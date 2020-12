Vừa mở cửa phòng tân hôn, tôi chết lặng khi thấy người đàn ông lạ mặc mỗi chiếc quần đùi đang ngủ ngon lành trên giường cưới

Du là người đàn ông đẹp trai, mọi người trong công ty kính nể và rất nhiều cô gái khát khao được làm vợ của anh ấy. Nhưng anh ấy chẳng để ý đến ai mà chỉ muốn quan tâm đến mình tôi thôi.



Tình yêu chân thành của anh khiến trái tim tôi rung động, để rồi mới có hai tháng tìm hiểu nhau, tôi đã đồng ý lời cầu hôn của Du. Sau đó đám cưới của chúng tôi nhanh chóng được diễn ra trong niềm vui của bố mẹ hai bên.

Vì Du đã có căn hộ chung cư cao cấp nên sau khi cưới chúng tôi không ở nhà bố mẹ chồng mà được đưa về thẳng nhà riêng của anh ấy để sống. Chúng tôi sẽ có đêm tân hôn riêng tư mà không có ai làm phiền.

Thế nhưng khi vừa bước vào phòng tân hôn, tôi kinh ngạc với người đàn ông lạ mặc mỗi chiếc quần đùi đang ngủ say trên giường. Tôi sợ hãi la hét thất thanh, thấy vậy chồng hốt hoảng chạy đến hỏi chuyện gì?

Khi anh nhìn thấy người trên giường liền bảo tôi ra ngoài phòng khách đợi, còn anh thì đóng chặt cửa lại rồi làm cái gì trong đó khá lâu. Đứng ở ngoài, tôi cố nghe xem họ nói gì trong đó nhưng bất thành, vì cánh cửa cách âm quá tốt.

Sốt ruột quá, tôi đập cửa phải mất vài phút sau cánh cửa mới chịu mở. Khi đó người đàn ông lạ kia đã mặc quần áo chỉnh tề và bước sang phòng bên cạnh đóng cửa lại như thể là người nhà vậy.

Ảnh minh họa

Chồng tôi bảo đó là bạn thân tên Tiến, mấy tháng gần đây đang bị thất nghiệp, không có tiền thuê nhà nên đã mời cậu ấy về ở cùng trong căn hộ chung cư này. Tôi bảo tại sao Tiến không đến dự đám cưới mà lại nằm ngủ trên giường cưới của hai vợ chồng? Anh ấy bảo đêm qua hai người uống quá say nên ngủ nhầm phòng, giờ cậu ấy mới tỉnh rượu đó. Vì Tiến còn đang buồn chuyện thất nghiệp và đau đầu do say rượu nên không nói chuyện với tôi, Du còn bảo tôi thông cảm cho vẻ mặt lầm lì của bạn anh ấy.

Cứ nghĩ sẽ có đêm tân hôn mặn nồng, nào ngờ lâm trận được vài phút chồng đã lăn ra ngủ để mặc tôi hụt hẫng hờn giận. Nằm ngẫm nghĩ, tôi cảm thấy chuyện này có gì đó rất khó hiểu và vô lý. Chuyện Tiến không đến đám cưới, cứ nằm ở phòng tân hôn của chúng tôi ngủ, tôi không tin lời giải thích của chồng. Liệu hai người họ có bí mật gì mà tôi không biết không? Tại sao vẻ mặt Tiến khi gặp tôi lại cau có khó chịu như vậy? Tôi hoang mang quá.

