Vào ngày 16 tháng 4 vừa qua, con gái út của Vua Philippe và Vương hậu Mathilde nước Bỉ - Công chúa Eleonore đã chính thức bước sang tuổi 18. Để đánh dấu cột mốc quan trọng này, Hoàng gia Bỉ đã công bố một loạt ảnh chân dung kỷ niệm. Điều khiến giới mộ điệu đặc biệt chú ý không chỉ là nhan sắc trưởng thành, rạng rỡ của nàng Công chúa mà còn là sự lựa chọn trang phục đầy tinh tế.

Chiếc váy dạ hội mà Eleonore khoác lên mình dường như đã lấy cảm hứng trực tiếp từ phong cách thời trang của hai nàng dâu nổi tiếng Hoàng gia Anh: Vương phi Kate và Nữ công tước xứ Sussex Meghan Markle, đồng thời mang một cái tên tri ân cố Công nương Diana.

Thiết kế 'Diana' mang đậm dấu ấn Hoàng gia Anh

Trong bức ảnh chân dung nổi bật nhất, thành viên trẻ tuổi của Hoàng gia Bỉ khoe vẻ đẹp lộng lẫy trong một thiết kế dạ hội màu đen được đặt làm riêng từ thương hiệu Alamour. Chiếc váy mang tên "Diana" gây ấn tượng mạnh với kiểu dáng trễ một bên vai, phần viền cổ áo màu trắng tương phản tinh tế và một vạt áo choàng xếp nếp buông thõng thanh lịch xuống tận gót chân. Để hoàn thiện vẻ ngoài sang trọng, Công chúa Eleonore khéo léo kết hợp cùng giày cao gót mũi nhọn màu đen, điểm xuyết những món trang sức bằng vàng mảnh mai và uốn mái tóc vàng mật ong theo kiểu gợn sóng Hollywood cổ điển.

Dễ dàng nhận thấy, cái tên của chiếc váy là một sự gật đầu tinh tế gửi tới biểu tượng thời trang quá cố - Công nương Diana. Tuy nhiên, giới truyền thông nhanh chóng chỉ ra rằng tổng thể trang phục này lại mang nét tương đồng đáng kinh ngạc với những bộ cánh từng được hai người con dâu của bà là Vương phi xứ Wales và Nữ công tước xứ Sussex diện trước đây.

Sự trùng hợp thú vị với Vương phi Kate và Meghan Markle

Nhìn lại thời điểm năm 2022, Vương phi Kate từng thu hút mọi ánh nhìn khi xuất hiện tại Quảng trường Leicester ở London trong buổi ra mắt phim Top Gun: Maverick . Khi đó, bà mẹ ba con đã chọn một thiết kế váy hai tông màu mang tên 'Lamble Off-The-Shoulder Gown' của nhà mốt Roland Mouret. Chiếc váy ôm sát cơ thể màu đen sở hữu đường viền cổ áo trễ vai trứ danh với phần viền trắng nổi bật, phần thân áo tôn dáng và đường cắt đuôi cá thanh lịch. Đáng chú ý, thiết kế nguyên bản vốn có bốn dải xuyên thấu phía sau lưng, nhưng Vương phi đã yêu cầu chỉnh sửa, che đi các phần này để đảm bảo sự kín đáo chuẩn mực của Hoàng gia.

Cùng năm đó, trong một chuyến đi đến New York, Meghan Markle cũng được cánh săn ảnh bắt gặp khi đi ăn tối tại nhà hàng Locanda Verde trong một bộ áo liền quần (jumpsuit) có thiết kế gần như tương tự của Gabriela Hearst. Mặc dù vẫn giữ nguyên tinh thần thân áo tương phản đen trắng mang tính biểu tượng, vợ của Vương tử Harry lại ưu ái chọn phom dáng quây ngực phóng khoáng hơn. Việc Công chúa Eleonore chọn một thiết kế hội tụ đủ những nét đẹp thanh lịch của cả Kate và Meghan cho thấy gu thẩm mỹ vô cùng tinh tế và bắt kịp xu hướng của vị công chúa Gen Z này.

Cột mốc tuổi 18 rạng rỡ của nàng Công chúa út

Công chúa Eleonore là con út trong gia đình có bốn anh chị em. Vua Philippe và Vương hậu Mathilde còn có hai người con trai là Hoàng tử Gabriel, Hoàng tử Emmanuel và người thừa kế ngai vàng Bỉ - Nữ hoàng tương lai, Công chúa Elisabeth. Theo truyền thống, Hoàng gia Bỉ thường chia sẻ những bức ảnh gia đình hoặc chân dung cá nhân vào những dịp sinh nhật mang tính cột mốc.

Trong bài đăng mừng tuổi 18 năm nay, cung điện cũng tung ra những khoảnh khắc đời thường hơn của Eleonore, trong đó cô diện một chiếc váy trắng đục lỗ thêu đậm chất mùa hè rực rỡ từ thương hiệu Temptation Positano. Đi kèm với loạt ảnh là lời nhắn nhủ từ gia đình: "Công chúa Eleonore hôm nay kỷ niệm sinh nhật lần thứ 18! Một cột mốc quan trọng và là cơ hội hoàn hảo để chia sẻ những bức ảnh chưa từng công bố của Công chúa". Trước đó, vào dịp sinh nhật 16 tuổi, Eleonore từng gây thiện cảm với hình ảnh giản dị khi diện áo blouse trắng, quần ống loe xanh từ thương hiệu bình dân Zara và giày lười đen tại khu nhà ở của Hoàng gia tại Laeken, Brussels. Sự trưởng thành và thăng hạng nhan sắc qua từng năm tháng của nàng Công chúa Bỉ chắc chắn sẽ còn tốn nhiều giấy mực của truyền thông quốc tế trong thời gian tới.