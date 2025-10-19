Từng bị đồn sang Việt Nam “tuyển vợ”, Hoàng tử Mateen của Brunei nay sắp lên chức bố!

Ngày 14/10, Hoàng tử Mateen của Brunei chính thức thông báo vợ anh – Anisha Isa Kalebic đang mang thai con đầu lòng. Tin vui được chính Hoàng tử đăng tải lên Instagram, kèm dòng chú thích khiến dân tình tan chảy: "Và rồi chúng tôi đã thành ba".

Trong bức ảnh đen trắng, Mateen nắm chặt tay vợ khi cô nhẹ nhàng ôm bụng bầu, ánh mắt đầy yêu thương hướng về chồng. Cặp đôi đứng trên sân thượng, ánh sáng dịu nhẹ bao quanh, tạo nên khung cảnh lãng mạn chẳng khác gì một bộ phim.

Phần bình luận bên dưới ngập tràn lời chúc mừng từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có cả diễn viên Henry Golding và Gregg Sulkin. Nhiều fan Việt cũng nhanh chóng chia sẻ lại hình ảnh, gọi đây là "tin vui đẹp nhất tháng 10" và không quên "than nhẹ": "Vậy là Hoàng tử quốc dân đã chính thức có baby rồi sao!".

Hoàng tử Mateen, 34 tuổi, là con trai thứ tư và con thứ 10 của Quốc vương Hassanal Bolkiah – người giàu có và quyền lực bậc nhất thế giới. Anh nổi tiếng với ngoại hình điển trai, thần thái quý tộc cùng phong cách sống năng động: Chơi polo, lái phi cơ riêng và thường xuyên tham gia các nhiệm vụ Hoàng gia cùng cha.

Trước khi kết hôn, Mateen từng được mệnh danh là "hoàng tử trong mộng" của hàng triệu cô gái. Tên anh từng đứng đầu nhiều bảng xếp hạng "Hoàng tử độc thân quyến rũ nhất thế giới". Đặc biệt, hồi năm 2023, mạng xã hội Việt từng rộ tin đồn anh sang Việt Nam "tìm vợ", khiến fan nữ cả nước sôi sục, còn từ khóa "Hoàng tử Brunei tuyển vợ" leo top tìm kiếm chỉ sau vài giờ. Dù thông tin sau đó được xác nhận là tin đồn, nhưng nó đủ để chứng minh sức ảnh hưởng cực lớn của Mateen tại Việt Nam.

Tháng 1/2024, Hoàng tử Mateen tổ chức đám cưới kéo dài 10 ngày với người đẹp Anisha Isa Kalebic - người bạn lâu năm được cho là đã hẹn hò cùng anh trong nhiều năm. Hôn lễ xa hoa bậc nhất châu Á, kết hợp giữa nghi thức Hồi giáo truyền thống và lễ cưới hiện đại, khiến giới truyền thông quốc tế không ngớt lời ca ngợi.

Từ sau đám cưới, cặp đôi thường xuyên chia sẻ hình ảnh trong những chuyến du lịch sang trọng khắp thế giới, từ châu Âu, Trung Đông đến Maldives. Và nay, họ sắp chào đón thành viên thứ ba - một tin vui được ví như "chương mới đẹp nhất trong câu chuyện cổ tích hoàng gia" của Brunei.

Có lẽ, với những người từng "mơ mộng" về Hoàng tử Mateen, tin anh sắp làm cha là một chút tiếc nuối, nhưng cũng là minh chứng cho một tình yêu thật sự, lãng mạn và bền vững đúng chất của một câu chuyện cổ tích giữa đời thực.