Tuần này, Công chúa Elisabeth của Bỉ chính thức nhận bằng thạc sĩ chính sách công từ Harvard Kennedy School sau hai năm học tập tại Mỹ. Nhân dịp đó, vị công chúa 24 tuổi lần đầu tiên chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn lớn về mối quan hệ đặc biệt của cô với những người bạn không ai có thể thay thế: Những công chúa tương lai cùng thế hệ, những người hiểu hơn ai hết áp lực của việc sinh ra đã được định sẵn một vương miện.

Nhóm chat của những người thừa kế ngai vàng

Câu chuyện bắt đầu khi Công chúa Catharina-Amalia của Hà Lan, 22 tuổi, tiết lộ với tờ HNL rằng cô đang có một nhóm WhatsApp riêng với hai người bạn hoàng gia thân thiết: Công chúa Elisabeth của Bỉ và Công chúa Ingrid Alexandra của Na Uy. Cả ba đều là những nữ thừa kế đang chờ đến ngày kế vị ngai vàng của đất nước mình - một hoàn cảnh hiếm có đến mức gần như không ai ngoài họ có thể thực sự đồng cảm.

Công chúa Elisabeth xác nhận tình bạn này và chia sẻ thêm: "Chúng tôi đã biết nhau từ lâu và thỉnh thoảng gặp nhau tại các sự kiện". Cô cũng nói thêm một điều đáng chú ý: "Ở thế hệ của tôi, có nhiều phụ nữ đang ở vị trí này. Chúng tôi đều trong cùng một hoàn cảnh. Đây là thử thách chúng tôi sẽ cùng nhau đối mặt".

Thế hệ nữ hoàng mới của châu Âu

Đây không phải ba người xa lạ vô tình quen nhau qua sự kiện ngoại giao. Năm 2022, khi Công chúa Ingrid Alexandra của Na Uy tròn 18 tuổi, cả Amalia lẫn Elisabeth đều có mặt để chúc mừng. Ba người cùng đội vương miện chụp một bức ảnh chung nổi tiếng bên cạnh Công chúa Estelle của Thụy Điển và Thân vương Charles của Luxembourg. Bức ảnh đó trở thành biểu tượng của một thế hệ hoàng gia mới trẻ hơn, đa dạng hơn và phần lớn là phụ nữ.

Sự dịch chuyển này không phải ngẫu nhiên. Nhiều quốc gia châu Âu đã thay đổi luật kế vị sang chế độ truyền ngôi tuyệt đối nghĩa là con đầu lòng kế vị bất kể giới tính. Bỉ áp dụng quy định này 10 năm trước khi Elisabeth ra đời, đảm bảo vị trí của cô không bị ảnh hưởng dù sau đó có thêm hai em trai.

"Tôi không có hình mẫu nữ hoàng Bỉ nào để noi theo"

Khi lên ngôi sau Quốc vương Philippe, Elisabeth sẽ trở thành nữ quân chủ đầu tiên trong lịch sử Bỉ - một cột mốc lịch sử mà chính cô thừa nhận là áp lực theo cách riêng của nó. "Đây thực sự là lần đầu tiên, mang tính lịch sử. Điều đó có nghĩa là tôi không có hình mẫu nữ hoàng Bỉ nào để nhìn vào. Đó là một thách thức", cô nói trong cuộc phỏng vấn với tờ HNL. "Nhưng giới tính không phải thứ duy nhất định nghĩa con người tôi".

Đây cũng là lý do nhóm chat kia trở nên có ý nghĩa hơn bình thường. Khi bạn là người đầu tiên, việc có những người bạn cùng chịu áp lực tương tự dù ở một quốc gia khác là điều không dễ có được.

Biết cả đời mình sẽ làm gì, và thấy bình yên với điều đó

Tốt nghiệp Harvard ở tuổi 24 với tấm bằng thạc sĩ chính sách công là một bước chuẩn bị rõ ràng cho vai trò phía trước. Nhưng điều thú vị hơn là thái độ của Elisabeth trước vận mệnh đã được định sẵn từ khi chào đời. "Thực ra tôi thấy vui khi biết mình sẽ làm gì trong phần còn lại của cuộc đời", cô chia sẻ. "Nhiều người sống trong sự bất định, không biết mình đang đi về đâu. Có một vẻ đẹp nhất định trong việc biết rằng: đây là con đường của tôi, và nó dẫn đến đó".

Không phải ai cũng có thể nói điều đó và nghe thật lòng. Với Elisabeth, có vẻ như đó là sự thật.

Theo People