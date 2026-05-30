Bước qua tháng 6, khí trời nóng dần nhưng đường tài lộc lại không đi cùng nhịp với thời tiết. Có người tuần này thấy tiền vào như nước, có người lại loay hoay với những khoản chi không tên. Mượn 12 quẻ trong Kinh Dịch để soi chiếu 12 con giáp, bài viết phía dưới gợi mở từng nẻo vận trình từ ngày 1/6 đến 7/6, để mỗi người tự đối chiếu, tự liệu mà bước.

Tuất, Sửu, Mùi: Bộ ba được quẻ vượng dẫn đường

Tuổi Tuất - Quẻ Đại Hữu: Quẻ Đại Hữu nói về sự dư dả, ánh sáng chiếu rọi muôn phương, người làm chủ giữ được lòng khiêm thì của cải tự đến. Tuổi Tuất bước vào tuần này với khí thế của người vừa gỡ được nút thắt cũ. Đầu tuần, vào ngày thứ Hai 1/6, có thể nhận được tin nhắn liên quan đến một khoản tiền tưởng đã quên. Giữa tuần là thời điểm tốt để chốt hợp đồng, nhất là với những ai làm nghề tự do, môi giới, sáng tạo nội dung. Lưu ý cuối tuần đừng vì vui mà bao đồng quá mức, lộc đến tay rồi vẫn cần giữ lại phần để dành.

Tuổi Sửu - Quẻ Thăng: Quẻ Thăng tượng cho cây non vươn lên khỏi mặt đất, chậm mà chắc. Tuổi Sửu vốn quen với cách làm cần mẫn, tuần 1/6-7/6 đúng là lúc công sức tích góp bấy lâu bắt đầu đơm quả. Khoảng thứ Tư 3/6 đến thứ Sáu 5/6 là quãng đẹp nhất, dễ có lời khen từ cấp trên hoặc cơ hội được giới thiệu khách mới. Đừng sốt ruột so sánh với người xung quanh, đường của tuổi Sửu là đường dài, đi vững hơn chạy nhanh.

Tuổi Mùi - Quẻ Tiệm: Quẻ Tiệm dạy về sự tiến lên từ tốn như chim hồng bay theo thứ tự. Người tuổi Mùi tuần này hợp với những quyết định có tính chuẩn bị, ví dụ mở một kênh bán hàng phụ, học thêm một kỹ năng để tăng thu nhập sau này. Ngày thứ Năm 4/6 và Chủ nhật 7/6 dễ gặp quý nhân là người lớn tuổi hơn, có kinh nghiệm. Đừng ngại hỏi, đừng ngại nhờ, vì lộc của tuổi Mùi tuần này nằm ở những cuộc trò chuyện tưởng chừng vô tình.

Tý, Dần, Thìn: Quẻ trung hòa, làm đúng phận sẽ có phần

Tuổi Tý - Quẻ Tỷ: Quẻ Tỷ nói về sự gắn kết, nương tựa. Tuổi Tý tuần này không nên đơn thương độc mã, hợp tác sẽ mở ra cơ hội mà đi một mình không thấy. Thứ Ba 2/6 là ngày đáng chú ý cho việc gặp gỡ, kết nối.

Tuổi Dần - Quẻ Đồng Nhân: Quẻ Đồng Nhân ứng với việc cùng người khác làm việc lớn. Tuổi Dần vốn cá tính mạnh, tuần này cần bớt cái tôi để giữ mối quan hệ làm ăn. Tiền bạc không bùng nổ nhưng ổn định, đặc biệt là khoảng giữa tuần.

Tuổi Thìn - Quẻ Tỉnh: Quẻ Tỉnh hình tượng cái giếng, nước trong nhưng phải có người múc mới dùng được. Tuổi Thìn tuần này có cơ hội nhưng cần chủ động đề xuất, đừng chờ ai mời. Cuối tuần thích hợp cho việc rà soát lại sổ thu chi, có thể phát hiện ra một khoản đang rò rỉ mà chưa để ý.





Mão, Tỵ, Ngọ: Quẻ cảnh báo, đi chậm mới giữ được của

Tuổi Mão - Quẻ Tốn: Quẻ Tốn là gió, mềm mại nhưng cũng dễ tản mát. Tuổi Mão tuần 1/6-7/6 nên hạn chế quyết định tài chính bốc đồng, nhất là khoảng thứ Bảy 6/6. Mua sắm theo cảm hứng dễ thành hối tiếc, đầu tư theo lời rỉ tai càng nên tránh.

Tuổi Tỵ - Quẻ Khốn: Quẻ Khốn ứng với cái khó, nhưng khó không phải là hết. Tuổi Tỵ tuần này có thể gặp một khoản chi phát sinh ngoài dự tính, đừng hoảng. Bình tĩnh sắp xếp, ưu tiên việc cấp thiết, gác lại chuyện chưa cần. Đầu tuần là quãng nhạy cảm nhất.

Tuổi Ngọ - Quẻ Cấu: Quẻ Cấu nói về gặp gỡ bất ngờ, có thể tốt có thể xấu. Tuổi Ngọ tuần này cẩn thận với những lời mời đầu tư nghe quá hấp dẫn, đặc biệt là từ người quen biết qua mạng. Nếu chưa rõ ràng thì cứ giữ tiền trong túi, lộc thật không bao giờ vội.

Thân, Dậu, Hợi: Quẻ vừa phải, tự liệu mà giữ nhịp

Tuổi Thân - Quẻ Tùy: Quẻ Tùy là theo thời mà động. Tuổi Thân tuần này hợp với việc thuận theo dòng chảy công việc đang có, chưa phải lúc đổi hướng lớn. Ngày thứ Tư 3/6 có thể có tin vui nho nhỏ về thưởng hoặc hoa hồng.

Tuổi Dậu - Quẻ Lữ: Quẻ Lữ là người lữ khách, di chuyển nhiều, làm việc xa. Tuổi Dậu tuần này nếu có chuyến công tác hoặc đơn hàng ở xa thì nên nhận, lộc nằm ở những nơi không quen thuộc.

Tuổi Hợi - Quẻ Di: Quẻ Di liên quan đến nuôi dưỡng, ăn uống, tích trữ. Tuổi Hợi tuần này hợp với việc chăm chút lại nguồn thu cố định hơn là chạy theo khoản thu mới. Một bữa cơm với người thân vào cuối tuần có thể mang đến gợi ý làm ăn không ngờ.

Tuần lễ đầu tháng 6 không phải tuần của những cú bứt phá ngoạn mục cho tất cả, mà là tuần để mỗi con giáp đối diện đúng phần việc của mình. Người được quẻ vượng thì tận dụng, người gặp quẻ cảnh báo thì giữ mình, cả hai đều là cách để đi qua một tuần trọn vẹn.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.