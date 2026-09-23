Ngày 20/9, trong ngày thứ hai của chuyến thăm tỉnh Aichi, Thiên hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako đã tới Ghibli Park tại thành phố Nagakute. Chuyến đi nằm trong lịch trình nhân dịp hai người tham dự Đại hội Thể thao châu Á Aichi-Nagoya 2026. Đây là lần đầu tiên sau khoảng 7 năm hai người trở lại Aichi kể từ chuyến tham dự Đại hội Trồng cây toàn quốc năm 2019.

Tại Ghibli Park, hai người được đạo diễn Miyazaki Goro giới thiệu về những không gian được tái hiện từ các bộ phim nổi tiếng của Studio Ghibli. Một trong những điểm dừng chân thu hút sự chú ý là khu vực tái hiện cảnh trong bộ phim Spirited Away.

Thiên hoàng và Hoàng hậu đã ngồi cạnh Vô Diện (Kaonashi), nhân vật quen thuộc trong Spirited Away, giống như một cảnh trong bộ phim. Hai người cùng mỉm cười và tạo dáng để chụp ảnh lưu niệm. Đặc biệt, hình ảnh được ghi lại cho thấy phía Hoàng gia sử dụng chính điện thoại thông minh của Thiên hoàng để chụp bức ảnh này.

Khoảnh khắc đời thường này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi hình ảnh Thiên hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako vốn thường gắn với những hoạt động công vụ trang trọng. Lần này, hai người xuất hiện trong một không gian mang đậm dấu ấn văn hóa đại chúng Nhật Bản, thoải mái tham quan và lưu lại kỷ niệm bên một nhân vật hoạt hình nổi tiếng.





Theo thông tin được đạo diễn Miyazaki Goro chia sẻ sau chuyến thăm, Hoàng hậu Masako đã chú ý tới bàn tay của Vô Diện và nhận xét rằng "tay của Vô Diện nhỏ nhỉ". Chi tiết này được ông kể lại khi nói về cuộc gặp với hai vị khách đặc biệt tại Ghibli Park.

Không chỉ tham quan khu vực Spirited Away, Thiên hoàng và Hoàng hậu còn ghé Nekobus Room, không gian lấy cảm hứng từ My Neighbor Totoro. Tại đây, hai người trò chuyện với 8 học sinh tiểu học địa phương.

Trong cuộc gặp, Hoàng hậu Masako hỏi các em có vui không và trò chuyện về những gì các em trải nghiệm tại công viên. Một học sinh kể rằng các em từng được hỏi có bao nhiêu Makkuro Kurosuke, những sinh vật nhỏ màu đen xuất hiện trong thế giới Ghibli, và đã trả lời là 5 con.

Sau chuyến tham quan Ghibli Park, Thiên hoàng và Hoàng hậu tới nhà thi đấu ở Nagoya để theo dõi trận bóng rổ nữ giữa Nhật Bản và Kazakhstan trong khuôn khổ Đại hội Thể thao châu Á. Hai người vỗ tay cổ vũ các vận động viên trước khi kết thúc chuyến thăm Aichi và trở về Tokyo.

Trước đó, ngày 19/9, Thiên hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako đã tham dự lễ khai mạc Đại hội Thể thao châu Á tại Nagoya. Thiên hoàng tuyên bố khai mạc Đại hội, trong khi hai người đứng dậy vỗ tay khi đoàn thể thao Nhật Bản tiến vào sân vận động.

Hình ảnh Thiên hoàng và Hoàng hậu ngồi cạnh Vô Diện vì thế trở thành một trong những khoảnh khắc đáng chú ý nhất trong chuyến công tác Aichi lần này. Không có nghi thức trang trọng hay những bộ trang phục cầu kỳ, hai người đơn giản ngồi bên một nhân vật hoạt hình quen thuộc, mỉm cười và lưu lại một kỷ niệm tại thế giới Ghibli.