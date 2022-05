Vừa nghỉ việc, tôi liền nhận được tin nhắn của đồng nghiệp cũ, nài nỉ một chuyện không thể ngờ nổi

Tôi không muốn gắn bó, làm việc với một chỗ quá lâu vì nhiều lý do, kể cả khi môi trường ấy khiến tôi vui vẻ, cho tôi mức lương thoải mái. Thứ nhất, sự đa dạng về các nơi làm việc khiến bản thân tôi không bị chán, mà cũng sẽ định hướng được rõ hơn mình cần gì, giỏi ở khoản nào. Hai là bản thân tôi khá hướng ngoại, nếu gắn bó quá lâu với một nhóm đồng nghiệp, tôi sẽ thấy hơi bí bách. Càng chuyển địa điểm làm việc, tôi sẽ mở rộng được mối quan hệ hơn.

Tuy có mong muốn như vậy song tôi không phải là người dễ chán, đứng núi này trông núi nọ. Ít nhất một công ty tôi sẽ gắn bó hơn một năm rồi mới rời đi. Tôi đi làm từ hồi năm 2 Đại học tới bây giờ đã gần 27 tuổi rồi, trải qua rất nhiều môi trường tốt có mà xấu cũng có.

Ảnh minh họa.

Tôi mới nghỉ việc hồi giữa tháng 4 vừa rồi, công ty đó tôi đã gắn bó được khoảng gần 2 năm. Chỗ làm này là nơi có mức thu nhập tốt, tăng lương thưởng đều đặn. Hơn nữa tôi còn học được khá nhiều từ sếp. Quả thật sếp tôi vừa giỏi giang, mẫu mực mà còn muốn chia sẻ kiến thức thực tế tới nhân viên.

Trong một năm đầu làm việc ở nơi đó, mọi chuyện khá suôn sẻ và thuận lợi. Tôi có nói chuyện, làm quen và kết thân với mấy đồng nghiệp ngồi cạnh. Thi thoảng sẽ cùng đi ăn trưa, hoặc cuối tuần tới nhà nhau để tổ chức bữa lẩu. Mặc dù đều là đồng nghiệp, có cạnh tranh chút ít trong công việc nhưng chúng tôi vẫn thân nhau lắm, chẳng "đấu đá" ghê gớm gì.

Vậy mà chỉ khoảng 3 tháng sau khi tôi kỷ niệm 1 năm làm việc ở đây, một bước ngoặt đã xảy ra. Người đồng nghiệp tên A, gây ra chuyện tày trời. Chị ấy để lộ kế hoạch ra mắt dự án cho bên ngoài, tôi nghe đồn là vì chị A buôn chuyện với bạn bè. Thậm chí, bao nhiêu trò lươn lẹo trong công việc của chị A cũng bị bại lộ.

Người đồng nghiệp này bị kiểm điểm trước toàn công ty và chính chị ấy đã thôi việc. Dường như, chị A rất oán hận sếp, đôi bên xảy ra tranh cãi suốt nhiều tuần liền. Tôi đứng giữa khá khó xử, cũng chẳng nói gì, tránh "đổ thêm dầu vào lửa". Khi nghỉ việc, chị A cũng rời nhóm chat mà hội đồng nghiệp thân nhau lập nên. Các chị khác nói chị A này tính tình khó ưa, không nên giữ mối quan hệ thân thiết làm gì. Vả lại, chị ta cũng lươn lẹo, khó chơi bền lâu được.

Bẵng đi một thời gian, mọi người trong công ty trầm hẳn. Việc chị A gây ra để lại hậu quả không nhỏ, thậm chí, sếp đã họp rất nhiều lần để cảnh báo về chuyện không được lặp lại sai lầm ấy.

Như đã nói, tôi nghỉ việc hồi cuối tháng 4 vừa rồi. Tôi cảm thấy mình đã chững chạc, gặt hái nhiều kiến thức hơn để trải nghiệm ở những môi trường khác. Ở công ty, tôi được mọi người quý mến, nên lúc tôi nghỉ, ai nấy đều buồn. Thậm chí chị đồng nghiệp ngồi bên cạnh còn khóc nữa.

Ảnh minh họa.

Dự định của tôi là sau khi nghỉ việc, tôi sẽ ở nhà trong tầm 1 tháng để tĩnh dưỡng, tìm công việc mới. Lúc nào cũng cần phải có thời gian nghỉ ngơi để cơ thể không mệt mỏi, rệu rã. Một hôm cuối tuần vừa rồi, bất ngờ chị A nhắn tin qua MXH với tôi. Tôi bị ác cảm với chị ấy từ ngày chuyện thị phi ở công ty vỡ lở, song vì lịch sự, tôi vẫn nói chuyện bình thường.

Chị A biết chuyện tôi mới nghỉ việc, đã nài nỉ tôi về làm cùng chị ấy. Chị cũng giới thiệu công ty chị đang làm rất tốt, lương cao hẳn hơn so với công ty cũ, đặc biệt khách toàn là người nước ngoài, thi thoảng được thưởng dự án lên tới chục triệu. Đồng thời, chị A còn nịnh nọt tôi: "Chị biết năng lực của em tốt, cũng may em đã nghỉ cái nơi ấy. Nếu em không về công ty chị làm, sẽ là một thiếu sót lớn đấy. Hi vọng em sẽ suy nghĩ kỹ nhé".

Tôi khá bối rối trước lời mời này. Cơ hội có vẻ triển vọng, song về nhân cách của chị A thì tôi không tin được nữa rồi. Có lẽ tôi sẽ quyết định lý trí một chút, tốt nhất không dây dưa với người đồng nghiệp như chị ta, để tránh rước họa về sau.

https://afamily.vn/vua-nghi-viec-toi-lien-nhan-duoc-tin-nhan-cua-dong-nghiep-cu-nai-ni-mot-chuyen-khong-the-ngo-noi-20220505165126557.chn