Kate Middleton mặc gì tại buổi ra mắt phim của Tom Cruise?

Kate lựa chọn một thiết kế váy lụa chiffon xếp ly màu tím mận của Jenny Packham, dựa trên mẫu thuộc bộ sưu tập Thu Đông 2016. Thiết kế có phom dài chạm đất, phần tay áo mềm mại, thân váy rủ tự nhiên và những đường cắt tạo điểm nhấn ở phần cổ. Đây là một phiên bản được điều chỉnh từ thiết kế cũ của Jenny Packham và được Kate mặc lần đầu trước công chúng.

Màu tím đậm giúp tổng thể nổi bật trên thảm đỏ nhưng vẫn giữ vẻ trang trọng phù hợp với một sự kiện Royal Film Performance. Kate hoàn thiện bộ trang phục bằng túi J Box bằng nhung màu Bordeaux của Jimmy Choo và đôi Romy 100 pumps nhung burgundy, trong đó đôi giày là món đồ cô từng sử dụng trước đây.

Đáng chú ý nhất chính là bộ trang sức. Kate đeo Amethyst Sautoir Necklace của Nữ hoàng Elizabeth, một món đồ được xem là khá hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Chiếc vòng gồm nhiều chuỗi ngọc trai, xen kẽ các chi tiết ametit và kim cương, nổi bật nhất là mặt dây chuyền ametit hình trái tim lớn được bao quanh bởi kim cương.

Chiếc vòng hơn 100 tuổi từng là quà cưới của Hoàng hậu tương lai

Lịch sử của món trang sức này bắt đầu từ năm 1923, khi Nữ hoàng Alexandra tặng Lady Elizabeth Bowes-Lyon, người sau này trở thành Nữ hoàng Elizabeth, nhân dịp bà kết hôn với Công tước xứ York, người sau này lên ngôi với tước hiệu Vua George VI.

Sau đó, chiếc vòng được điều chỉnh thiết kế, trong đó phần dây ngoài được tháo bỏ để tạo kiểu dáng như hiện nay. Đây là một trong những món trang sức lâu đời gắn với lịch sử hoàng gia Anh và rất hiếm khi được nhìn thấy trong các sự kiện công khai.

Lần xuất hiện đáng chú ý trước đó của chiếc vòng là vào năm 2012, khi Nữ công tước xứ Cornwall, nay là Vương hậu Camilla, đeo nó tại buổi công chiếu Skyfall của loạt phim James Bond. Sau hơn một thập kỷ, món trang sức mới trở lại thảm đỏ cùng Kate.

Kate còn đeo trang sức của Công nương Diana

Không dừng ở món đồ của Nữ hoàng Elizabeth, Kate còn lựa chọn đôi khuyên tai ngọc trai và kim cương của Công nương Diana. Đây là đôi khuyên tai được Collingwood Jewelers tặng Diana làm quà cưới năm 1981.

Việc kết hợp hai món trang sức có nguồn gốc từ các thế hệ hoàng gia trước khiến diện mạo của Kate tại Digger mang màu sắc đặc biệt: Chiếc váy Jenny Packham mang hơi hướng thảm đỏ hiện đại, trong khi vòng cổ ametit và khuyên tai ngọc trai lại đưa câu chuyện trở về lịch sử hoàng gia Anh.

Bên cạnh Kate và William, buổi công chiếu còn có sự góp mặt của Tom Cruise, đạo diễn Alejandro González Iñárritu cùng nhiều diễn viên và khách mời nổi tiếng. Digger là bộ phim mới của Tom Cruise và sự kiện tại Leicester Square cũng là một Royal Film Performance, được tổ chức nhằm gây quỹ cho Film and TV Charity.