Món trang sức ngọc phỉ thúy mà Phạm Băng Băng đeo: Dân chơi lâu năm mới dám sắm

Theo các chuyên trang trang sức cao cấp Trung Quốc như Phỉ Nguyệt Hội và cộng đồng người chơi ngọc phỉ thúy chuyên nghiệp tại Quảng Đông, Vân Nam, có một sự thật mà người ngoài cuộc ít khi để ý: Những món trang sức ngọc trơn không chạm khắc lại đắt hơn gấp nhiều lần so với các món chạm khắc tinh xảo cùng chất ngọc. Lý do nằm ở yêu cầu khắt khe đến mức gần như nghiệt ngã đối với chất liệu thô.

Vì sao đôi bông tai ngọc đôi vòng được gọi là "đỉnh cao" của thú chơi ngọc phỉ thúy?

Trong giới sưu tầm ngọc phỉ thúy, có một bộ tiêu chuẩn ngầm để phân biệt người mới chơi và dân lão luyện. Nhẫn trơn, chuỗi tiểu mễ châu (hạt nhỏ như hạt gạo), chuỗi hạt tròn và đôi vòng đều thuộc dòng "quang thân kiện", tức trang sức ngọc trơn không chạm trổ, không đính kết. Đây chính là dòng sản phẩm dành riêng cho những người chơi ngọc lâu năm.

Nguyên nhân khiến dòng ngọc trơn đắt đỏ đến vậy nằm ở yêu cầu cực kỳ cao đối với nguyên liệu thô. Một viên ngọc dùng để chế tác đồ trơn phải hoàn hảo từ độ trong, độ đều màu, độ mịn của thớ ngọc cho đến tỷ lệ tạp chất. Bất kỳ vết nứt, đốm trắng hay vệt màu lệch nào cũng khiến viên ngọc bị loại khỏi nhóm nguyên liệu làm đồ trơn. Trong khi đó, các món chạm khắc nhỏ hay đính kết có thể tận dụng nguyên liệu có tỳ vết bằng cách "ăn gian" nét chạm, che đi khuyết điểm.

Chính vì thế, so với các món chạm khắc nhỏ hay món đính kết cùng cấp độ chất ngọc, giá của ngọc trơn có thể đắt gấp nhiều lần. Đôi bông tai ngọc đôi vòng đặc biệt khó chế tác vì cần đến hai viên ngọc song sinh, tức hai viên có chất, màu, độ trong gần như y hệt nhau, để khi đeo lên hai bên tai tạo thành cặp cân xứng hoàn hảo. Trong tự nhiên, việc tìm được hai viên ngọc đạt độ tương đồng tuyệt đối từ cùng một khối nguyên liệu là điều cực kỳ hiếm hoi.

Phạm Băng Băng và hành trình hơn một thập kỷ chơi ngọc phỉ thúy

Phạm Băng Băng không phải người mới gia nhập làng chơi ngọc. Theo dõi gu trang sức của cô qua nhiều năm có thể thấy, ngọc phỉ thúy là dòng đá quý xuất hiện thường xuyên nhất trong các bộ sưu tập cá nhân, từ những sự kiện thảm đỏ cho đến các buổi xuất hiện đời thường trên livestream.

Việc cô lựa chọn đeo đôi bông ngọc đôi vòng trong buổi livestream mới đây không chỉ là phối phụ kiện ngẫu nhiên, mà là một tuyên bố ngầm với cộng đồng người chơi ngọc rằng cô đã chính thức "lên cấp" sang giai đoạn sưu tầm cao nhất. Đáng chú ý hơn, mẹ của Phạm Băng Băng cũng từng được nhìn thấy đeo một đôi bông ngọc đôi vòng chất cao băng, tức loại ngọc có độ trong gần như pha lê, là cấp độ quý nhất trong các phân hạng phỉ thúy.

Bộ ba kinh điển mà giới sưu tầm phỉ thúy chuyên nghiệp luôn hướng tới gồm có nhẫn trơn, chuỗi hạt tròn và đôi vòng. Phạm Băng Băng được xem là đã hoàn thiện gần như đầy đủ bộ tam bảo này.

Vì sao theo gu của Phạm Băng Băng khi mua ngọc lại an toàn?

Trong giới chơi ngọc phỉ thúy, có một câu nói được lưu truyền: "Theo gu Phạm Băng Băng chọn ngọc thật sự không đi đường vòng". Câu nói này xuất phát từ thực tế rằng nữ diễn viên đã có hơn một thập kỷ kinh nghiệm trong việc lựa chọn và sưu tầm dòng đá quý này.

Phỉ thúy là một trong những loại đá quý khó định giá và phân hạng nhất trên thị trường, với hàng chục tiêu chí về độ trong (chủng), màu sắc (sắc), độ đều, độ mịn thớ ngọc và nguồn gốc khai thác. Người mới chơi rất dễ bị "hớ" khi mua phải ngọc đã qua xử lý hóa chất, ngọc nhuộm màu hay ngọc cấp thấp được "thổi giá". Trong khi đó, những món Phạm Băng Băng lựa chọn đều thuộc dòng quang thân kiện cao cấp, vốn là nhóm khó làm giả nhất vì yêu cầu nguyên liệu quá khắt khe.

Đôi bông tai ngọc đôi vòng cô đeo trong buổi livestream mới đây toát lên vẻ vừa dịu dàng vừa kiêu sa, rất phù hợp với hình tượng "Quốc sắc phương hoa" mà cô đang theo đuổi trong dự án mới. Nhiều người chơi ngọc bình luận rằng trong tất cả các loại bông tai ngọc phỉ thúy từ dáng giọt nước, dáng hoa cho đến dáng tròn lớn, đôi vòng vẫn là kiểu được yêu thích nhất vì sự thanh thoát và đẳng cấp ngầm mà nó mang lại.

Sức hút của ngọc phỉ thúy không chỉ nằm ở vẻ đẹp bề ngoài mà còn ở câu chuyện văn hóa và đẳng cấp ẩn sau từng món trang sức. Việc Phạm Băng Băng diện đôi bông tai ngọc đôi vòng trong lần xuất hiện gần nhất một lần nữa khẳng định gu sưu tầm tinh tế và kinh nghiệm dày dạn của cô trong thú chơi này.

Với những người mới bắt đầu tìm hiểu về ngọc phỉ thúy, lời khuyên từ giới chuyên gia là hãy bắt đầu từ những món nhỏ, học cách phân biệt chất ngọc, độ trong và nguồn gốc trước khi tiến tới các món thuộc dòng quang thân kiện. Và quan trọng nhất, mỗi món ngọc đẹp đều cần thời gian để chủ nhân của nó "nuôi dưỡng" và đồng hành cùng năm tháng.