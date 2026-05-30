Lời khuyên cho 12 chòm sao trong tuần mới (1/6-7/6)

Bước sang tuần đầu tiên của tháng 6, năng lượng vũ trụ chuyển dịch khá rõ rệt khi sao Sao Thủy bắt đầu giai đoạn vận hành thuận lợi hơn, trong khi Mặt Trăng đi qua các cung Khí mang đến nhiều cơ hội kết nối, đàm phán và mở rộng quan hệ. Tuy nhiên, không phải chòm sao nào cũng được hưởng trọn vẹn dòng chảy thuận lợi này. Có người sẽ thấy mọi việc trôi chảy đến bất ngờ, có người lại phải đối mặt với những thử thách nhỏ đòi hỏi sự linh hoạt và bình tĩnh. Dưới đây là lời khuyên dành riêng cho từng chòm sao, gợi mở những điều nên làm và nên tránh để bạn đi qua bảy ngày này một cách trọn vẹn nhất.

Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử: Khởi đầu nóng vội dễ trượt chân

Bạch Dương bước vào tuần với năng lượng dồi dào nhưng dễ bị cuốn theo cảm xúc nhất thời. Thứ Hai ngày 1/6, bạn nên dành thời gian sắp xếp lại danh sách công việc thay vì lao ngay vào việc khó. Giữa tuần, đặc biệt là thứ Tư, một cuộc trò chuyện tưởng chừng đơn giản có thể mở ra cơ hội nghề nghiệp mới, hãy lắng nghe nhiều hơn nói. Cuối tuần thích hợp để vận động ngoài trời, giải tỏa căng thẳng tích tụ.

Kim Ngưu sẽ thấy tài chính có dấu hiệu khởi sắc nhẹ trong nửa đầu tuần, đặc biệt từ những khoản thu nhập phụ. Tuy nhiên, đừng vội đầu tư hay chi tiêu lớn vào thứ Năm ngày 4/6, vì đây là ngày bạn dễ ra quyết định cảm tính. Lời khuyên thực tế: ghi chép lại mọi khoản thu chi trong tuần để có cái nhìn rõ ràng hơn cho tháng tới. Trong tình cảm, sự bao dung sẽ giúp bạn hóa giải một hiểu lầm cũ.

Song Tử là chòm sao được vũ trụ ưu ái nhất tuần này nhờ Sao Thủy, hành tinh chủ quản, đang trong giai đoạn thuận lợi. Tuy nhiên, càng nhiều cơ hội đến, bạn càng dễ phân tán năng lượng. Hãy chọn một việc quan trọng nhất để tập trung từ thứ Ba đến thứ Năm. Cuối tuần, một mối quan hệ cũ có thể quay trở lại, bạn cần tỉnh táo để không lặp lại sai lầm.

Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ: Lùi một bước để nhìn rõ hơn

Cự Giải có thể cảm thấy hơi chùng xuống vào đầu tuần do những lo lắng về gia đình hoặc người thân. Đây không phải lúc gồng mình giải quyết mọi chuyện một mình. Thứ Tư ngày 3/6 là thời điểm thích hợp để mở lòng chia sẻ với người mình tin tưởng. Về công việc, hãy hoàn thành những việc còn dang dở trước khi nhận thêm trách nhiệm mới.

Sư Tử bước vào tuần với khao khát được công nhận, điều này có thể khiến bạn vô tình tạo áp lực cho đồng nghiệp hoặc người thân. Lời khuyên dành cho Sư Tử là chuyển hướng năng lượng từ việc chứng minh sang việc xây dựng. Thứ Sáu ngày 5/6 đặc biệt thuận lợi cho việc trình bày ý tưởng, thuyết trình hoặc phỏng vấn. Trong tình cảm, một cử chỉ quan tâm nhỏ sẽ có sức nặng hơn nhiều lời nói hoa mỹ.

Xử Nữ cần để ý đến sức khỏe nhiều hơn trong tuần này, đặc biệt là vấn đề tiêu hóa và giấc ngủ. Đừng để guồng quay công việc khiến bạn bỏ bữa hoặc thức khuya liên tục. Giữa tuần là thời điểm tốt để bạn rà soát lại kế hoạch tài chính nửa cuối năm, có thể bạn sẽ phát hiện ra một khoản chi không cần thiết đang âm thầm bào mòn ngân sách.

Thiên Bình, Bọ Cạp, Nhân Mã: Cơ hội đến từ những kết nối bất ngờ

Thiên Bình sẽ có nhiều cuộc gặp gỡ thú vị trong tuần, đặc biệt từ thứ Ba đến thứ Năm. Đừng ngại bước ra khỏi vùng an toàn, một sự kiện hoặc buổi cà phê tưởng chừng xã giao có thể mang đến đối tác hợp tác lâu dài. Trong tình yêu, sự thẳng thắn vừa đủ sẽ giúp bạn tránh được hiểu lầm.

Bọ Cạp tuần này có chiều sâu trực giác rất mạnh, hãy tin vào cảm nhận đầu tiên của mình khi gặp người mới hoặc cân nhắc một lời đề nghị. Thứ Bảy ngày 6/6 là ngày phù hợp để bạn dọn dẹp không gian sống, vứt bỏ những thứ không còn cần thiết, vừa giúp tinh thần nhẹ nhõm vừa mở đường cho năng lượng mới.

Nhân Mã sẽ thấy hứng thú với việc học hỏi điều mới, có thể là một khóa học ngắn, một cuốn sách hay một chuyến đi gần. Hãy tận dụng nguồn cảm hứng này thay vì để nó trôi qua. Tuy nhiên, tránh đưa ra cam kết dài hạn vào Chủ Nhật ngày 7/6, hãy để mọi quyết định lớn chờ đến tuần sau.

Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư: Bền bỉ chính là chiến thắng

Ma Kết tiếp tục đi đúng hướng với phong cách chậm mà chắc của mình. Tuần này sếp hoặc người có ảnh hưởng có thể để mắt đến bạn, đừng quá khiêm tốn khi nói về thành quả của mình. Tài chính ổn định, có cơ hội nhận thêm một nguồn thu nhỏ vào cuối tuần.

Bảo Bình có nhiều ý tưởng sáng tạo bùng nổ trong tuần, nhưng cần một người bạn đồng hành thực tế để biến ý tưởng thành hành động. Thứ Năm ngày 4/6 là ngày tốt để bạn kết nối với cộng sự cũ hoặc tham gia một nhóm chuyên môn.

Song Ngư cần học cách nói không trong tuần này. Bạn rất dễ ôm đồm việc của người khác vì lòng tốt, nhưng điều đó khiến bạn kiệt sức. Hãy ưu tiên bản thân, dành thời gian cho việc mình thực sự yêu thích vào cuối tuần.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.