Con gái Lý Liên Kiệt tốt nghiệp Harvard, hỗ trợ bố làm từ thiện và quản lý khối tài sản 7000 tỷ đồng

Là con gái lớn của Lý Liên Kiệt và hoa hậu châu Á Lợi Trí, Jane Lý sinh ra đã có xuất phát điểm khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, thay vì chỉ dựa vào danh tiếng của bố mẹ, cô từng bước xây dựng thành tích riêng khi được Harvard, Yale và Princeton nhận vào học, đồng thời nhiều năm đồng hành cùng bố trong các hoạt động thiện nguyện.

Từ "con gái Lý Liên Kiệt" đến sinh viên Harvard

Jane Lý sinh năm 2000, tuổi thơ của cô gắn với nhiều nơi như Paris, Thượng Hải, Hawaii trước khi gia đình chuyển đến Singapore sinh sống. Có bố là ngôi sao võ thuật đình đám, mẹ lại là mỹ nhân từng đăng quang Hoa hậu châu Á, Jane từ nhỏ đã nhận được rất nhiều sự chú ý.

Dù vậy, ngoại hình của cô thường xuyên bị đặt lên bàn cân với người mẹ nổi tiếng. Lợi Trí từng được xem là một trong những mỹ nhân nổi bật của làng giải trí Hong Kong, vì vậy Jane khó tránh khỏi những bình luận cho rằng cô không thừa hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của mẹ. Những lời nhận xét về ngoại hình xuất hiện cả khi cô tham dự các sự kiện cùng bố, khiến Jane sớm phải đối diện với áp lực đến từ danh tiếng gia đình.

Có lẽ vì vậy, cô luôn được bố mẹ nhắc nhở rằng thành công của họ không đồng nghĩa với thành công của con cái. Jane cũng cố gắng chứng minh năng lực của bản thân bằng con đường học tập. Cô từng được Harvard, Yale và Princeton gửi thư mời nhập học và cuối cùng lựa chọn Harvard, theo học các lĩnh vực liên quan đến Đông Á và kinh tế.

Trong thời gian học đại học, Jane tích cực tham gia nhiều hoạt động xã hội. Cô từng thành lập câu lạc bộ tái chế rác thải điện tử, cắt mái tóc dài để quyên tặng bệnh nhân ung thư và tham gia hoạt động giáo dục tại Campuchia. Những trải nghiệm này giúp cô mở rộng các hoạt động của mình, từng bước vượt ra khỏi cái bóng của người bố nổi tiếng.

Đồng hành cùng Lý Liên Kiệt trong các hoạt động thiện nguyện

Sau khi tốt nghiệp Harvard, Jane không lựa chọn cuộc sống hoàn toàn tách khỏi gia đình. Cô dành nhiều thời gian đồng hành cùng Lý Liên Kiệt trong các hoạt động thiện nguyện và sự kiện xã hội.

Thông qua các chương trình của quỹ từ thiện do bố sáng lập, Jane từng tham gia nhiều dự án liên quan đến giáo dục, hỗ trợ thanh niên và bảo vệ động vật hoang dã. Cô cũng có mặt cùng Lý Liên Kiệt tại các hội nghị, diễn đàn và sự kiện thiện nguyện ở nhiều quốc gia.

Dù thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện của giới tinh hoa, Jane vẫn có công việc liên quan đến lĩnh vực tài chính tại Phố Wall. Bên cạnh đó, cô tiếp tục hỗ trợ Lý Liên Kiệt trong một số hoạt động đối ngoại, đồng thời thay ông quản lý khối tài sản 1,8 tỷ tệ (khoảng 7000 tỷ đồng).

Jane từng chia sẻ rằng định hướng nghề nghiệp của cô chưa hoàn toàn cố định và điều quan trọng ở thời điểm hiện tại là tiếp tục học hỏi, trải nghiệm và tìm hiểu thế giới. Với lợi thế về học vấn cùng mạng lưới quan hệ gia đình, cô có nhiều cơ hội để lựa chọn con đường riêng thay vì phải vội vàng chạy theo một khuôn mẫu nghề nghiệp nhất định.

Có thể nói, Jane Lý đang đứng ở một vị trí khá đặc biệt. Cô sở hữu nền tảng gia đình đáng mơ ước, bằng cấp từ một trong những đại học hàng đầu thế giới và cơ hội tiếp xúc với những nhân vật có ảnh hưởng. Chỉ có điều, chính những lợi thế đó cũng khiến cô khó tránh khỏi sự soi xét.

Thay vì cố gắng phủ nhận xuất thân, Jane dường như lựa chọn tận dụng những gì mình có để tham gia các hoạt động cộng đồng, đồng thời tìm kiếm hướng đi phù hợp cho bản thân. Con đường phía trước vẫn còn nhiều lựa chọn, nhưng việc có thể bước ra khỏi cái bóng của Lý Liên Kiệt và xây dựng một giá trị riêng mới là thử thách lớn nhất đối với cô.