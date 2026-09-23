3 chòm sao may mắn nhất ngày 24/9

Ngày 24/9/2026, Mặt Trăng chính thức chuyển vào Song Ngư, mang đến một nguồn năng lượng thiên về cảm xúc, trực giác và sự đồng cảm sâu sắc hơn hẳn ngày thường. Đây là vị trí tạo thế tam hợp hài hòa với hai chòm sao nước còn lại là Cự Giải và Bọ Cạp, khiến ba chòm sao này trở thành nhóm được ưu ái rõ rệt nhất trong ngày 24/9.

Song Ngư

Mặt Trăng đang lưu lại chính cung của Song Ngư trong ngày 24/9, mang đến cho chòm sao này một sự nhạy cảm và trực giác vượt trội hơn hẳn ngày thường. Đây là thời điểm Song Ngư dễ dàng cảm nhận được những điều mà người khác chưa nói ra, thích hợp để lắng nghe và thấu hiểu những người xung quanh một cách sâu sắc.

Một ý tưởng sáng tạo có thể nảy sinh bất chợt trong ngày này, hoặc một cảm giác mách bảo về một quyết định nào đó hóa ra lại đúng đến bất ngờ. Lời khuyên dành cho Song Ngư là nên tin vào trực giác của mình trong ngày 24/9, nhưng cũng nên giữ một chút thực tế để không bị cuốn quá sâu vào cảm xúc mà quên mất những việc cần giải quyết cụ thể.

Cự Giải

Là chòm sao nước có mối liên kết hài hòa với Song Ngư, Cự Giải trong ngày 24/9 cũng gián tiếp hưởng lợi từ nguồn năng lượng cảm xúc dồi dào đang lan tỏa trên bầu trời. Đây là thời điểm Cự Giải cảm thấy gần gũi hơn với gia đình và những người thân yêu, dễ dàng bày tỏ tình cảm hoặc nhận ra một điều gì đó quan trọng về mối quan hệ của mình mà trước đây chưa để ý.

Một cuộc trò chuyện chân thành trong ngày này có thể giúp hàn gắn một khoảng cách đã tồn tại từ lâu. Lời khuyên dành cho Cự Giải là nên dành thời gian trong ngày để kết nối với người thân, đó chính là nguồn năng lượng giúp Cự Giải cảm thấy vững vàng hơn.

Bọ Cạp

Cũng thuộc nhóm chòm sao nước, Bọ Cạp trong ngày 24/9 được tiếp thêm sự sâu sắc và nhạy bén trong việc nhìn thấu bản chất của một vấn đề hay một con người. Đây là thời điểm Bọ Cạp dễ dàng nhận ra những điều còn ẩn giấu phía sau lời nói của người khác, thích hợp để đưa ra những quyết định quan trọng liên quan đến lòng tin và các mối quan hệ gắn bó lâu dài. Lời khuyên dành cho Bọ Cạp là nên tận dụng sự nhạy bén này để làm rõ một điều còn mơ hồ trong mối quan hệ của mình, nhưng nên tránh suy diễn quá mức khi chưa có đủ căn cứ rõ ràng.

Nhìn chung, ngày 24/9 mang đến một nguồn năng lượng giàu cảm xúc và trực giác cho ba chòm sao nước Song Ngư, Cự Giải và Bọ Cạp. Đây là ngày phù hợp để lắng nghe trái tim mình nhiều hơn, kết nối sâu sắc với những người xung quanh, nhưng vẫn cần giữ một chút tỉnh táo để không để cảm xúc lấn át hoàn toàn những quyết định thực tế cần đưa ra.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo