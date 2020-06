Vừa gay gắt xưng "tao - mày", tuyên bố vào Sài Gòn "xử đẹp" Vũ Khắc Tiệp, Khắc Việt đã xóa ngay status và đổi lại thành "anh - tôi"

Chỉ khoảng gần 1 tiếng sau khi đăng tải status chỉ đích danh Vũ Khắc Tiệp cùng tuyên bố vào ngay Sài Gòn để gặp mặt thì nam ca sĩ Khắc Việt đã quyết định xóa bỏ dòng trạng thái này.

Trong chia sẻ mới nhất, Khắc Việt cũng chia sẻ lý do mà anh "lên án" Vũ Khắc Việt. Trong chia sẻ lần này của Khắc Việt có phần mềm mỏng hơn trước rất nhiều.

Tất nhiên, cách xưng hô của Khắc Việt cũng chuyển từ "tao - mày" thành "anh - tôi". Khắc Việt chia sẻ: "Tôi xin phép xoá status, tôi không phải sợ mà tôi sợ tính nóng tính của tôi lại làm vợ con tôi suy nghĩ. Tôi mong Khắc Tiệp liên hệ lại tôi, muốn gì nói gì là câu chuyện của 2 thằng đàn ông".

Khắc Việt cũng giải thích lý do tại sao lên án Vũ Khắc Tiệp: "Tôi lên án anh, vì tôi thấy anh đi nhiều nơi, cũng gọi là hiểu biết mà anh cư xử quá kém, lại còn đinh doạ đánh 1 bạn chụp ảnh nào đấy. Còn câu chuyện hôm nay anh bảo tôi đóng vai anh hùng, tôi muốn gặp anh nói chuyện không qua mạng xã hội, anh muốn giải quyết như nào tôi cũng theo, ok. Tôi lên án anh, anh nói tôi ok, nhưng cấm được động đến gia đình và vợ con tôi trong câu chuyện, hãy giải quyết chỉ tôi và anh".

Mặc dù giọng điệu đã mềm mỏng hơn trước đó nhưng Khắc Việt khẳng định vẫn muốn gặp Vũ Khắc Tiệp để giải quyết.

Chúng tôi đã liên hệ với Vũ Khắc Tiệp nhưng hiện tại "ông bầu Ngọc Trinh" vẫn đang khóa máy.