Ngày 20/5, Cung điện Thượng viện tại Madrid trở nên sôi động hơn bình thường khi Vương hậu Letizia của Tây Ban Nha bước vào trong bộ váy đỏ nổi bật. Bà đến để trao giải thưởng báo chí quốc hội danh giá Luis Carandell lần thứ 15. Nhưng bên cạnh những khoảnh khắc lễ nghi trang trọng, chính bộ trang phục hôm đó đã tạo ra một cuộc tranh luận thú vị trong giới mê thời trang hoàng gia.

Vương hậu Letizia được Chủ tịch Thượng viện Pedro Rollán và Quốc vụ khanh phụ trách quan hệ quốc hội Rafael Simancas đón tiếp ngay từ cổng Cung điện Thượng viện ở Madrid. Đây là lần thứ 15 giải thưởng báo chí quốc hội Luis Carandell được tổ chức, một trong những giải thưởng uy tín nhất ngành báo chí chính trị Tây Ban Nha.

Năm nay, giải thưởng ở hạng mục "Lãnh thổ" thuộc về Héctor Esteban García, Trưởng ban Tin tức của tờ Las Provincias. Hạng mục "Nghị viện" được trao cho Paloma Cervilla, nhà báo của The Objective, ghi nhận sự nghiệp dài hơi gắn bó với mảng chính trị và quốc hội quốc gia. Vương hậu Letizia trực tiếp trao giải cho cả hai nhà báo trong không khí trang trọng nhưng ấm cúng.

Màu đỏ quen thuộc, đôi giày được khen hết lời

Bộ váy đỏ hôm đó được nhiều người nhận xét là màu sắc đặc biệt hợp với Vương hậu Letizia. Bà vốn là người biết cách mặc màu đỏ, và lần này cũng không ngoại lệ. Phần thân váy ôm vừa vặn, dáng chữ A ở chân váy tạo sự thanh lịch phù hợp với không khí học thuật và chính trị của buổi lễ.

Điểm được khen ngợi nhiều nhất không phải bộ váy mà chính là đôi giày đi kèm. Nhiều người theo dõi thời trang hoàng gia nhận xét đôi giày "đẹp và hợp nhất từ trước đến nay", chọn lựa chính xác về màu sắc lẫn kiểu dáng, giúp cân bằng toàn bộ tổng thể.

Tay áo gây tranh cãi bất ngờ

Thế nhưng, chính phần tay áo lại trở thành tâm điểm bàn luận. Thiết kế tay áo loe hình chữ A, phản chiếu đường cắt của chân váy, khiến không ít người cảm thấy lạ mắt. Một số ý kiến thẳng thắn cho rằng đây là kiểu "thiết kế vì thiết kế" hơn là vì người mặc. Lý do là phần tay áo loe rộng vừa không tôn dáng tay đầy, vừa làm mất đi nét sắc sảo vốn có ở người mặc gầy. Trên thực tế, trong những tấm ảnh chụp toàn thân, Vương hậu Letizia với vóc dáng nhỏ nhắn trông bị "nuốt chửng" bởi quá nhiều vải.

Cân bằng và tỷ lệ là nguyên tắc cơ bản của thời trang, và nhiều người cho rằng bộ váy này chưa đạt được điều đó. Nếu đổi sang tay áo ôm vừa, có thể dài đến khuỷu tay, có lẽ tổng thể sẽ gọn gàng và hiện đại hơn đáng kể.

Dẫu vậy, đây vẫn là một buổi xuất hiện đáng ghi nhớ của Vương hậu Tây Ban Nha, không chỉ vì vai trò trao giải mà còn vì một lần nữa bà chứng minh mình là người phụ nữ hoàng gia biết cách thu hút sự chú ý, dù là theo cách không hoàn toàn như kế hoạch.

*Theo Newmyroyals