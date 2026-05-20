Có những buổi sáng, George và Charlotte hỏi thẳng mẹ tại sao hôm nay mẹ không đưa con đến trường. Vương phi xứ Wales không có câu trả lời dễ dàng cho câu hỏi đó và cô cũng không giả vờ rằng mình luôn ổn với điều đó. Đối với Catherine, "tội lỗi làm mẹ" là thật, dù cô đang mặc váy dạ hội hay áo khoác hoàng gia.

Không một người mẹ nào miễn nhiễm

Trong một tập của podcast Happy Mum, Happy Baby do Giovanna Fletcher dẫn chương trình, Vương phi xứ Wales được hỏi thẳng liệu cô có từng trải qua cảm giác "mom guilt" hay không. Câu trả lời đến không chút do dự: "Có, hoàn toàn có và bất kỳ người mẹ nào nói không thì thực ra đang nói dối".

Cô kể lại một buổi sáng cụ thể, khi cô phải rời nhà sớm để đến thăm một cơ sở nhà trẻ: "George và Charlotte đã hỏi tôi rằng 'Mẹ ơi, sao sáng nay mẹ lại không thể đưa chúng con đến trường được?'". Câu hỏi ngây thơ của con, nhưng đủ sức nặng để khiến bất kỳ người mẹ nào thấy lòng chùng xuống. "Đây là thách thức không ngừng nghỉ. Tôi nghe đi nghe lại từ rất nhiều bà mẹ kể cả những người không đi làm, không bị kéo theo đủ hướng giữa công việc và gia đình".





Chiến thuật "ngắn, gọn, bận rộn"

Sau khi trải qua chẩn đoán và điều trị ung thư, Vương phi Kate và Thân vương William đều thừa nhận công khai rằng căn bệnh đã buộc họ nhìn lại những gì thực sự quan trọng. Gia đình được đặt lên hàng đầu nhưng điều đó không có nghĩa là lịch trình hoàng gia có thể xếp gọn vào giờ nghỉ giải lao giữa hai buổi đưa đón con.

Chuyên gia hoàng gia Jennie Bond, cựu phóng viên BBC theo dõi hoàng gia Anh, tiết lộ với tờ Mirror rằng Vương phi Kate đang áp dụng một chiến lược mới để giảm thiểu sự gián đoạn với gia đình: "Ngắn, gọn và bận rộn". Nhìn vào chuyến thăm Italy gần đây, Bond nhận xét cô đã "nhồi rất nhiều hoạt động vào hai ngày, và đây ngày càng trở thành khuôn mẫu của các chuyến thăm hoàng gia. Tác động tối đa trong số ngày tối thiểu".

Điều thú vị là chiến thuật này không chỉ phù hợp với lịch trình hoàng gia mà còn chạm đúng vào thực tế của hàng triệu phụ nữ đi làm khắp thế giới. "Điều đó phù hợp với bất kỳ người mẹ đi làm nào", Bond nói. "Chúng ta đều chịu đựng cảm giác có tội với con, và Catherine cũng không ngoại lệ".

Giờ đây khi George, Charlotte và Louis đã lớn hơn, Bond cho rằng các con đã đủ tuổi để hiểu mẹ gánh vác một vai trò quan trọng trong đời sống công chúng, với những nhiệm vụ không thể từ chối. "Họ là một gia đình vững chắc, ổn định và đó là nền tảng tuyệt vời để Vương phi xây dựng trên đó khi cô dần tăng lịch làm việc trở lại".

Với Catherine, bài toán cân bằng chưa bao giờ có lời giải hoàn hảo. Nhưng biết thừa nhận cảm giác có lỗi thay vì che giấu nó có lẽ đó đã là một bước đi đúng hướng, dù bạn là Vương phi hay một người mẹ bình thường vừa lỡ buổi đón con vì họp muộn.

*Theo Marie Claire