Ngô Thanh Vân và ông xã cho con đi phượt bằng xe đạp, chi tiết bé Gạo khóc trên xe nhà di động khiến dân tình thắc mắc

Mới đây, doanh nhân Huy Trần - ông xã Ngô Thanh Vân đã đăng tải vlog ghi lại hành trình gia đình bé Gạo đi từ Oslo, băng qua những vùng núi và men theo miền Tây Na Uy để về thăm quê ngoại.

Trong hành trình, Huy Trần đảm nhận việc lái xe, còn Ngô Thanh Vân chăm sóc con, cho bé ăn và đọc sách cùng con. Gia đình nữ diễn viên sống trên xe nhà di động.

Chuyến đi cũng ghi lại nhiều khoảnh khắc đáng yêu của bé Gạo, từ những giấc ngủ ngon lành bất chấp trên xe đến niềm yêu thích đặc biệt với bánh mì, khiến hành trình gia đình thêm gần gũi và ấm áp.

Tại Na Uy, vợ chồng Ngô Thanh Vân đưa con gái đi ngắm cảnh bằng xe đạp.

Tại Na Uy, vợ chồng nữ diễn viên cùng con gái đi ngắm cảnh bằng xe đạp. Khoảnh khắc bé Gạo ngủ gật trên đường đi khiến khán giả thích thú.

Trong vlog, Ngô Thanh Vân chia sẻ một tình huống quen thuộc mà nhiều gia đình có con nhỏ thường gặp khi đi du lịch: vừa bắt đầu hành trình, bé Gạo đã buồn ngủ.

Trước tình huống này, vợ chồng nữ diễn viên đành điều chỉnh lịch trình, kiên nhẫn chờ con ngủ dậy rồi mới tiếp tục chuyến đi.

Bên cạnh đó, chi tiết bé Gạo khóc khi ngồi trên xe nhà di động cũng khiến khán giả thắc mắc. Thực tế, em bé khóc do ở nước ngoài quy định trẻ em phải ngồi ghế riêng, không được ngồi cùng mẹ khi ở trên xe. Sau khi đã làm quen với ghế dành cho trẻ em, cô bé tỏ ra vui vẻ thậm chí cũng ngủ thiếp đi trên xe.

Chi tiết bé Gạo khóc khi ngồi trên xe nhà di động khiến nhiều khán giả thắc mắc.

Giữa tháng 9, Ngô Thanh Vân và Huy Trần đưa con gái Gạo sang Na Uy trong chuyến du lịch nước ngoài đầu tiên của bé, kết hợp thăm quê ngoại của nữ diễn viên. Cặp đôi gọi đây là “kỳ nghỉ đúng nghĩa đầu tiên” của gia đình kể từ khi con gái tròn một tuổi, đánh dấu cột mốc mới khi bé ngày càng cứng cáp và bắt đầu khám phá thế giới xung quanh.

Để chuẩn bị cho chuyến đi dài ngày, Ngô Thanh Vân dành nhiều thời gian sắp xếp 5 vali hành lý, đặc biệt chú trọng những vật dụng cần thiết cho việc chăm sóc con nhỏ.

Nữ diễn viên tiết lộ nhờ mang nhiều hành lý, vợ chồng cô không mất thời gian hay tiền bạc để tìm mua đồ mới ở nước ngoài trong chuyến đi kéo dài khoảng hai tuần.

Ngô Thanh Vân gọi đây là kỳ nghỉ đầu tiên của cả gia đình sau khi bé Gạo chào đời.

Trong những ngày đầu tại Na Uy, gia đình lựa chọn hình thức du lịch bằng xe nhà di động, tự do di chuyển qua nhiều địa điểm. Xuất phát từ Oslo, cả nhà băng qua những vùng núi rồi men theo miền Tây Na Uy, đưa bé Gạo làm quen với khung cảnh thiên nhiên rộng lớn, từ hồ, sông, suối, thác nước đến biển, núi và những cánh rừng thông cao vút.

Gia đình Ngô Thanh Vân có dịp ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp.

Chuyến đi cũng là dịp để vợ chồng Ngô Thanh Vân trải nghiệm nhịp sống gia đình theo cách khác biệt. Huy Trần đảm nhận việc lái xe, trong khi nữ diễn viên dành phần lớn thời gian chăm sóc con, chuẩn bị đồ ăn và đọc sách cùng bé. Giữa thời tiết lạnh, Gạo chủ yếu ngủ trên xe, nhưng khi thức dậy, cô bé lại có thể tự chơi với những món đồ nhỏ, từng bước khám phá thế giới xung quanh.

Ngô Thanh Vân hài hước chia sẻ, đằng sau những khoảnh khắc con gái ngồi ngoan trên xe là cả một quá trình lên kế hoạch và chuẩn bị kỹ lưỡng của bố mẹ. Với vợ chồng nữ diễn viên, chuyến đi không chỉ đơn thuần là kỳ nghỉ mà còn là cơ hội để lưu giữ những kỷ niệm đầu đời đáng nhớ cùng con gái.



