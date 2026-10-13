Vũ Thúy Quỳnh ước con có mũi cao thừa hưởng từ bố mẹ, hạnh phúc vì Đức Phạm luôn đồng hành

Cuối tháng 8/2026, người đẹp Vũ Thúy Quỳnh công khai chuyện mang thai con đầu lòng với doanh nhân Đức Phạm. Cô thường xuyên chia sẻ cuộc sống của bản thân trong thời gian mang bầu.

Mới đây, Vũ Thúy Quỳnh đăng tải đoạn clip quay cùng bạn trai Đức Phạm. Cô bày tỏ ao ước con trai đầu lòng sẽ thừa hưởng gen mũi cao của cả bố và mẹ. Cô chia sẻ: "Hai chiếc mũi này thì rất là hy vọng baby sẽ có mũi cao và xinh yêu nha".

Vũ Thúy Quỳnh hạnh phúc vì luôn có bạn trai đồng hành suốt thời gian mang bầu.

Đáng chú ý, Vũ Thúy Quỳnh còn tiết lộ cô sẽ được tận hưởng dịch vụ ở cữ cao cấp chuẩn 5 sao sau khi sinh, trước khi chính thức về nhà Đức Phạm làm dâu. Điều này cho thấy mối quan hệ giữa cô và doanh nhân Đức Phạm đều được 2 bên gia đình ủng hộ.

Người đẹp bày tỏ hạnh phúc khi luôn có bạn trai đồng hành trong suốt thời gian mang bầu. Trước đó, doanh nhân Đức Phạm gây chú ý khi dành cho Vũ Thúy Quỳnh sự quan tâm đặc biệt trong thời gian cô mang thai con đầu lòng.

Nam doanh nhân thường xuyên ở bên cạnh, ân cần chăm sóc và thực hiện các động tác massage bụng nhẹ nhàng cho Vũ Thúy Quỳnh.

Vũ Thúy Quỳnh được bạn trai massage bụng khi mang bầu.

Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2024 Vũ Thúy Quỳnh từng lên tiếng phủ nhận tin đồn mang thai khi những thông tin này mới xuất hiện trên mạng xã hội.

Thời điểm đó, cô mong khán giả không lan truyền những nội dung chưa được kiểm chứng hoặc hình ảnh bị cắt ghép, đồng thời cho biết sẽ chủ động chia sẻ chuyện riêng tư khi cảm thấy sẵn sàng.

Tuy nhiên, đến cuối tháng 8 và tháng 9/2026, người đẹp dần cởi mở hơn khi đăng tải những hình ảnh khoe bụng bầu, diện các thiết kế ôm sát, khoe vóc dáng và nhan sắc trong giai đoạn đặc biệt của cuộc đời.

Người đẹp không thay đổi nhiều về vóc dáng khi mang bầu.

Đáng chú ý, Vũ Thúy Quỳnh chia sẻ rằng mang thai cùng người mình yêu là một điều hạnh phúc. Quan niệm này phần nào thể hiện niềm vui và sự trân trọng của cô đối với hành trình làm mẹ, cũng như những cảm xúc khi được đồng hành cùng người mình yêu thương trong một dấu mốc quan trọng.

Người đẹp tiết lộ mang thai với người mình yêu là niềm hạnh phúc.

Từ những hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy cô đã thoải mái hơn khi để công chúng nhìn thấy những khoảnh khắc đời thường trong thai kỳ. Những động thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, kéo theo nhiều lời chúc mừng và sự quan tâm dành cho cuộc sống riêng của nàng hậu.

Dù trước đó từng vướng không ít bàn luận, Vũ Thúy Quỳnh hiện lựa chọn chia sẻ câu chuyện của mình theo cách chủ động hơn, đồng thời nhận được sự chú ý của khán giả về hành trình chuẩn bị chào đón em bé đầu lòng.