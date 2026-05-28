Trong vòng chưa đầy một tuần, Hoàng gia Na Uy liên tiếp nhận những tin tức không vui. Vương hậu Sonja, 88 tuổi, nhập viện khẩn cấp vì các vấn đề về tim. Quốc vương Harald vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau đợt nhập viện hồi đầu năm. Và Vương phi Mette-Marit, người con dâu của hoàng gia, đang ngày càng phụ thuộc vào ống thở oxy trong các lần xuất hiện trước công chúng. Một hoàng gia từng được ngưỡng mộ vì hình ảnh gần gũi, bình dị đang đi qua giai đoạn thử thách nhất trong nhiều thập kỷ.

Vương hậu Sonja nhập viện lần thứ ba trong vòng 16 tháng

Ngày 27/5, Hoàng gia Na Uy chính thức thông báo Vương hậu Sonja đã được đưa vào Bệnh viện Quốc gia Oslo để điều trị các vấn đề về tim. Thông báo viết: "Vương hậu hôm nay được nhập viện tại Bệnh viện Quốc gia do các vấn đề tim mạch". Trước đó ba ngày, vào Chủ nhật 24/5, hoàng gia đã thông tin bà đang được điều trị suy tim và rung nhĩ, cần nghỉ ngơi một tuần và điều chỉnh thuốc. Ngay hôm sau, tất cả lịch công vụ của bà lập tức bị hủy, bao gồm cuộc gặp đã lên kế hoạch với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Đây không phải lần đầu sức khỏe của Vương hậu Sonja gây lo ngại. Tháng 1/2025, bà phải cấy máy tạo nhịp tim sau khi bị rung nhĩ trong một chuyến nghỉ trượt tuyết và được trực thăng đưa đến bệnh viện Lillehammer cấp tốc. Ba tháng sau, trong kỳ nghỉ Phục Sinh tại biệt thự riêng ở vùng núi Jotunheimen, bà lại được trực thăng chuyển viện lần thứ hai vì khó thở. Lần nhập viện này là lần thứ ba trong vòng 16 tháng, một chuỗi biến cố sức khỏe dồn dập với người phụ nữ đã ở tuổi 88.

Quốc vương Harald cũng không tránh khỏi những tháng năm khắc nghiệt

Vương hậu Sonja không phải thành viên duy nhất của hoàng gia Na Uy phải vật lộn với sức khỏe trong những năm gần đây. Quốc vương Harald, người bạn đời của bà, liên tiếp đối mặt với các vấn đề nghiêm trọng, phẫu thuật chân năm 2022, hai lần mắc Covid vào 2022 và 2023, đặt máy tạo nhịp tim năm 2024, và tháng 2/2026 phải nhập viện vì nhiễm trùng và mất nước khi đang nghỉ dưỡng tại Tenerife. Ở tuổi 87, Quốc vương Harald vẫn tiếp tục thực hiện vai trò người đứng đầu đất nước dù thể trạng không còn như trước.

Vương phi Mette-Marit và cuộc chiến với lá phổi

Có lẽ điều đang gây lo lắng nhất trong hoàng gia Na Uy lúc này là tình trạng của Vương phi Mette-Marit, 52 tuổi, con dâu của Vương hậu Sonja và vợ của Thái tử Haakon, người kế vị ngai vàng. Được chẩn đoán xơ phổi mạn tính từ năm 2018, những tháng gần đây bà thường xuyên xuất hiện trước công chúng với ống thở oxy gắn trên mặt, hình ảnh phản ánh rõ sự tiến triển của căn bệnh.

Hôm 26/5, Thái tử Haakon nói chuyện với báo chí và không che giấu sự lo lắng. Ông cho biết: "Vương phi đang bệnh nặng, và tôi nghĩ gần đây sức khỏe có chiều hướng xấu hơn. Tôi thực sự lo lắng". Khi được hỏi về khả năng ghép phổi, Thái tử nói đó là quyết định của các bác sĩ: "Đây là vấn đề y tế. Họ là người quyết định khi nào thích hợp. Nhưng tôi nghĩ gần đây sức khỏe đã sa sút nhiều hơn, thật đáng tiếc".

Hoàng gia Na Uy từ lâu được người dân yêu mến vì lối sống giản dị, thân thiện và cởi mở hiếm có trong giới hoàng tộc châu Âu. Những gì đang xảy ra với Vương hậu Sonja, Quốc vương Harald và Vương phi Mette-Marit là lời nhắc nhở rằng sau những nghi lễ và vương miện, họ cũng chỉ là những con người đang già đi, đau ốm và yêu thương nhau như bất kỳ gia đình nào khác.

*Theo People