Chỉ còn vài ngày nữa, Peter Phillips, 48 tuổi, cháu trai cả của cố Nữ hoàng Elizabeth, sẽ tổ chức đám cưới lần hai với Harriet Sperling. Đây được xác nhận là một lễ cưới ấm cúng, riêng tư nhưng không vì thế mà kém phần được dư luận quan tâm. Ai được mời, ai bị bỏ qua, và quan trọng hơn: Chiếc vương miện nào sẽ xuất hiện trên đầu cô dâu?

Lễ cưới "thân mật" nhưng đáng chú ý

Peter Phillips không mang tước hiệu hoàng gia, không bị ràng buộc bởi nghĩa vụ công vụ chính thức, và đã sống phần lớn cuộc đời ngoài ánh đèn sân khấu hoàng gia. Người bạn thân của cặp đôi tiết lộ với tạp chí Hello! rằng đám cưới ngày 6/6 được lên kế hoạch như một "dịp sum họp thân mật", dù danh sách khách mời có sự hiện diện của nhiều thành viên hoàng gia cấp cao.

Đây là cuộc hôn nhân lần hai của cả hai. Peter từng kết hôn với Autumn Kelly từ năm 2008 đến 2021, và họ có hai con gái là Savannah, 15 tuổi, và Isla, 14 tuổi. Harriet, 45 tuổi, trước đây từng kết hôn với huấn luyện viên thể hình Antonio St. John Sperling và có một con gái tên Georgina, 13 tuổi.

Vương miện nào chờ cô dâu Harriet?

Câu hỏi khiến giới mộ điệu hoàng gia tò mò nhất lúc này là liệu Harriet có diện vương miện trong ngày trọng đại hay không, và nếu có thì sẽ là chiếc nào. Mẹ chồng tương lai của cô - Vương nữ Anne (Princess Royal), 75 tuổi, sở hữu một bộ sưu tập vương miện đáng nể.

Chiếc Festoon Diamond Tiara là vật phẩm cá nhân đặc biệt của Vương nữ Anne, được tặng vào năm 1973 khi bà đỡ đầu cho một con tàu của Tập đoàn Vận tải Hong Kong. Bà đã đội chiếc vương miện này trong bộ ảnh đính hôn cùng người chồng đầu tiên Mark Phillips - cha của Peter và Zara. Nhưng đây cũng chính là chiếc vương miện mà Vương nữ Anne từng cho Autumn Kelly mượn trong đám cưới năm 2008. Vì lý do đó, khả năng nó xuất hiện lần nữa trong đám cưới của Peter được đánh giá là thấp nhất.

Một ứng cử viên khác là chiếc Meander Tiara, mang di sản Hy Lạp hoàng gia. Chiếc vương miện này được Công nương Alice xứ Battenberg truyền lại cho con dâu, tức Nữ hoàng Elizabeth trong dịp kết hôn năm 1947. Nữ hoàng không bao giờ đội công khai mà tặng lại cho Vương nữ Anne nhân sinh nhật thứ 18. Ý nghĩa đặc biệt của nó đã được khẳng định khi Vương nữ Anne cho con gái Zara mượn trong đám cưới với Mike Tindall năm 2011.

Còn chiếc Pineflower Aquamarine Tiara, ban đầu là quà kỷ niệm của Vua George VI tặng Hoàng hậu, về tay Vương nữ Anne trong ngày cưới năm 1973. Chiếc vương miện này thường xuyên xuất hiện tại các quốc yến, nhưng chưa từng được đội bởi một cô dâu hoàng gia và đám cưới của Harriet có thể là lần đầu tiên.

Tuy nhiên, cũng hoàn toàn có thể Harriet sẽ không đội vương miện nào cả. Vương hậu Camilla từng chọn chiếc headpiece lông vũ mạ vàng của Philip Treacy thay vì vương miện trong đám cưới dân sự với Vua Charles năm 2005 - một đám cưới lần hai, hoàn cảnh khá tương đồng.

Ai được mời, ai vắng mặt?

Danh sách khách mời xác nhận sự hiện diện của Công chúa Anne, Đô đốc Timothy Laurence, Zara và Mike Tindall, Quốc vương Charles, Vương hậu Camilla, Thân vương xứ Wales William cùng Vương phi Kate. Tuy nhiên, có hai cái tên đáng chú ý vắng mặt.

Vương tử Harry không được mời. Một người bạn của Peter nói thẳng với Hello!: "Peter và Harry đã không liên lạc nhiều năm nay và đơn giản là mất kết nối, vì vậy anh ấy không được mời". Người phát ngôn của cả hai phía từ chối bình luận.

Cựu Vương tử Andrew và Sarah Ferguson cũng không có tên trong danh sách. Theo nguồn thân cận, sự xuất hiện của họ sẽ là "điều gây xao nhãng" trong bối cảnh những tranh cãi pháp lý và mối liên hệ đang bị xem xét lại với Jeffrey Epstein.

Đám cưới của Peter Phillips hứa hẹn là sự kiện nhỏ nhưng không thiếu phần kịch tính đúng kiểu hoàng gia.

*Theo People