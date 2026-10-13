Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2026 Trịnh Mỹ Anh xin lỗi sau ồn ào nhóm chat nói xấu đồng nghiệp

Tối 12/10, Trịnh Mỹ Anh đăng tải bài viết xin lỗi trên mạng xã hội, sau khi những tin nhắn được cho là xuất phát từ một cuộc trò chuyện riêng tư gây xôn xao dư luận. Động thái của nàng hậu nhanh chóng thu hút sự chú ý, trong bối cảnh vụ việc liên quan đến nhóm chat bị nghi có nội dung bàn luận thiếu thiện chí về một số nhân vật trong giới sắc đẹp vẫn đang được quan tâm.

Trong bài viết, Mỹ Anh cho biết cô đã dành thời gian nhìn nhận lại sự việc và những lời nói của mình trong các tin nhắn lan truyền. Người đẹp thừa nhận, dù xuất phát từ hoàn cảnh hay cảm xúc nào, những lời nói thiếu cân nhắc vẫn có thể gây tổn thương và ảnh hưởng đến niềm tin của mọi người.

“Mỹ Anh xin nhận trách nhiệm về những điều mình đã nói và những tổn thương mà mình có thể đã gây ra”, nàng hậu viết. Cô cũng nhấn mạnh việc những lời nói đó xuất hiện trong một cuộc trò chuyện riêng tư không thể trở thành lý do để biện minh cho những phát ngôn thiếu cân nhắc.

Trịnh Mỹ Anh gửi lời xin lỗi đến những người bị ảnh hưởng, những người tổn thương khi đọc các tin nhắn và khán giả đã dành tình cảm, đặt niềm tin vào cô nhưng phải thất vọng trước sự việc.

Mỹ Anh nhận trách nhiệm, không mong được tha thứ chỉ vì đã xin lỗi.

Trong bài đăng, Trịnh Mỹ Anh nhìn nhận danh hiệu Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2026 không chỉ là niềm vinh dự mà còn đi kèm trách nhiệm trong lời nói, thái độ và cách ứng xử với những người xung quanh. Theo người đẹp, sự tôn trọng không chỉ cần thể hiện trước công chúng mà còn phải xuất phát từ cách mỗi người đối xử với người khác trong cuộc sống thường ngày.

Mỹ Anh cũng cho biết cô hiểu một lời xin lỗi không thể ngay lập tức xóa đi những tổn thương hay khôi phục niềm tin đã mất. Thay vì mong khán giả bỏ qua sự việc chỉ vì mình đã lên tiếng, nàng hậu cho rằng điều cần làm lúc này là nghiêm túc nhìn nhận bản thân, lắng nghe những góp ý và chứng minh sự thay đổi bằng hành động cụ thể.

Cô đồng thời nhấn mạnh việc cần học cách kiểm soát lời nói, cảm xúc và chịu trách nhiệm với những gì đã làm.

Động thái lên tiếng của Trịnh Mỹ Anh diễn ra giữa lúc ồn ào nhóm chat liên quan đến các nhân vật trong Miss Universe Vietnam 2026 tiếp tục thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Tuy nhiên, những nội dung trong các ảnh chụp màn hình lan truyền cần được phân biệt với các thông tin đã được xác minh chính thức.

Hiện sự chú ý của công chúng sẽ tiếp tục hướng đến những phản hồi tiếp theo từ các bên liên quan, cũng như cách Trịnh Mỹ Anh đối diện với sự việc sau lời xin lỗi.

Động thái của Trịnh Mỹ Anh diễn ra trong bối cảnh Ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 cũng đã lên tiếng về vụ việc. Ban tổ chức cho biết đã ghi nhận những đoạn tin nhắn lan truyền trên mạng xã hội có nội dung liên quan đến các thí sinh của cuộc thi.

Trong đêm chung kết Miss Universe 2026, Quỳnh Anh đăng quang Hoa hậu, Mỹ Anh về vị trí Á 1.

Phía ban tổ chức cho biết đang phối hợp với Công ty Five6 Entertainment và các bên liên quan để tiếp nhận phản hồi, rà soát, xác minh thông tin nhằm có cơ sở xem xét và xử lý phù hợp.

Ông Phạm Duy Khánh, đại diện ban tổ chức, cũng cho biết đang trực tiếp làm việc với từng cá nhân để tìm hiểu thông tin chính xác trước khi đưa ra kết luận cuối cùng. Ông đồng thời lưu ý những người nổi tiếng cần thận trọng trong lời ăn tiếng nói.

Trước đó, tối 11/10, mạng xã hội xôn xao trước những hình ảnh chụp màn hình được cho là nội dung trong một nhóm chat riêng có liên quan đến các nhân vật của Miss Universe Vietnam 2026. Vụ việc khiến Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh và Á hậu Trịnh Mỹ Anh bị gọi tên, đồng thời kéo theo những bàn luận về một số nhân vật được cho là xuất hiện trong các đoạn hội thoại.

Quỳnh Anh và Mỹ Anh được cho là tham gia nhóm chát nói xấu đồng nghiệp, có nhắc đến Kỳ Duyên.

Đáng chú ý, Hoa hậu Kỳ Duyên cũng trở thành tâm điểm chú ý khi có những đồn đoán cho rằng các tin nhắn trong nhóm chat đề cập đến cô. Trước đó, tại chung kết Miss Universe Vietnam 2026 diễn ra tối 2/10, Kỳ Duyên là người trao lại vương miện cho Nguyễn Quỳnh Anh. Khoảnh khắc hai người đẹp tương tác thân thiết trên sân khấu cùng lời chúc mừng công khai của Kỳ Duyên dành cho người kế nhiệm cũng được chia sẻ trở lại giữa ồn ào.

Quỳnh Anh và Kỳ Duyên từng cùng tham gia Miss Universe Vietnam 2024, khi Kỳ Duyên giành chiến thắng còn Quỳnh Anh đạt danh hiệu Á hậu 1. Tuy nhiên, việc Quỳnh Anh có liên quan đến nhóm chat đang lan truyền vẫn chưa được xác thực; chưa có thông tin chính thức khẳng định cô là người lập nhóm hoặc trực tiếp gửi những tin nhắn gây tranh cãi. Đến hiện tại, Trịnh Mỹ Anh đã lên tiếng xin lỗi, còn tân hoa hậu Quỳnh Anh chưa có động thái.

Ảnh: FBNV