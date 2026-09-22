Con gái Puka giống ba như đúc, dứt khoát về phe ba khiến mẹ chỉ biết ngậm ngùi

Sau khi cô bé Anya tròn 1 tuổi, Puka và Gin Tuấn Kiệt thường xuyên chia sẻ những đoạn clip đáng yêu về nhóc tỳ. Có thể thấy, cô bé sở hữu ngoại hình xinh xắn, đáng yêu, thừa hưởng nhiều nét đẹp từ Gin Tuấn Kiệt.

Không những thế, đúng như câu "con gái là bình rượu mơ" của cha, cô bé Anya cực kỳ quấn bố và luôn về phe bố khiến Puka chỉ biết ngậm ngùi.

Con gái Puka luôn miệng trả lời: "Baba" sau khi mẹ hỏi: "Ai là người sinh con ra?"

Mới đây, Puka đăng tải đoạn clip hài hước trò chuyện với con gái. Mở đầu, nữ diễn viên xoa bụng và giới thiệu: "Đây là bụng mẹ, bụng mẹ trước mang bầu con và sinh con nè".

Sau đó, Puka hỏi con gái: "Ai là người sinh con ra?", cô bé trả lời là "baba" rồi sà vào lòng bố. Sau đó, Puka tiếp tục hỏi lại con gái nhiều lần, tuy nhiên, bé Anya vẫn trả lời là "baba". Nữ diễn viên bày tỏ bất lực khi con gái không theo phe mình.

Đoạn clip cặp đôi Puka - Gin Tuấn Kiệt trò chuyện với con gái nhanh chóng thu hút gần 800.000 lượt xem sau chưa đầy một ngày đăng tải. Nhiều dân mạng bật cười trước khoảnh khắc hài hước của gia đình nữ diễn viên.

Cô bé Anya rất quấn bố khiến Puka chỉ biết ngậm ngùi.

Trước đó, Puka từng hứa cho bánh nếu con gái ôm mình nhưng cuối cùng ái nữ vẫn chọn ba Gin Tuấn Kiệt. Loạt clip ghi lại hình ảnh con gái đáng yêu của nữ diễn viên đều thu hút lượt quan tâm lớn trên mạng xã hội.

Puka và Gin Tuấn Kiệt đón con gái đầu lòng vào tháng 2/2025, bé có tên thân mật là Anya. Đến nay, cô bé khoảng 19 tháng tuổi. Trong năm đầu đời, cặp đôi chủ động giữ kín diện mạo và những thông tin riêng tư của con, đến khi bé tròn một tuổi mới thoải mái chia sẻ hình ảnh với công chúng.

Vẻ dễ thương của cô bé Anya.

Trong cách nuôi dạy con, Puka chú trọng rèn cho Anya sự lễ phép, biết thưa gửi ngay từ nhỏ. Nữ diễn viên cũng kiên nhẫn trò chuyện, lắng nghe và tôn trọng cảm xúc, cá tính riêng của con thay vì áp đặt.

Bên cạnh đó, Gin Tuấn Kiệt luôn đồng hành cùng vợ trong việc chăm sóc bé, từ bế, ru ngủ, chơi cùng con đến san sẻ những công việc thường ngày. Cả hai hướng đến cách nuôi dạy nhẹ nhàng, đề cao sự yêu thương và để Anya có không gian phát triển tự nhiên.

Puka - Gin Tuấn Kiệt gần như "thất nghiệp", dành nhiều thời gian để chăm sóc con gái nhỏ.

Sau khi có con, Puka và Gin Tuấn Kiệt cũng từng chia sẻ về những giai đoạn ít công việc, gần như “thất nghiệp” vì cả hai dành nhiều thời gian cho gia đình và chăm sóc con nhỏ.

Việc làm cha mẹ khiến lịch trình của cặp đôi thay đổi đáng kể, trong đó Puka ưu tiên thời gian ở bên con, còn Gin Tuấn Kiệt cũng chủ động sắp xếp công việc để đồng hành cùng vợ.

Dù đôi lúc công việc không đều và thu nhập bị ảnh hưởng, cả hai cho biết cuộc sống sau khi có con mang đến nhiều trải nghiệm mới.

Với Puka và Gin Tuấn Kiệt, việc được tận hưởng những khoảnh khắc bình dị bên con gái cũng là một niềm vui đặc biệt trong hành trình làm cha mẹ.