Trong những năm gần đây, chúng ta chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của làn sóng "người ảnh hưởng" - những cá nhân thu hút sự chú ý của hàng triệu người thông qua mạng xã hội. Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang đó, một sự thật đang dần hé lộ: Sự nổi tiếng không còn là bảo chứng cho thành công bền vững.

Phụ nữ hiện đại cần nhận thức rõ điều này để định vị bản thân và phát triển sự nghiệp trong một môi trường cạnh tranh khốc liệt. Thay vì chạy theo những "cú nổ" truyền thông ngắn hạn, họ cần tập trung vào việc xây dựng nền tảng vững chắc, dựa trên kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực tế và khả năng tạo ra giá trị bền vững.

Chuyên gia tài chính AI Thiên Hồ chia sẻ về sự thoái trào của "người ảnh hưởng".

Sự thoái trào của làn sóng "người ảnh hưởng"

Sự bùng nổ của mạng xã hội đã tạo ra một thế hệ "người ảnh hưởng" mới, những người nhanh chóng thu hút được lượng lớn người theo dõi và trở thành "con gà đẻ trứng vàng" cho các thương hiệu. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phân tích, cụ thể, chuyên gia tài chính Thiên Hồ (36 tuổi, đến từ An Huy, Trung Quốc với kênh chia sẻ gần 70 nghìn lượt theo dõi trên XHS) cho biết xu hướng này đang dần bộc lộ những hạn chế. Khi thị trường bão hòa, khán giả ngày càng trở nên khắt khe và cảnh giác hơn với những nội dung mang tính quảng cáo lộ liễu. Doanh thu từ việc hợp tác với "người ảnh hưởng" cũng bắt đầu sụt giảm, cho thấy sự mất dần sức hút của mô hình này.

Nhiều ngôi sao và người nổi tiếng đã chuyển hướng sang việc bán khóa học trực tuyến - một cách thức kiếm tiền dễ dàng và ít rủi ro hơn. Tuy nhiên, điều này cũng phản ánh sự suy thoái của họ trong việc duy trì sức ảnh hưởng. Khi một người nổi tiếng phải dựa vào việc bán khóa học để kiếm sống, điều đó cho thấy họ không còn đủ khả năng thu hút khán giả bằng tài năng hay sức hút cá nhân nữa. Sự thay đổi này là một minh chứng rõ ràng cho việc sự nổi tiếng không phải là tất cả, và chỉ những người có khả năng tạo ra giá trị thực sự mới có thể tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh này.

Xây dựng giá trị cốt lõi: Nền tảng cho sự thành công bền vững

Trong kỷ nguyên số, phụ nữ hiện đại cần nhận thức rõ tầm quan trọng của việc xây dựng giá trị cốt lõi. Sự nổi tiếng có thể đến và đi rất nhanh, nhưng kiến thức, kỹ năng và khả năng tạo ra giá trị thực sự là những yếu tố sẽ gắn bó với họ mãi mãi.

Một bài viết trên tờ The New York Times gần đây đã chỉ ra rằng, những người phụ nữ thành công trong thời đại số không phải là những người có nhiều người theo dõi nhất trên mạng xã hội, mà là những người có kiến thức chuyên môn sâu rộng và khả năng tạo ra giá trị thực tế cho cộng đồng. Họ không chỉ là những "người ảnh hưởng" đơn thuần, mà là những "chuyên gia" thực thụ trong lĩnh vực của mình.

Việc tập trung vào giá trị cốt lõi không chỉ giúp phụ nữ hiện đại khẳng định vị thế của mình trong xã hội, mà còn là cách thức bảo vệ họ trước những biến động không lường trước của thị trường. Một ví dụ điển hình là những nữ doanh nhân khởi nghiệp, họ không chỉ tập trung vào việc quảng bá sản phẩm mà còn chú trọng vào việc xây dựng thương hiệu cá nhân gắn liền với chất lượng và sự tin cậy. Sự thành công của họ không chỉ được đo lường bằng doanh thu, mà còn bằng sự tín nhiệm và lòng trung thành của khách hàng.

Định hình lại "sức ảnh hưởng"

Sự thoái trào của làn sóng "người ảnh hưởng" truyền thống đang mở ra một không gian mới cho những người phụ nữ hiện đại. Họ không còn bị bó buộc trong khuôn khổ của sự nổi tiếng, mà có thể tự do định hình lại khái niệm "sức ảnh hưởng". Đó có thể là khả năng tạo ra những thay đổi tích cực trong cộng đồng, khả năng truyền cảm hứng và dẫn dắt người khác, hay đơn giản là khả năng tạo ra những giá trị thiết thực cho xã hội.

Trên tạp chí Forbes, một nhà báo đã nhấn mạnh rằng: "Sức ảnh hưởng thực sự không nằm ở số lượng người theo dõi, mà nằm ở chất lượng của những giá trị mà chúng ta tạo ra". Phụ nữ hiện đại cần nắm bắt cơ hội này để thể hiện bản thân, không chỉ thông qua việc tạo ra những nội dung hấp dẫn, mà còn thông qua những hành động cụ thể, đóng góp vào sự phát triển của xã hội.

Sự tự tin và bản lĩnh của phụ nữ hiện đại sẽ là chìa khóa giúp họ vượt qua những thách thức trong kỷ nguyên số. Hãy nhớ rằng, sự nổi tiếng có thể là một công cụ hữu ích, nhưng nó không phải là mục tiêu cuối cùng. Việc tập trung vào xây dựng giá trị cốt lõi, khả năng tạo ra sự thay đổi và sức ảnh hưởng bền vững sẽ là những yếu tố quyết định sự thành công của phụ nữ trong tương lai.