Vụ sát hại chủ nợ, đốt xác trong thùng phuy: Hé lộ hành trình chạy trốn trong đêm

Như Báo Gia đình & Xã hội đưa tin, 1 tuần trước tại xóm 1, thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương (TP. Hải Phòng) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến người dân nơi đây hoảng sợ khi anh N.V.L (SN 1995), trú tại thôn Kim, xã Quốc Tuấn (cùng huyện) bị Phạm Ngọc Tuấn sát hại và đốt xác trong thùng phuy. Vụ việc sau đó được ông P.V.Tr (SN 1971, bố đối tượng) đi làm về phát hiện và cấp báo cho chính quyền sở tại cùng cơ quan chức năng.

Theo tài liệu điều tra, Tuấn là con trai duy nhất của ông Tr. nhưng không có nghề nghiệp ổn định, lười lao động, Do đó, có thời gian đối tượng xin làm công nhân nhưng chỉ được vài ngày, Tuấn bỏ việc và sa vào con đường nghiện ngập lúc nào không hay. Để có tiền chi tiêu, đối tượng thường xuyên vay nợ, trong đó có vay của anh L..

Lực lượng chức năng dựng lại hiện trường vụ án

Qua thu thập thông tin, cơ quan công an xác định thời điểm nạn nhân bị sát hại, Tuấn có mặt tại hiện trường và khi bố đẻ của Tuấn phát hiện sự việc thì không thấy đối tượng đâu, thậm chí không thể liên lạc được bằng điện thoại. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT xác nhận Tuấn chính là nghi can liên quan đến vụ án.

Ngay lập tức, các mối quan hệ quen biết của đối tượng được lực lượng chức năng tìm hiểu. Từ nhiều nguồn tin khác nhau, cơ quan công an phát hiện Tuấn đã tìm về nơi mẹ đẻ sinh sống tại xã Hoàng Động (huyện Thủy Nguyên) và đi bộ ra xã Thiên Hương thì mất dấu. Nhận thấy vị trí đối tượng mất dấu nằm giáp QL10 nên có thể Tuấn đã bắt xe để chạy trốn theo 2 hướng: đi Quảng Ninh, lên các tỉnh Tây Bắc hoặc vào các tỉnh phía Nam.

Chiếc thùng phuy Tuấn dùng để cho thi thể anh L. vào trong và đốt.

Từ nhận định này, Công an TP. Hải Phòng báo cáo lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp truy bắt. Đồng thời, một tổ công tác lên đường đi Móng Cái và đề nghị Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp phong tỏa các ngả đường dẫn sang Trung Quốc để chặn bắt đối tượng.

Đến gần 19h tối 22/2, lực lượng phá án xác định, Tuấn đã lên xe ô tô khách BKS 26B-00743 của nhà xe Hùng Long chạy tuyến Móng Cái (Quảng Ninh) đi Sốp Cộp (Sơn La) và hiện tại xe ô tô đã tới QL6. Công an TP. Hải Phòng thông báo cho Công an tỉnh Sơn La đề nghị phối hợp truy bắt đối tượng.

Vào lúc 3h sáng 23/2, khi xe khách chở Tuấn chạy đến ngã ba Cò Nòi, lập tức cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng kiểm tra. Đồng thời, lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La lên xe kiểm tra và bắt được Tuấn.

Thời điểm đối tượng Tuấn bị bắt trên xe ô tô khách thuộc địa bàn tỉnh Sơn La.

Tại cơ quan công an, đối tượng thừa nhận chính bản thân đã ra tay sát hại anh L. và khai rằng, khoảng 12h30 ngày 22/2, anh L. đi xe máy đến nhà đối tượng để đòi tiền nợ (6 triệu đồng nợ gốc và 800 nghìn tiền lãi). Thời điểm này chỉ có mình Tuấn ở nhà. Do không có tiền trả nên Tuấn bị anh L. nặng lời.

Bị anh L. nói những lời khó nghe, Tuấn bực tức và chạy xuống bếp lấy 1 con dao rựa bằng thép. Lợi dụng nạn nhân ngồi trên ghế bấm điện thoại không để ý, Tuấn cầm dao chém nhiều nhát vào người làm anh L. tử vong tại chỗ.

Mặc dù biết anh L. tử vong nhưng thấy nạn nhân mang theo tài sản trên người nên Tuấn đã tháo 1 chiếc nhẫn vàng, 6 chiếc điện thoại di động và 930 nghìn đồng. Lấy tài sản xong, đối tượng mang thi thể nạn nhân cho vào thùng phuy kéo ra sau vườn của gia đình rồi lấy giẻ cho vào châm lửa đốt.

Lực lượng tham gia phá án được TP. Hải Phòng biểu dương, khen thưởng

Do lửa cháy kém, đối tượng tháo một ít xăng trong xe máy của nạn nhân cho vào phuy và tiếp tục đốt. Sau khi đốt xác anh L., đến khoảng 16h30 cùng ngày, Tuấn đến cửa hàng điện thoại ở xã Thiên Hương (huyện Thủy Nguyên) bán chiếc điện thoại di động của nạn nhân được 4 triệu đồng rồi ra QL10 bắt xe khách bỏ trốn. Đến rạng sáng 23/2, đối tượng bị lực lượng công an bắt giữ.

Với chiến công trên, lực lượng phá án Công an TP. Hải Phòng và Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã được lãnh đạo chính quyền thành phố cùng huyện An Dương biểu dương, khen thưởng.

Ảnh: Cơ quan công an