhịp. Ngày 25/4 tuyệt đối tránh các chuyến đi chơi xa dài ngày hoặc tự tay ký kết những hợp đồng mạo hiểm để phòng ngừa rủi ro trắc trở giữa đường. Người tuổi Dần thì phải đối mặt với nguy cơ hao tài tốn của cực mạnh, túi tiền có nguy cơ mỏng đi trông thấy nếu bạn nhẹ dạ cả tin cho người quen vay mượn vào ngày 22/4 mà không có giấy tờ rõ ràng.

Tuổi Mão lại đau đầu vì những mớ bòng bong trong công việc thường nhật, đặc biệt là vào ngày 21/4, các vấn đề liên quan đến văn bản, thủ tục hành chính có thể khiến bạn xoay xở mệt nhoài, làm chậm đi đáng kể tiến độ của dự án chung. Chữ "nhẫn" chính là lá bùa hộ mệnh mà tuổi Mùi cần khắc cốt ghi tâm trong bảy ngày tới, nhất là vào thời điểm ngày 20/4, những thị phi từ trên trời rơi xuống có thể cuốn bạn vào các cuộc cãi vã vô bổ chốn công sở, tốt nhất là cứ tập trung làm tốt phần việc của mình và mỉm cười cho qua chuyện.

Cuối cùng là người tuổi Tuất, áp lực tài chính không quá nặng nề nhưng sự mệt mỏi lại khởi nguồn từ những rạn nứt âm ỉ trong tình cảm. Vào ngày 23/4, những tranh luận gay gắt về vấn đề quản lý tiền bạc giữa vợ chồng có thể đẩy không khí gia đình trở nên ngột ngạt và xa cách, vì vậy cả hai hãy hạ cái tôi xuống để giữ gìn tổ ấm bình yên. Lời khuyên vàng cho nhóm này là hãy thực hành sự tĩnh lặng, tìm đến những góc quán quen thuộc hoặc không gian thiên nhiên yên bình để xoa dịu tinh thần thay vì lao vào các cuộc vui mang đầy năng lượng độc hại.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.